Phil Wizard 來自加拿大，他是第一位受邀參加Red Bull BC One 世界總決賽的 B-boy，他是2019 年錦標賽的冠軍，同時亦在 2018 年和 2019 年 The Notorious IBE 的 1 vs 1 奪得冠軍。他贏取很多個國際獎項和榮譽外，在他居住的加拿大溫哥華社區，Phil 已成為了一名運動導師——幫助塑造新一代的 B-boys。

童年的契機

在他小學七年級的時候，他第一次接觸音樂流派。Phil 回憶道：「他們請來了一位嘻哈老師！」然後他笑著說：「我想我們在那之前只跳過廣場舞。那時候，他們進來教嘻哈舞，我很喜歡，而且很型格，然後在完成課堂後，我走到他們面前問他們有沒有一個工作室，我可以在那裡繼續上課？」他從小就對舞蹈著迷，但正是這一刻令他成為國際公認的B-boy，並展開了現在的職業生涯。

同年夏天，Phil 在溫哥華市中心的藝術畫廊發現了一群 B-boys（Now or Never Crew）在表演。他們在做頭轉、大風車和空翻等等的動作。Phil 那時候想：「這是我想做的。」然後，他開始上 Breaking 課程，塑造自己獨特的風格。充滿活力的流派起源於 60 年代的紐約市，被塑造成一種展示個性的即興創作和互動舞蹈。 充滿活力的流派反映早期嘻哈音樂和說唱的呼叫和響應方面，將舞蹈從觀眾和舞者的關係轉變為一種創新形式，讓參與者完全融入。

找到他的節奏

受到武術、體操和卡波耶拉等舞蹈混合體的啟發， Breaking 帶來了新的耐力和運動水平：從單人表演到精心編排的合奏，它也帶來了競爭性，並允許 B-Boys（和 B-girls）個性化展現他們的藝術。 Phil 談到即將到來的多樣化和靈活的類型時解釋說：「這就是讓我如此著迷的地方，它真的可以是任何類型的運動。你真的可以用 Breaking 來做任何事情，只要你把 Breaking 的概念轉變一下。Breaking 的想法是每個人都有自己的風格，你想要個性、你想與眾不同，所以人們結合了不同的東西，鼓勵做不同的事情。」

作為一名 B-boy，Phil 走遍了世界各地，展示了他創新的 Breaking 技術，只計 2019 年，他就出國旅行了 27 次以上。 他說：「當我第一次開始旅行時，當地人會讓你睡在他們的地方——他們全都是我以前從未見過的人，我們唯一的共同點就是大家都時 breaker。」這種關係和社區使他能夠與美國、歐洲、亞洲和非洲的人建立聯繫。

「在我的記憶裡， Breaking 一直是我的生活，我覺得這種生活很正常。 但是當我和那些沒有玩 Breaking 的人交談時，如果我告訴他們我的一些最親密的朋友不是來自這裡，他們來自烏克蘭、日本和韓國，他們就會說：「哦，這太奇怪了！」有一個國際化的群體十分好，當我們去旅行遇到及了解來自不同國家的 breaker 時，很容易就找到共同點連繫起來。當有語言障礙時，你總是可以通過小動作進行交流。加上我們是舞者，所以有時我們可以一起有共鳴地交流並練習。」

Phil 說：「我職業生涯的亮點之一是參加了 Red Bull BC One 世界總決賽，那是一個夢想。」他並解釋之前放在 YouTube 上錄製的比賽短片，那是真正讓他想要進入 Breaking 的原因。Phil 解釋：「其中一個亮點是我在 2019 年的世界總決賽舞台上，但對我來說也是一個低谷。在我看來，這是我最糟糕的表演之一，壓力有點影響我，我做得不太好。在那之後的幾個月非常辛苦，因為我幾乎迷失了方向，因為我覺得那是我的巔峰之作，我不知道在那之後該做什麼。」不久之後，COVID-19 導致Phil 平時在世界各地旅行和表演的生活立即中斷。

Canada's Phil Wizard © Little Shao/Red Bull Content Pool Phil Wizard and Kazuki Rock met in a battle of creativity and had mad fun © Little Shao Phil Wizard © Little Shao

成為循環

隨著他的生活從比賽和國際旅行轉變為局限在溫哥華公寓，Phil 被迫跳出框框思考並採取新的形式。在疫情第一波中，他將運動員式鍛煉程序帶到室內。Phil 說 ：「我的鄰居開始問我，你知道這敲地板的聲音什麼時候結束？」 回顧他最初幾個月的隔離練習，其中包括每天 4 至 10 個小時的運動和跳舞。 在天氣許可及特定的值班停車場保安上班，他就開始在附近的公園、草坪和停車場進行 Breaking訓練。Phil 笑著說：「“是的，我有幾次被趕出停車場。」

Phil 說：「老實說，疫情這段時間對我來說是一種祝福。 這段時間我收穫了很多東西，但我知道對很多人來說，情況並非如此。」疫情影響底下，Phil 開始在網上尋找群體。並在網上分享他的進步和技術。Phil 在他的職業中發揮創造力，找回童年的初衷，他開始教授線上課程，並指導世界各地的其他 breaker——就像 Now or Never Crew和許多其他人，在他的職業生涯開始時為他做的一樣。

明亮的新節拍

當世界再次開放時，我將爭取 BC One 的稱號 Phil Wizard

隨著 Spotify 和 Apple music 等無障礙音樂平台的出現，Phil 經常會隨心所欲地找到播放列表和藝術家。對他來說，最重要的是節拍和律動：就像 60 年代的 Breaking 反映早期嘻哈的呼喚和響應方面一樣。現在他的多元節奏和動作選擇反映了Mash-up、彎曲流派和參考現代音樂的本質。

Phil 說：「我惹惱了很多新藝術家。我真的很喜歡 Jay Cole、Kendrick Lamar 和 Joey Badda$$。」受到嘻哈根源的啟發，Phil 發現自己也跟著 Ari Lennox 等爵士樂和 R&B 藝術家跳舞。在可能成為障礙的情況下，Phil 找到祝福和新的律動，他再次為他的手藝找到了新的驅動因素。經過兩年的艱苦訓練，他找到了一個全新的節奏。他說：「是的，我認為我現在比以往任何時候都準備得更好，當世界再次開放時，我將爭取那個 BC One 冠軍，我將採取一種全新的方式參加比賽……我覺得我已經成為了全新的我，這是我真正引以為豪的事情。 但在那之前，我會繼續在這裡建立我的社區。」

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