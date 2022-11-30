PlayStation VR2開訂 大量跟機遊戲吸引嗎？

Sony Computer Entertainment(SIE)早前宣佈PS VR2將會在明年2月22日發售，而11月15日已接受預訂，建議零售價為$4,580，當中包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。另外同期還會推出PlayStation VR2《地平線：山之呼喚》組合包，建議零售價$4,980，會包括《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼、PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。推出日還會有PlayStation VR2 Sense控制器充電座，建議零售價為$398，玩家可以無需連接PS5主機為控制器充電，不佔主機USB接口。即是最低消費是4千多元，前提是你已經擁有PS5。
性能大躍進 操控更吸引
聲稱專為PS5而設計，PS VR2的規格當然更高階，當中包括有Inside-out追蹤方式，每眼2000×2040解像度，而且還加入裝置回饋、眼動追蹤、3D音效等，即是無論打機或看影片，都會更有真實感臨場感。至於PS VR2 Sense控制器方面，亦比上一代進步很多，不再是簡單兩支Move，而是專門設計的控制器，包括有自適應扳機及觸覺回饋等功能。
超過20款遊戲跟機同步上市
說到最重點，都是會有甚麼遊戲即將推出，SIE早前就公佈了PS VR2推出時，跟機會有超過20款遊戲可玩，當然包括有同梱裝的主打《地平線 山之呼喚》，還有就是以下多款精選，睇定啲。
《侏羅紀世界餘波系列》
Coatsink開發，以《侏羅紀世界》為主題的改編生存冒險遊戲《侏羅紀世界餘波系列》(Jurassic World Aftermath Collection)。之前都推出過不同主機版本，不過並非VR玩法，今次打正侏羅紀這名牌旗號用PS VR2玩，應該可以讓玩家置身侏羅紀世界的感覺。
《After The Fall》
這一款背景是浩劫過後的洛杉磯，有大量怪物現身的射擊遊戲，可以不斷升級主題裝備及武器，似乎耐玩性幾高。
《黑相集：之字路 VR》
VR其實最適合用來玩驚嚇遊戲，如果你夠大膽的話......Supermassive Games開發的恐怖動作射擊遊戲《黑相集：之字路VR》(The Dark Pictures：Switchback VR)應該可以玩到依嘩鬼叫。
《Zenith: The Last City》
開放世界動作遊戲，有同伴有敵人，除了斬擊還有像魔法的攻擊方法，由Ramen VR開發。
《Crossfire: Sierra Squad》
都係射擊遊戲，不過這一款講求真實感多一點，置身戰爭現場一樣。由Smilegate開發的《穿越火線》最新作《Crossfire：Sierra Squad》。
《The Light Brigade》
幻想世界觀，由Funktronic Labs開發的單人遊玩迷宮體驗型遊戲《The Light Brigade》，有射擊元素，亦有虛幻敵人。
《Cities: VR – Enhanced Edition》
喜歡育成遊戲的玩家可以注意，這款是Fast Travel Games開發的城市建造遊戲《Cities：Skylines 大都會：天際》VR 改編版。即是可以投入虛擬城市中生活。
《Cosmonious High》
玩外星人，不過不用怕，外星人好可愛呀，由Owlchemy Labs開發，應該好啱女玩家。
《Hello Neighbor: Search and Rescue》
tinyBuild Games開發的潛伏冒險遊戲《Hello Neighbor你好，鄰居》最新VR作品《Hello Neighbor：Search and Rescue》，入人間屋好開心。
《Pistol Whip VR》
《Pistol Whip》VR版本《Pistol Whip VR》。