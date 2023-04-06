Phil Wizard 分享與Hong 10 訓練及無限回合Battle的經歷和啟發

去年，在韓國的一個舞蹈室聚集了一群熱切興奮的Breakers，所有人到來的原因都是聽到一個消息，就是才華橫溢的年輕 B-boy Phil Wizard 打算接受兩次Red Bull BC One 冠軍 Hong 10 的無限回合Battle。大家都想在現場目睹這場挑戰。

規則很簡單：「兩位 Breaker 將在無限數的回合中挑戰對方，直到其中一方放棄為止。Phil 說由他先開始跳，這樣當他覺得自己的跳舞質素下降時，便可決定停止挑戰。」，Hong 10 友好地笑說：「我是不會停止的。」

兩位挑戰者在精神上和身體上都將自己推到極限，對戰回合甚至比他們贏得 Red Bull BC One 世界總決賽所需的次數更多。在現場觀看的Breakers情緒被刺激著，亦過足眼癮，因為在挑戰中Phil 和 Hong 10 都展示了獨特的創意風格和個人化動作，這些動作都是為他們贏取多個冠軍頭銜的標誌性動作。儘管他們都是 Red Bull BC One All Stars 和 7 Commandoz 的團員，但他們並沒有退讓，全情發揮。

經過一場艱苦的戰鬥，由Phil 首先認輸，他說：「Hong 10 越戰越強，而我開始面臨崩潰狀態。」而他在挑戰結束後說：「Hong 10 是王者！」

Battling against Hong 10 is a challenge worth taking © SonStar/Red Bull Content Pool

不斷挑戰自我

Phil 贏得了多個冠軍頭銜，包括 2018 年 Undisputed 世界賽以及 2018 年和 2019 年 IBE 個人賽。但 Phil 仍不斷𡚒力追求成長、進步及挑戰自我，他說：「我想抓緊每個可以令自己提升的機會，我認為與最強的人一起訓練會有所幫助。」

那麼一個已達到很高水平的 Breaker 是如何繼續推動自己更進一步地提升技能呢？對 Phil 來說他認為與 Hong 10 一起訓練可學習到 "他的秘密"，了解為什麼 Hong 10 的體力及耐力如此之好，亦可讓自己看看是否能與之匹敵。

為什麼Phil 會選擇 Hong 10?

Hong 10 在 Breaking 界已是傳奇般的存在，地位非常高。而這位冠軍級 B-boy 看似擁有無窮無盡的Breaking 動作兵器庫，而其中許多動作甚至因他創造而聞名。他擁有超過 20 年的經驗，而且現在看來比以往任何時候都更強大。由他在 2022 年在拉斯維加斯與十位年輕 Breakers Battle 中證明了他並沒有放緩腳步，反而越戰越強。

Hong 10 在沒有休息的情況下獨自與他們Battle了 10 個回合，然後在同年年尾，他回到美國並與 10 人組成的 New York Breakers 團隊Battle，這次他連續挑戰了20 個回合。

這些令人難以置信的耐力成為 Hong 10 的傳奇壯舉，這也是 Phil 想向他的同隊團員學習的原因。他非常敬仰 Hong 10:「我把他當哥哥般，自從我第一次見到他以來就有這種感覺。」

Phil Wizard and Hong 10 chatting in a practice session © SonStar/Red Bull Content Pool

全新的訓練思維

在談到 Hong 10 真正的耐力訓練方法之前，他告訴 Phil 說他練習方法其實很簡單，他說：「我只是一直拉筋伸展，一直做運動和不停練習。這些東西讓我隨時都保持狀態及體能水平。」大家可能會很驚訝原來 Hong 10 並沒有復雜的訓練方法或公式，而是在照顧自己的身體和保持簡單的一致性。

他利用同一種一致性且簡單的思維及方式去改進和磨練自己的動作:「我只是不斷重複，重複，再重複地，為了做出更好的動作」他說。 「當我在針對耐力的訓練時，我會每天模擬兩次 10 分鐘的 Battle。」

這個方法及思維可擴展到任何時候，Hong 10 說：「這也關乎於我想更好地執行跳舞動作以及如何從低潮混亂時恢復過來。而當我在跳自由風格時（Freestyle），我會嘗試在當下創造動作。」

Phil 由此注意到，當 Hong 10 練習他的動作時，「他一定會堅持下去，即使他的有點亂，他亦會繼續前進並完成到結束。」這種永不退縮及繼續推動自己前行的決心 ，Phil 亦觀察得到而想向 Hong 10 一起練習耐力的另一個原因。

Hong 10 知道 Phil 的想法後，決定要測試 Phil 目前的體力及耐力，所以認為最好的方法就是兩人進行無限回合的Battle。

Hong 10 has consistently delivered top performances for over 2 decades © SonStar/Red Bull Content Pool

那一場無限回合的Battle

Battle 中的兩位精英 Breakers 當時的腦海中在想甚麼？

Phil 說：「應該是在三個回合之後，我開始感到疲倦，但我一直在心中告訴自己，‘再來一個回合’，過了一會兒，我已忘記這樣提醒自己，但我們仍繼續進行 Battle。」

「從第一回合開始我就想放棄，因為儘管我有耐力，但精神上亦是很難支撐的。」Hong 10 補充說道：「我內心有一個聲音一直在說，‘為甚麼我要這樣做？為什麼我必須這樣一直跳下去？這太難了。’ 所以每次我都必須不斷推動自己。」

和 Phil 一樣，Hong 10 只專注於下一回合，他說他專注於動作的執行及盡情跟隨音樂，Hong 10 說：「這就像我的思想進入了另一個維度，我進入了那種深度流動的狀態，你不再意識到時間過去了多少。」

Phil Wizard 從這次經歷中學到了甚麼

只堅持了17回合的 Battle，低於 Phil 對自己的預期。他相信自己有足夠的體力戰鬥 20 至 30 個回合，但 Hong 10 印象深刻地說：「我當初預計他會很崩潰及展露疲態，但他並沒有。」

Phil Wizard always strives to become the best b-boy he can be © SonStar/Red Bull Content Pool 如果我能連續跳17個回合，即代表我連跳3個回合是完全沒問題的。 Phil Wizard

有觀眾覺得 Phil 像是在參與一場真正的比賽，而這使 Phil 從積極的角度想到：「感覺就像是為即將到來的賽事進行了很好的訓練」他說：「如果我能連續跳17個回合，即代表我連跳3個回合是完全沒問題的。」

最終，Phil 從與 Hong 10 一起訓練中得到了他想要的東西。他說：「我認為今次我得到很多，同時，這使我更有動力去堅持訓練及推動自己到更高的層次。」

Hong 10 說：「能夠幫助他的隊友和朋友感覺真的很棒，Phil 一早已是我很尊敬的B-boy，我真的希望這次練習可帶一些有價值的東西給他。凡是我能幫他的，我都會幫。」