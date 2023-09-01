PlayStation Portal手提機公開 機迷話係「太陽能電筒」

不過之後PS Vita未能再創高峰，來到PlayStation Portal，更可說是對機迷可有可無之作。因為只是用來支援PS5的Remote Play，即是這部新機是不會有獨佔作品或新作品，只是玩PS5的遊戲。而且有用過Remote Play的機迷都知道，需要有良好的連線環境才能玩得暢順，所以大部份機迷都覺得PlayStation Portal最大用處，將會是在家中遊玩。

新機也有吸引之處？

新機也有吸引之處？ © SIE

說真心，Remote Play其實很方便，有時屋企有人要看電視煲劇，不用重新接駁、插線，就可以用電腦Remote Play PS5，插手掣用電腦Mon繼續打PS5，我都成日會咁做。這樣的話已經可以不用和家人爭電視，除非電視又有人用、電腦又有人要用，你又想玩PS5，PlayStation Portal就幫到手。不過這個情況似乎不常會發生，比較常出現的情況是你想在家中不同地方打PS5，例如躺在床上，又或坐在廁所。

這個時候，又有人會問，為甚麼我不用手機或平板電腦來Remote Play，這樣便不用再買這部PlayStation Portal？理論上係，但實際上要再找裝置固家手機、平板，手掣接駁又比較麻煩。再加上原廠設計和PS5更加配襯，也有Gadget迷總愛入手新產品，再加上Sony忠粉，於是，根據外媒Pushsquare的調查，還是有約25%的PS5用家有興趣購買PlayStation Portal。

定價低是賣點

如果「太陽能電筒」賣得好平，可能你都會考慮買支玩一玩？PlayStation Portal的定價199美元，也算是合理的，這價錢便可以和手機+手掣、平板+手掣的組合一拼。而PlayStation Portal會配備8吋觸控屏幕，支援1080p/60fps顯示，加上兩邊和DualSense一樣設計的手掣，而且有齊DualSense無線控制器主要功能包括自適應扳機和觸覺回饋。

另一個優點就是PlayStation Portal設有3.5mm插口，可以插耳機用。亦可以用到PS5內的應用程式，包括Netflix及YouTube等。

不過，PlayStation Portal不支援PSVR2遊戲，以及PlayStation Plus Premium的雲端串流Cloud gaming遊戲。

至於會有多少人真的會買，就要等待今年年底推出時才知道。

同步公開 PS5專用入耳式耳機

同步公開 PS5專用入耳式耳機 © SIE

和PlayStation Portal同步公開的，還有一樣比PlayStation Portal更吸引PS5機主的神物。如果是重度機迷，一開機打幾個小時，又會戴耳機的話，用大耳機始終會有點不舒服。但市面大部份入耳式藍芽耳機，又未能連接到PS5，於是，這個無線耳機Pulse Elite就很吸引，建議售價將為149.99美元。