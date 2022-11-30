PlayStation VR2開訂 大量跟機遊戲吸引嗎？

Sony Computer Entertainment(SIE)早前宣佈PS VR2將會在明年2月22日發售，而11月15日已接受預訂，建議零售價為$4,580，當中包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。另外同期還會推出PlayStation VR2《地平線：山之呼喚》組合包，建議零售價$4,980，會包括《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼、PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。推出日還會有PlayStation VR2 Sense控制器充電座，建議零售價為$398，玩家可以無需連接PS5主機為控制器充電，不佔主機USB接口。即是最低消費是4千多元，前提是你已經擁有PS5。

Sony Computer Entertainment(SIE)早前宣佈PS VR2將會在明年2月22日發售，而11月15日已接受預訂，建議零售價為$4,580，當中包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。另外同期還會推出PlayStation VR2《地平線：山之呼喚》組合包，建議零售價$4,980，會包括《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼、PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。推出日還會有PlayStation VR2 Sense控制器充電座，建議零售價為$398，玩家可以無需連接PS5主機為控制器充電，不佔主機USB接口。即是最低消費是4千多元，前提是你已經擁有PS5。

Sony Computer Entertainment(SIE)早前宣佈PS VR2將會在明年2月22日發售，而11月15日已接受預訂，建議零售價為$4,580，當中包括PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。另外同期還會推出PlayStation VR2《地平線：山之呼喚》組合包，建議零售價$4,980，會包括《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼、PS VR2頭戴裝置、PS VR2 Sense控制器和立體聲耳機。推出日還會有PlayStation VR2 Sense控制器充電座，建議零售價為$398，玩家可以無需連接PS5主機為控制器充電，不佔主機USB接口。即是最低消費是4千多元，前提是你已經擁有PS5。