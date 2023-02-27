PS VR2《GT 7》實機試玩 賽車迷三大必買理由 + 會否「暈車浪」？

如果你有PS5，喜歡玩《Gran Turismo 7》，家中有軚盤+賽車座椅，信我，不用考慮，必買PS VR2；如果你極愛賽車，未買PS5，但有閒錢，絕對值得花錢買PS5 + PS VR2，再買軚盤+賽車座椅，最低消費一萬鬆，講真，你換套胎軨都唔只，但可以玩到的，絕對比一套胎軨多很多倍。而且今次相比起PS VR第一代，有太多進步地方，早幾日實機試玩過，覺得是時候買軚盤加賽車座椅放在家中......

成功解決空間問題

成功解決空間問題 © GameoverHK

4千幾元未必是問題，花多幾千買軚盤+賽車座椅亦未必是考慮因素，但香港地，家中空間有限，要放賽車座椅？這個要留意了，因為今次PS VR2不用配合相機鏡頭來追蹤玩家位置，即是遊玩時座椅和軚盤其實不用對正電視，可以打橫放又可以，直情放在客廳旁離開電視遠一點又可以，加上超長連接線，擺位更加靈活，應該可以解決很多玩家家中電視前空間不足的問題。

超過450部車外觀內櫳任參觀

1分鐘 超過450部車外觀內櫳任參觀

在街上都有機會看到價宜百萬、千萬的名車，但要坐進內櫳慢慢參觀，難有機會，如果說的是落場版賽車或經典古董絕版跑車，例如Mazda 787B，可能性更低，有錢都未必做到。但用VR2玩《Gran Turismo 7》就有VR展間這個模式，可以極有現場感地欣賞愛車，而且更可以坐進車廂內櫳，軚盤、座椅、波棍、音響、儀錶板等設計格局，完全跟足真車，擰轉頭一看，連後座也可以看到！對愛車的人來說，就只是這個「名車收藏博物館」已經值回票價。

畫質勝上代 速度速爆錶

1分鐘 畫質勝上代 速度速爆錶

用主機加大電視來玩《Gran Turismo 7》，可以看到畫面有多細緻，換成用PS VR 2玩，雖然解像度frame數已經大增，不過當然亦未算完美，但在落場遊玩時，個人覺得已經幾夠靚，而且營造出來的速度感，帶來極強臨場感，移動頭部及視線，可以像真正駕駛時看到側鏡。官方說法是可以運用「現實生活中的直覺駕駛行為」，我相當贊同，如果你有駕駛執照平常有駕車，你的駕駛習慣會很自然的套用在遊戲當中。而且更加可以感受到坐在車內的包圍感。

還有，PS VR2比PS VR玩《Gran Turismo Sport》時的分別，就是遊戲內所有模式都支援PS VR2，即是你可以用VR2來和對手網上對戰，或遊玩遊戲內其他模式。

致擔心「暈車浪」 + 防暈小貼士

致擔心「暈車浪」 + 防暈小貼士 © GameoverHK

相信最多人擔心的一點，就是玩VR會否頭暈。先說說我的情況，玩第三身遊戲沒問題，玩第一身遊戲有時會有暈眩感，平常用電視玩《Gran Turismo 7》當然亦沒問題。但戴上VR2眼罩一刻，感覺個心離一離，之後先看VR展間模式，看車身或入車廂看內櫳有身歷其境感覺，完全沒有半點頭暈。

致擔心「暈車浪」 + 防暈小貼士 © GameoverHK

到落場，賽車一刻，由空中視點轉到車內主觀視點時，有出現一點暈眩，那時我是很擔心完成不了整個測試。但過了約1分鐘後，基本上便已經適應，可能因為今代VR2，fps數增高，減少增加暈眩感的機會。到賽完一場，可以不用除頭罩賽第二場，不過玩完第二場就有點疲倦感，雖然要附下眼罩休息一會，才再落場。

致擔心「暈車浪」 + 防暈小貼士 © GameoverHK

對於我這類有點易「暈車浪」的人來說，有幾個貼士給未適應的玩家，首先是盡量投入，要覺得自己真正在駕駛，視線要看遠一點，盡量不要在行車中看旁邊座椅或轉頭看後座等車內空間，而當發生意外「打白鴿轉」時，最好先閉目避開，這樣基本上第一次玩都不會太有暈眩感，之後便會慢慢適應。

還有，個人感覺，如果用手掣遊玩，感覺會比較暈眩，沒計劃要買軚盤的玩家，可能要找機會先試試。