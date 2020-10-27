葡萄牙格蘭披治總結：十一月頭變天

賽前，Horner 似乎終於向阿邦下了最後通牒。他說， 阿邦是時候反底。他說今場Portimao與特別是下場 Imola要好好表現。泰國人今場排位第六。週六排位後，Helmut Marko 說不完美可接受。週日起步後，阿邦第二圈跌到第十二，最後〇分。隊友韋斯塔本？季軍。Hmmm，配合Horner賽後之言，看來十一月一日舉行的 Imola，就是阿邦保住明年大牛一職的最後機會。

Damp, blustery and cold conditions made for a challenging Grand Prix © Getty Images/Red Bull Content Pool

何以是Imola呢？有時，我們要從其他蛛絲馬跡來幫助判斷。我會問：Imola後有甚麼事發生？Imola後的星期三，暫時F2 總第三、Red Bull 青年軍角田裕毅（Yuki Tsunoda）暫定將在 Imola處子測試 F1 戰車，駕駛兩年前的細牛戰車 STR13，跑至少三百公里以達到考取 F1 超級駕駛執照（FIA Super License）的基本要求。然後，Yuki-san 暫定將在阿布扎比 FP1 上陣，賽後亦將參加 F1 新人測試。Red Bull 早已預備。一個新人，開始一趟新旅程。終點？金牛（AlphaTauri）。這一切，都跟同是亞洲人的阿邦有著莫大關係。Imola，就是大細牛來季換鹿aka馬、換「牛仔」的起點。

Pierre Gasly drove a brilliant race in Portimão © Getty Images/Red Bull Content Pool

下季，泰國人有何下場呢？三大可能。第一，阿邦留大牛，大團圓結局。王子與公主，從此過著開心、美滿、幸福的生活。Happily Ever After。應該係，除非唔係，因為隊友仍然 unhappily 是韋少。第二，Red Bull庖邦。一不做二不休，直接炒了阿邦，阿邦緣盡 F1。第三，燉阿邦冬菇。阿邦被退回金牛，與加斯利（Pierre Gasly）、Yuki-san或俄羅斯魚雷做隊友。三個人，兩個位。鬥爭思維？Well，對 Red Bull 來說，這是競爭，良性競爭。

大牛呢？Red Bull 已證實正考慮外購。誰呢？傳聞是者是帶錢返工的佩雷斯（Sergio Perez）、或者是去年效力威龍，惟排位與總分均輸給隊友歷卡度的侯根保（Nico Hulkenberg）。Hmmm，會否是現為平治人、上週突然被傳明年Williams位置將被佩雷斯取代的前 F2 總冠軍羅素呢？強行翻譯羅素一話：一切均是一少撮人（佩雷斯集團）別有用心，說三道四，子虛烏有；他自古（賽車）以來，不是嚇大，傳聞實屬微不足道，他嗤之以鼻，相信自己終或最贏，明年定留 F1。羅素估計，「一週內分曉」。一週？