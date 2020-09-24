三人賽霸主 - Novi Sad

世界籃球強國，毋庸置疑非美國莫屬，NBA亦是世界各地高手夢寐以求的舞台，而普遍美國本土球員都視NBA總冠軍為世界冠軍，但對於國際賽，除了奧運會，美國球員不太熱衷參與，五人賽及三人賽亦然，所以現今FIBA三人賽霸主，普遍來自歐洲勁旅，例如塞爾維亞、拉脫維亞，斯洛文尼亞以及立陶苑等國家。

世界籃球強國，毋庸置疑非美國莫屬，NBA亦是世界各地高手夢寐以求的舞台，而普遍美國本土球員都視NBA總冠軍為世界冠軍，但對於國際賽，除了奧運會，美國球員不太熱衷參與，五人賽及三人賽亦然，所以現今FIBA三人賽霸主，普遍來自歐洲勁旅，例如塞爾維亞、拉脫維亞，斯洛文尼亞以及立陶苑等國家。

世界籃球強國，毋庸置疑非美國莫屬，NBA亦是世界各地高手夢寐以求的舞台，而普遍美國本土球員都視NBA總冠軍為世界冠軍，但對於國際賽，除了奧運會，美國球員不太熱衷參與，五人賽及三人賽亦然，所以現今FIBA三人賽霸主，普遍來自歐洲勁旅，例如塞爾維亞、拉脫維亞，斯洛文尼亞以及立陶苑等國家。