PS Portal香港發售日期、價錢公開　PS VR2可駁電腦支援SteamVR

PlayStation Portal將會於2024年8月5日起開放預購。簡單來說就是DualSense連屏幕的PS5 Remote Play裝置。不過設計手感被不少外國媒體讚許，直接拿上手不用任何配件就可以享受DualSense無線控制器的自適應扳機和觸覺回饋等功能，以及8吋LCD屏幕，以幀率60fps及1080p解析度來玩遊戲，如果你屋企得一部電視(其實也可以用電腦Remote Play)，或可能你很想攤在床上及梳化上或去廁所玩PS5，再或者想在街上玩PS5(需搭配至少5Mbps的寬頻網際網路Wi-Fi方能使用。若想獲得更好的遊玩體驗，建議採用至少15Mbps的高速網路連線)，在這個手機也叫價萬萬聲的年代，$1,580又不算太貴。

訂機前停一停 PlayStation Portal有甚麼缺點

訂機前停一停 PlayStation Portal有甚麼缺點 © SIE

官方宣傳指「裝置非常適合與家人同住的玩家使用」，「可以快速從使用PS5遊玩切換成使用PlayStation Portal遊玩」。如果你準備訂機，這裏再「重溫」少許缺點。PS Portal備有3.5mm音訊連接端，對某些人來說可能是優點，但追求方便的玩家對於不支援一般藍牙耳機就有點不滿。另外亦不支援透過PlayStation Plus高級方案雲端串流服務來進行串流的遊戲。當然也要有良好的WiFi環境才可以使用啦。另外PS Portal沒有內置瀏覽器，於是在一些需要打開瀏覽器才能開啟WiFi的地方就變成得物無所用。

如果你像我一樣覺得PS Portal都只會在家中使用，而且擁有PS專用無線耳機或用開有線耳機，又或者好想用千幾蚊買玩具止身痕的話，8月5日去訂機啦！

PlayStation VR2同步強化 8月推出轉插器及Steam App

PlayStation VR2同步強化 8月推出轉插器及Steam App © SIE

未買PS VR2的，未必會被吸引到，但如果已經買了PS VR2的玩家，聽到這個消息應該好開心。因為一直被指專遊戲不多的VR2，會在8月7日推出將PS VR2轉接到PC上使用的「PlayStation VR2 PC 轉接器」，而早一日亦會推出支援SteamVR平台遊戲及應用程式的PS VR2 App，即是可以遊玩SteamVR遊戲庫中的數千款VR遊戲，亦可以看VR影片，而轉接器售價則是59.99美元。

不過亦有要留意的是，這款PS VR2 PC轉接器，需接駁PC的DisplayPort 1.4影音訊號插口，以及以USB供電，而將PS VR2連接到PC時，雖然仍可看到4K畫質(每眼2000 x 2040)、110度視野、指觸偵測、透視影像以及注視點渲染(沒有眼動追蹤)，但將不支援HDR、頭戴裝置回饋、眼動追蹤、自適應扳機與觸覺回饋等功能。

以下是PC的最低要求：

作業系統：Windows 10 64位元 / Windows 11 64位元

處理器：Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100(Zen 2或更高版本架構)

主記憶體：8GB或以上

GPU 顯示卡：

NVIDIA GeForce GTX 1650或更高版本(需要Turing或更新架構)

NVIDIA RTX系列

AMD Radeon RX 5500XT或更高版本

AMD Radeon RX 6500XT或更高版本

※為了獲得最佳效能，建議使用NVIDIA GeForce RTX 3060或更高版本顯示卡，或是AMD Radeon RX 6600XT或更高版本顯示卡

顯示連接埠：DisplayPort 1.4(必須具備標準DisplayPort或Mini DisplayPort輸出埠)