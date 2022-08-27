運動前吃這些對嗎？　先問自己幾個關鍵問題！

首先，你一定要了解在訓練前適當的補充能量，能幫助我們在高強度訓練過程中獲得更好成效，並延長訓練時間。

但有時候，要在訓練前的2~4小時安排吃一頓能量餐點，是有一定困難；例如：一早起床在上班前的訓練時間，或是把握中午休息時間來進行運動訓練，這些零碎的時間都會造成運動前補充能量困難。

以下我們將給予一些建議，你能根據個人的訓練時間來安排補給餐點，包含吃甚麼和吃多少。

為何訓練前的營養補充這麼重要？

無論是運動或訓練，大部分的能量供應都是來自脂肪和碳水化合物。因此， 當我們食用碳水化合物之後，血糖水平上升導致激素胰島素釋放，進而促進葡萄糖被肝細胞吸收，大量的葡萄糖合成為糖原 （glycogen,又稱做肝醣）儲存在肝臟及肌肉細胞內。可是這個轉換的過程卻無法立即完成，所以，在運動前所攝取的食物將不會以糖原的形式進行儲存，但它們會影響訓練期間肌肉的能量消耗。

所以，如果你在訓練前吃了一頓富含高碳水化合物的餐點，將會增加運動訓練期間碳水化合物的能量消耗，這也就表示你可以用更高的強度及更長的時間來進行訓練。

另外，在運動訓練前補充能量還有一個目的，就是預防飢餓和低血糖；這將有助於延緩肌肉的疲勞，並提高耐力型運動的表現。

運動及訓練前應該怎麼吃？

牛奶燕麥是早晨運動前，非常好的一種用餐。 © Klara Avsenik / Unsplash

簡單來說，我們運動或訓練前的餐點，應該要以豐富的碳水化合物為主，搭配些蛋白質及健康的脂肪；這樣餐點的組合，才能提供運動訓練時的能量及營養元素；但也因為蛋白質與脂肪會減緩碳水化合物的消化及吸收狀況，所以在越接近訓練或運動時間的餐點，就必須要將這兩個營養素減少。

舉例來說：在運動或訓練前攝取太多脂肪（例如漢堡、薯條或是煙肉三文治）這類食物，很容易導致消化及腸胃不適。另外一方面，如果吃了一餐沒有脂肪與蛋白質的食物（例如果醬三文治），也會造成快速肌餓且缺乏能量的狀態。因此，最適合運動及訓練前的餐點包含有：

早餐： 牛奶麥片加入一些碎杏仁或一勺堅果醬。

午餐： 馬鈴薯配鷹嘴豆泥、金槍魚和辣椒，或是沙律三文治和牛油果卷之類。

晚餐： 蔬菜燴飯配豌豆或炒麵配豆腐或雞肉。

但如果你在運動或訓練前只剩不到2個小時時間進食，則建議選擇易於消化的高碳水化合物餐點。合適的選擇包含：

低脂希臘乳酪配麥片

香蕉

花生醬多士

堅果能量棒

堅果香蕉牛奶沙冰

該什麼時後吃多少？

在訓練前一小時，你可以選擇香蕉來做能量補充小食。 © Tim Foster / Unsplash

簡單來說，你進食時間離運動訓練越少，就必須要選擇越輕盈的餐點。例如，如果你離運動訓練只剩1~2小時的時間，可以選擇熱量大約300~400卡路里或5Kcal/Kg體重的小餐點；但如果你能在運動訓練前4小時進食，則可以選擇400~800卡路里或10Kcal/Kg體重的大餐點。

實際上，運動或訓練前用餐的時機，或許會取決於工作時間或是訓練計劃的安排，但建議盡量遵循上面所說的方式來進行飲食安排。舉例，如果你喜歡在傍晚進行運動訓練，那就可以在中午吃一頓豐盛的午餐，並在訓練前30~60分鐘選擇一份100~300卡路里的小餐點；但如果你是喜愛在中午休息時間進行運動訓練，就可以選擇在早餐吃豐盛一些，然後運動訓練前吃一點小點心。

運動訓練前最佳的進食時間？

避免進食時間太接近運動訓練時間，這將會造成腸胃不適的現象。 © BSIP / Universal Images Group / Getty

在理想的情況下，建議盡量以運動訓練前2~4小時做為進食時間，這可以為身體提供足夠的消化時間，但也不建議將進食時間拉長，以免在運動訓練之前就消耗掉所需的能量。另外，如果離訓練時間太短才進食，也可能會造成腸胃道的不適，這是因為血液將會從腸胃道轉移到肌肉，以供應運動所需的動能。反過來說，如果進食時間離運動訓練時間太長，就意味著無法在這期間準確的供應能量，容易在過程中造成頭暈目眩和體能狀態下降的情形；所以，你應該要試著抓出適合自己的進食時間，不要太長也不要太短。

空肚訓練的問題

你應該有聽說過「空肚」訓練能加速瘦身這樣的話題。然而，空肚訓練背後的理論，主要是鼓勵肌肉能使用脂肪來做為運動訓練食的能量，因此，就跟使用碳水化合物做為能量而有所不同；在某些程度上這樣的方式並沒有錯誤，但這也無法精準的設定為只會消耗脂肪來做為能量，達成減脂瘦身的目的。回到減肥瘦身的目標，還是需要創造出熱量赤字(Calorie Deficit)也就是所謂的熱量缺口，也就是所必須要維持一段時間減少體內卡路里盈餘，才有可能會達成你想要的目的，並無法一次就完成這件事情。另外，空肚進行訓練也會讓你在過程中造成血糖過低的問題，甚至訓練結束後的過量飲食狀態，反而對於瘦身減脂的目標不利。

如同上述所說，空肚訓練將意味著在訓練的過程中，你可能會感受到肌餓、頭昏眼花和缺乏動能；它還有可能會導致身體更快產生疲勞的現象，讓你不得不降低訓練強度甚至於提早結束訓練；這也就會影響整體的熱量消耗，反而達不成原訂的目標設定。

如果你還是堅持要空肚訓練，那麼建議採用低強度或中強度的訓練就可以，這樣將可以讓你消耗更多的脂肪做為能量。但如果你是計劃要進行60~90分鐘高強度的運動或訓練，那就建議事前先吃一頓高碳水化合物的餐點或零食，這將有助於增加你的耐力，相對的會消耗掉更多的碳水化合物。

然而，較低強度的運動或訓練，例如瑜伽或是恢復跑這類的運動，整體對於能量的需求相對低，因此，就算是空肚進行訓練都不會有太大影響。相對來說，如果你是要進行高強度間歇性訓練，這對於糖原的儲存量需求也不大，因此，總熱量的消耗也就不如持續性的耐力型運動來的大。

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