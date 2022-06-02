PlayStation Plus新月費計劃推出 Xbox Game Pass正面比拼

Xbox Game Pass做得有聲有色，加上未登記過的玩家買三年超抵玩的「秘技」，令Xbox Game Pass成為Xbox機主必join項目。隨著PS5推出一年有多，PlayStation陣營都正式出手，近日加推三個不同月費計劃，而香港就是首階段推出地區之一，有幸買到PS5的機迷，到底抵唔抵Join？

新的PS Plus訂閱服務分為四個不同級數，不過當中「尊貴」計劃暫時未有在香港推出，所以就只有三個收費，分別為基本(Essential)，每月HK$48，每季HK$128，每年HK$308；升級(Extra)，每月HK$75，每季HK$215，每年HK$515；高級(Deluxe)，每月HK$85，每季HK$239，每年HK$599。

PlayStation Plus新月費計劃 © PlayStation

PS5一機難求成致命傷

先不討論新PS Plus抵玩與否，問題是最大訂閱誘因---出PS5新機，很多機迷仍然未做到。因為PlayStation5自推出以來一直缺貨，想以正價購買就要看運氣，所以很多機迷都仍然未買到，民怨累積，從而對PS的形象亦有損害，所以不少機迷聽到PS都嬲嬲，甚至有YouTuber發現每每出片鬧PS產品就有好View數而加多幾錢肉緊。所以，如果PS5貨源穩定，人人有機買，PS Plus才能真正發揮其吸引力。

PS5一機難求成致命傷 © PlayStation

性價比不及對手 Game Pass首日推出遊戲免費玩最吸引

性價比不及對手 Game Pass首日推出遊戲免費玩最吸引 © PlayStation

以正價來說，Xbox Game Pass Ultimate較貴，比起PS Plus高級月費更貴，不過Game Pass Ultimate的優勢就是很多首日發售遊戲都有得玩，甚至是第三廠的一線大作，例如早前就有《Rainbow Six Extraction》，在發售首日已經有得玩。

至於PS陣營，首波推出的遊戲未見太吸引，網上機迷的意見是連一隻近日推出的大作，如獨佔大熱賽車遊戲《GT7》也沒有，未見PS Plus太有誠意，似乎PS陣營仍未完全投入這個月費訂閱新模式，仍然眷戀舊有賣Game模式。

說到這裏，先看看PS Plus有甚麼免費玩大作，當中包括《對馬戰鬼 導演版》、《死亡擱淺 導演版》、《刺客教條：維京紀元》、《地平線：期待黎明》、《Returnal》等。

獨佔、舊遊戲陣容強 未來發揮潛力大

獨佔、舊遊戲陣容強 未來發揮潛力大 © PlayStation

論性價比，PS Plus暫未及對手，不過PS Plus新月費計劃才剛推出，Xbox Game Pass已推出幾年，似乎還有很大發展空間。這就要視乎PS樂意出多少力，因為其實PS陣營有不少獨佔大作，如《Final Fantasy VII 重製版》、《The Last of Us 2》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》系列、《Bloodborne》等等，如果有心一拼，吸引力可以很大。

而另一重點，就是PS遊戲庫有不少好遊戲，PS Plus新月費其中一個吸引點就是可以玩到PS1、PS2及PSP遊戲，對老機迷來說是有情懷的，不過還要看遊戲陣容。現在比較吸引的只是有《Gravity Rush》系列、《Ape Escape》、《Everybody’s Golf》、《Tekken 2》等等，期待之後有更多舊遊戲推出啦。

還有就是香港未有的「尊貴」月費計劃，當中有大量PS3遊戲可以串流方式遊玩，例如《阿修羅之怒》、《失落的星球 2》、《Resistance 3》、《Tokyo Jungle》都曾經是PS3大作，有一定吸引力。

最後總結一下，如果一直是PS Plus會員，如果升級，剩餘訂閱年期都要一次過升級，所以如果仍有長年期月費的話，建議先抱觀望態度。至於只剩幾個月或未有任何月費計劃的新機主，又很想試試新服務，都可以一Join，始終有限錢啫。