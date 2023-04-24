如何帶越野單車去旅行？

隨著現代交通工具的發展，我們很容易就能踩著越野單車到處玩，只要搭飛機就能輕易到達踩車目的地，無論他們是單車發燒友、專業運動員，還是第一次出遠門的朋友，都能選擇到外地踩車旅遊。

執拾單車，準備出發！ © Red Bull HK

當帶著你的單車環遊世界時，免不了需要把它拆卸和放入行李箱，切記你的目的是要把單車安全運到目的地，避免在運送過程造成損壞。若要做到安全運送，請記住以下三個關鍵原則：

保護單車免受自身損害（組件相互摩擦，受到敲擊或其他外部力量損壞） 減少容易被遺忘的鬆散物品和零件的數量 讓自己更方便、更容易重新組裝單車

讓我們逐步來了解執單車到行李箱前每一個步驟。

1. 保持單車乾淨

從盡可能把單車保持乾淨，即使只是在旅行和重新組裝單車期間出現的鬆散泥土或污垢，也有可能會破壞其他零件。

由其當去澳洲和紐西蘭旅遊時，要格外注意清潔，因為他們是其中兩個的國家擁有世界上最嚴格的環境和農業海關規定。他們必需確保所有戶外裝備（包括單車、單車服裝、鞋和防護設備）上沒有任何污垢、泥土和植物物質。他們特別關注車呔的狀態，所以旅行前，一定要確保它們是完全清潔的。

清潔單車：避免過多污垢 © Red Bull HK

記住每個腳踏轉動的方向 © Red Bull HK

記住保持螺紋潤滑！ © Red Bull HK

2. 拆除腳踏

踏板是第一個應該先拆卸的部分。在大多數情況下，通常使用6或8毫米的六角士巴拿應該就可以輕易拆卸，但在棘手的情況下，有可能需要全尺寸的六角士巴拿或15毫米士巴拿。我們可以在腳踏螺紋位置輕輕塗上潤滑油，方便於後續拆卸。將腳踏存放在單車箱的側面隔間中。

3. 拆除把手

拆卸把手桿上夾頭的螺絲（和任何墊圈）；現在把手靠著剎車油管/變速器電纜懸掛著，然後重新安裝夾頭和螺絲，但只將它們螺入約一半。這樣你就不會遺失螺絲或夾頭了。

拆除把手，但桿維持原狀。 © Red Bull HK

把你的螺絲放在這裡，避免丟失它們。 © Red Bull HK

4. 處理座位杆

對於固定式座位，只需拆下它，及記住座位杆夾環/夾緊器需要稍微重新扭緊以保持它與車架連接。如果鬆脫了，它可能會在運輸期間被撞落車架並產生嘈雜聲。

如果是伸縮座位，應該調較高度至最短。這通常足夠讓整個車架放入單車箱，但一些更大的車架和較高的座位杆可能需要被推入車架中才能穩妥收起。

隨著座位杆下降，整理得更輕鬆。 © Red Bull HK

有助於在重新組裝時展開剎車片 © Red Bull HK

5. 拆除輪子

在放入單車箱獨立的隔層前，輪子需要從車架上前叉拆下來。首先，重新安裝前後的通過軸。只需轉幾圈就可以，以免它們鬆動。

之後，放掉輪胎中的一些氣。大多數航空公司會要求完全放掉輪胎中的氣，但這僅適用於安裝內胎的越野單車。對於無內胎輪胎的越野單車，完全放氣會導致輪胎的封邊脫落，並在另一側造成重新充氣的問題。相反，內部留有約10-15psi的氣壓即可。

你也要把碟盤（rotors）從車架上拆下，最好在每個剎車卡鉗中放置一個碟煞（可用與剎制組一起出售的專用剎制或折疊的舊塑膠卡片/紙板）。這可以解決「擠進去的」碟煞墊片的問題，因通常會因為當碟盤不存在時，不小心按下剎制手柄，而有機會發生這種情況。ose.

6. 令旅途更安心

除了拆卸輪子，拆下剎制碟盤以幫助消除運輸期間彎曲的風險。記得將螺絲或中心鎖環重新擰回原位，以免遺失。每個碟盤應該放在獨立、乾淨的密實袋中，避免被污垢和潤滑劑污染，然後放在一個格中，建議使用一些多餘的紙板進行分隔以增加安全性。

安全要緊。 © Red Bull HK

這可以令零件免受損壞。 © Red Bull HK

後變速器是另一個應該從車架上拆下以避免損壞（或後變速器掛鉤）的關鍵部件。用抹布或氣泡布包裹它，用膠帶固定。變速器線和鏈條仍然會附在車上，所以請確保使用額外的抹布和膠帶來包裝它們。

7. 放適合的填充物進單車箱

將車架放進單車箱內，使用單車箱裡的綁帶、支架或保護墊來固定。將把手和上管或下管的部分用護膝或護肘墊包裹起來，以增加保護性。將輪子各自放進獨立的隔層中。

放進單車箱。 © Red Bull HK

把輪子放進去。 © Red Bull HK

你也可以把輕便物品和柔軟物品放進主隔層中，增加保護和緩衝，例如：一個裝滿備用衣物、毛巾或空水袋的袋子就可以了。較重的物品也可以放進去，但必須放在自己的袋子或容器中固定在單車箱的底部，以免搖晃造成任何損壞。

這些物品不能放在您的隨身行李中 © Red Bull HK

最後，放進拆卸單車時使用的工具，並固定在單車箱內。如果您搭乘飛機，所有其他尖銳的金屬物品和可能被認為是隨身行李的風險物品也應該放在單車箱內。

8. 執好單車，準備出發！

將單車整理好後，只需提早到達機場或出發地點，辦理單車托運手續，就可以期待即將開始的旅程！

準備就緒，一路順風！ © Red Bull HK

不過要記住除了乘坐飛機外，單車箱可能還要忍受在其他交通工具上的壓迫/運送。單車箱只是用來保護單車的軟殻 ，因此不要過度裝載，也不要放置重物，因為可能會導致壓縮或扭曲單車，盡量避免讓單車箱側放也很重要。

祝旅途愉快！