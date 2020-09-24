三人賽霸主 - Novi Sad
隨著世界主流籃球風格演變， FIBA於近年在賽例上為了迎合潮流都有不少改變，三人籃球賽例尤甚，自2014年開始變革，其中一個三分線外投中為兩分、三分線內投中為一分，罰球投中得一分，從而可見投中「三分球」的價值更大，所以從前「高佬屈機」，現在「射手主導」，其餘修例可參詳上次分享的「談三人籃球，要由美國街頭說起」。至於今次談談全球三人賽霸主。
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世界籃球強國，毋庸置疑非美國莫屬，NBA亦是世界各地高手夢寐以求的舞台，而普遍美國本土球員都視NBA總冠軍為世界冠軍，但對於國際賽，除了奧運會，美國球員不太熱衷參與，五人賽及三人賽亦然，所以現今FIBA三人賽霸主，普遍來自歐洲勁旅，例如塞爾維亞、拉脫維亞，斯洛文尼亞以及立陶苑等國家。
三人籃球賽於全球大行其道，有賴於FIBA 在2012年首度舉行3X3世界巡迴賽。談到三人賽霸主，來自塞爾維亞的Novi Sad一定榜上有名。
Novi Sad，中文譯名為諾維薩德，屬於塞爾維亞第二大城市，臨近首都貝爾格萊德。顧名思義，這支三人賽球隊來自這個人口約34萬城市。Novi Sad於2013年成立，現役成員有：沙杜奴(Marko Ždero)、馬恩史杜奴域 (Dejan Majstorović)、沙域治 (Marko Savić)、布洛特 (Dušan Domović Bulut)及馬恩杜域治 (Danilo Mijatović)，年齡介乎32至37歲，他們亦全是塞爾維亞國家隊成員。
球隊成立首年，Novi Sad隨即於土耳其伊斯坦堡所舉行的FIBA 3X3 世界巡迴賽贏得亞軍，往後兩年再戰均榮登世界冠軍寶座，及後再於2018及2019蟬聯冠軍，是首支及唯一一支三人賽球隊有此成就，Novi Sad已登上三人賽之巔，球隊靈魂布洛特更於5年內兩度當選賽事MVP (最有價值球員獎)，而他亦是現時FIBA 3X3 個人世界排名第一球員，而另外兩名隊友沙域治及馬恩史杜奴域亦位於世界前十名內，縱使近年亦有不少強隊冒起，包括同樣由塞爾維亞「同鄉」組成的另一支隊伍Liman，雖然Liman在目前FIBA 3X3的積分上位列榜首，Novi Sad暫列第二，但Novi Sad仍然是三人世界賽的冠軍熱門之一。
原定於2020東京奧運會，Novi Sad成員很大機會為塞爾維亞國家隊於新增的三人籃球賽奪得史上首面金牌，可惜奧運會因延期而未能大展拳腳，不過，要欣賞Novi Sad比賽未必需要待到2021年舉行的奧運會。一年一度的全球盛事Red Bull Half Court 3人籃球賽 (前身為Red Bull Reign 3人籃球賽) 將於11月下旬在土耳其伊斯坦堡舉行，作為賽事官方代言球隊，Novi Sad屆時亦會到場獻技，各個地區的冠軍代表將會遠卦這個融合歐、亞文化的國家與世界各地好手較量，絕對是千載難逢的機會。
Novi Sad為Red Bull Half Court 3人籃球賽拍攝宣傳片段。