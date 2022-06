PlayStation Plus新月費計劃推出 Xbox Game Pass正面比拼

論性價比,PS Plus暫未及對手,不過PS Plus新月費計劃才剛推出,Xbox Game Pass已推出幾年,似乎還有很大發展空間。這就要視乎PS樂意出多少力,因為其實PS陣營有不少獨佔大作,如《Final Fantasy VII 重製版》、《The Last of Us 2》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》系列、《Bloodborne》等等,如果有心一拼,吸引力可以很大。