Phil Wizard：用創意打破舞蹈框架 | 探索香港和全球Breaking文化的對話

他的創作過程及靈感來源

了解加拿大 Red Bull BC One All Stars 的 Phil Wizard Breaking｜了解加拿大 Red Bull BC One… 閱讀文章

現年26歲的他，Breaking風格獨具一格，當問到他是如何創作舞步時，Phil說：「其實是很隨機的，因為我無時無刻都在想著Breaking，無論是在走路或坐在沙發上時，只要有任何新想法出現在腦海，我就立即練習起來，將其想法化成舞步，然後再不斷改進動作。」擅長運用隨機靈感創作的他，亦經常從音樂、動畫和日常生活中汲取靈感。他認為這種無拘無束的創作方式能夠讓他更加自由地表達自我和展現自己的風格。在他創作和練習過程那靈感觸發的瞬間，他便 「Freestyle it」，這也是他的表演能夠令人驚艷的原因之一。

Phil Wizard performs in Vancouver © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

追尋夢想及成功之路

堅持熱誠、持續練習和保持謙虛的態度是他追尋夢想及成功的關鍵。作為一名舞者，他時刻保持學習的心態。他說：「因為我愛Breaking，這是我愛做的事亦是我生命中最喜愛的一部份，所以我不用想辦法去保持動力，自然而然地每天都想在純粹地Breaking」。

他鼓勵想追夢的大家，如要成為一名優秀的Breaker，必須要有毅力、耐心和不斷練習的精神，不斷優化自己的技術和表現能力。他亦對整個Breaking 發展的推動充滿熱誠，他希望在這個趨勢下，更多的Breakers 會開始推廣自己，他說：「除了努力做一個好的Breaker外，通過社交媒體或任何渠道，大家都可以擴展自己的視野及推廣自己。亦要在不同領域上追求進步，如商業層面上及公眾形象上等等，多元地發展。因為這也助大眾更易觸及Breaking，大眾亦希望可以看到可學習的對象或專業舞者的精神。」

Phil Wizard performs at Gangnam District in Seoul © SonStar / Red Bull Content Pool

Breaking被列為奧運項目對整個行業的正面影響

Breaking作為一種街舞風格，近年來在全球得到越來越多的關注，甚至成為奧運會的正式比賽項目。對於這個趨勢，Phil 認為這對Breaking界來說是一個積極正面的發展，能夠為舞者們帶來更多的機會和競爭，同時也能讓更多的人了解和欣賞Breaking的魅力。他說：「很多Breaker比以往更專注、認真地練習，選手的整體水平提高了不少，令近年的比賽競爭十分激烈。此外，隨着Breaking備受重視，贊助資源亦隨之提升，無論比賽、表演機會都大幅增加，令選手們的生活亦有所改善。」而舞者們能夠展現自己的實力和風采，進一步推廣Breaking這個文化。

和香港的對話與體驗

最近，他來到了香港，為一個Breaking比賽作嘉賓。他表示，能夠來到這個美麗的城市，品嚐本地的美食和欣賞獨特的建築使他十分興奮。他非常喜歡美食，每到一個城市，第一件事便會先享受當地美食。他說香港的美食令他覺得很驚喜，而他最喜歡的是點心及芝麻湯圓。

對於香港的Breaking文化，他也表示出了濃厚的興趣和好奇心。今次是他第二次來香港，除了參加比賽外，還參觀了本地的文化和景點，他很欣賞這個城市的魅力，期待今次旅程為他的創作帶了更多的靈感和啟發。

如果你要去一個地方，你必須自己走到那裡，沒有人會幫你走的 Phil Wizard

他勉勵香港青少年成功之道就是要努力付出、敢於追夢(Work hard and dream big)。他強調持續性在他的事業上有很大的幫助，他持續探索不同國家及城市、持續不斷練習、持續和不同人交流學習，就像他在 和Hong 10 一起訓練及無限回合Battle 中的學習為他的技術及心理質數提升不少。世界充滿著許多機會，他說擴大自己的經歷，你會發掘到更多的可能性，了解哪些機會適合自己。不要當每個機會是應得的，保持謙虛態度，抓緊每個可以學習及和其他舞者交流的機會。他說：「如果你要去一個地方，你必須自己走到那裡，沒有人會幫你走的。」

Phil Wizard, Hong Ten, Junior, Sunni and Lilou at Paris © Little Shao / Red Bull Content Pool

困難會令人變得更強

全職投入Breaking的Phil生活並非一帆風順，經常要四處打工、維持生計。在起初的幾年，他幾乎每天懷疑人生，想着是否應該放棄並重返校園。不過對Breaking 的熱愛讓他一直努力堅持、克服重重困難。

Breaking改變了Phil的人生，由窩居溫哥華的公寓變成周遊列國，單是2019年他出國的次數便多達27次，令他接觸到世界各地不同的風土人情，啟發了他在Breaking的創作靈感。不過，受到疫情的影響，過去幾年他的生活只能局限在溫哥華公寓，收入亦大大減少。Phil未有因此感到氣餒，他反而跳出框框，開始在家中進行網上教學，除了增加收入來源，同時亦收穫了一批自己的支持者。在家中每天進行4至10小時，讓他重拾對Breaking的初心。他說：「之前一直四出奔波比賽、表演，有時也會感到十分疲倦。疫情讓我能夠停下來專注練習，讓我可以享受Breaking的樂趣，重拾當初熱愛Breaking的那份純粹的感覺。」

Phil WIzard in Mumbai © Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

Phil 的成功和成就是一個極具啟發性的例子，告訴我們只要有夢想和熱情，即使面對著困難和挑戰，也可以堅持不懈地追求自己的夢想之路。在這個過程Phil 也成為了一個Breaking文化的推廣者和傳承者。他表示，他將繼續關注和支持Breaking文化的發展和傳播，同時希望能夠與更多的Breaking舞者們進行交流和學習，也希望能夠鼓勵更多的年輕人參與到Breaking這一文化中來，共同推進Breaking的發展和創新。