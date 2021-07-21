Oriental Music Groove進擊大埔 24 Herbs + 年輕本地Rappers開Show

7月31日下周六，由DLLM x 0.618 Studio x 潮撐合力製作的OMG Festival(Oriental Music Groove)，將會集結24 Herbs以及一眾本地年輕rappers，讓觀眾感受、享受香港不同時代、不同風格的Hip Hop音樂。
最強本地Hip Hop陣容
Hip Hop音樂在香港紮根已久，不斷演化進化融合本地文化，今次就可以一次過聽到。演出單位包括24 Herbs、TomFatKi、Prodi G、Akiko、Billy、East City、Takeem、Zain、LTG Melly、The Low Mays。另外，主辦單位更表明還會有神秘嘉賓稍後公佈。而表演場地則是大埔工業村的亞洲電視錄影廠1號，屆時會變身演唱會級配置的室內場館。
齊參與「東方音樂節」節目拍攝
買飛還會有大會紀念Tee及Red Bull能量飲品。而且除了睇Show外，當晚表演亦是「東方音樂節」的節目拍攝，即是可以和偶像近距離接觸，還可以穿起大紀念Tee成為節目一份子，參與這件本地Hip Hop界大事件。開Show時間8點，但當晚6點半已經可以入場，因為場內會有不同攤位可以玩，而且入場前更會有由本地品牌Killthats及Four-Twenty聯乘攤位！留意不設即場購買門票，想參與就要上網買定飛。
OMG Festival
日期：31 July 2021
入場時間： 18:30
表演時間： 20:00
地點：大埔大盛街33號4樓（大埔工業村）(亞洲電視錄影廠1號)
購買門票
Zone A：$580 (大會紀念Tee Shirt乙件及附送能量飲品及）
Zone B：$420（大會紀念Tee Shirt乙件）