PS 30周年主機黃金年代　吉田修平宣佈退下　PS2銷量會否被Switch挑戰？

記載PlaySation主機發展歷史的網站已經啟動，當中由初代PS至最新的PS VR2裝置都有講解，而且每部主機的配件、設計亦有著墨，而且還有令人懷念的主機開機短片，有圖有字有片，非常詳盡，遊戲迷尤其是PS陣營機迷，絕對值得一遊。

元老退下來 吉田修平下年1月離任

元老退下來 吉田修平下年1月離任 © PS

如果有一定打機年資，一定聽過吉田修平這名字，甚至在廣告中見過他。

吉田修平加入PlayStation超過31年，他在1986年4月進入Sony，1993年2月加入PlayStation部門，當時初代主機還在研發階段，而大家熟悉的索尼電腦娛樂(SCE)部門，到同年11月才成立。到2000年，吉田修平升任美國SCE資深副總裁，2008年擔任環球工作室(WWS)總裁，到2019年轉任獨立遊戲倡議總監。

不過，吉田修平在PS將要踏入30周年前的重要時刻，就在PS官方Blog的訪談中提到，自己將於2025年1月15日離任。

資料來源

https://blog.ja.playstation.com/2024/11/27/20241127-yoshida/

歷史網站揭露主機真實銷量 任天堂Switch步步進迫

歷史網站揭露主機真實銷量 任天堂Switch步步進迫 © PS

歷史網站揭露主機真實銷量 任天堂Switch步步進迫 © PS

之前提到PS在12月3日會慶祝推出30周年，近日「PlayStation 30 週年紀念收藏」亦都已經派貨，最難原價入手的當然是超豪華的「PS5 Pro主機30周年限量版套裝」，因為超限量而且以抽籤形式發售，網上炒價已達原價3至4倍！亦證明PS在這一代機迷眼中的經典程度。

至於官方開設的歷史網站，當中亦有公開歷代PlayStation主機的累計銷售量，這個亦算是最準確又最新的數字，初代PlaySation賣出超過1億200萬部，PlayStation 2則是超過1億6000萬部，PlayStation 3超過8700萬部，PlayStation 4超過1億1700萬部，當中PS2亦是有史以來銷量最高的遊戲主機，而第2位是Nintendo DS，1億5402萬部，第3位Nintendo Switch，1億4604萬部，售量10大中的主機，有9部已經進入歷史，唯獨任天堂Switch仍然熱賣中，而這個數字是截至2024年9月。

Switch和PS2的總銷量相差1396萬部，雖然任天堂新一代主機即將公佈，但Switch仍以每年超過1000萬部的銷量增長中，所以是有機會取代PS2成為歷上銷量第一遊戲主機的。當然，任天堂Switch初版在2017年3月3日發售，至今已經超過年，還未公佈新一代主機；對比當年PS2在2000年3月4日，下一代PS3在2006年11月11日已經發售，主機周期是比較長的，也是任天堂旗下主機周期最長的一代。

另外可以參考一下的其他數字，沒有在PS網站公佈，包括風行一時的PSP，銷量超過7640萬部。而剛推出Pro版的PS5，則賣出了超過6500萬部。

說回PS歷史網站，除了PlayStation，還有PS2、PSP、PS3、PS Vita、PS4、PS VR、PS5、PS VR2主機的資料，不少主機都能勾起機迷回憶，充滿情懷啊。

歷史網站揭露主機真實銷量 任天堂Switch步步進迫 © PS

PS歷史網站

https://www.playstation.com/en-us/playstation-history/1994-ps-one/