Oriental Music Groove進擊大埔 24 Herbs + 年輕本地Rappers開Show

Hip Hop音樂在香港紮根已久，不斷演化進化融合本地文化，今次就可以一次過聽到。演出單位包括24 Herbs、TomFatKi、Prodi G、Akiko、Billy、East City、Takeem、Zain、LTG Melly、The Low Mays。另外，主辦單位更表明還會有神秘嘉賓稍後公佈。而表演場地則是大埔工業村的亞洲電視錄影廠1號，屆時會變身演唱會級配置的室內場館。

Hip Hop音樂在香港紮根已久，不斷演化進化融合本地文化，今次就可以一次過聽到。演出單位包括24 Herbs、TomFatKi、Prodi G、Akiko、Billy、East City、Takeem、Zain、LTG Melly、The Low Mays。另外，主辦單位更表明還會有神秘嘉賓稍後公佈。而表演場地則是大埔工業村的亞洲電視錄影廠1號，屆時會變身演唱會級配置的室內場館。

Hip Hop音樂在香港紮根已久，不斷演化進化融合本地文化，今次就可以一次過聽到。演出單位包括24 Herbs、TomFatKi、Prodi G、Akiko、Billy、East City、Takeem、Zain、LTG Melly、The Low Mays。另外，主辦單位更表明還會有神秘嘉賓稍後公佈。而表演場地則是大埔工業村的亞洲電視錄影廠1號，屆時會變身演唱會級配置的室內場館。