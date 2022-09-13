PS5缺貨反加價 PS VR2下年頭推出

七個地區加價12%
自2020年11月12日推出後，PlayStation 5主機一直因原材料供應問題而供不應求。來到推出接近兩年的時候，PS5更有價格改動，並非減價，而是在8月25日宣佈在7個地區提高建議零售價，包括香港、台灣、日本、英國、中國、加拿大、墨西哥、澳洲、歐洲。
最新售價是搭載Ultra HD藍光光碟機的PS5主機$4380，PS5數位版主機$3580。而消息則由SIE CEO Jim Ryan在PlayStation Blog上公佈，表明是因疫情影響，所以PS5零件供應鏈依然緊張，加上物流、通脹率、不利的貨幣趨勢而作出了艱難的決定，就是加價約12%……
PS VR2明年初發售 次世代VR關鍵在於遊戲
在PS5缺貨下，Sony Interactvie Entertainment還有發表了PS5專用的次世代 VR 系統PlayStation VR2(PS VR2)，而且將會於2023年年初正式發售。新一代PS VR2會搭載OLED屏幕，左右兩邊屏幕解像度為2000 x 2040，可作90Hz或120Hz更新率切換，視野角度110度，支援注視點渲染(Foveated Rendering)技術。遊戲方面，暫時已知包括有《Resident Evil Village》以及《Horizon Call of the Mountain》等等。
不過以2016年10月推出的第一代PSVR來說，玩家最關心的是遊戲數量是否足夠，推出初期日本就做了調查，發現日本玩家最常用PS VR並非玩遊戲，而是看愛情動作片。新一代是否還有這問題暫時還未知道，相信離推出日越近，會越多作品公開。另一玩家關心問題，就是新機是否可以連接PC使用，如果兼容，將會是一大優勢。不過，第二代仍然會屬有線裝置，在公開的新圖當中就可以看到。
PS5專業級手掣DualSense Edge
近日PS5動作多，當中包括新手掣DualSense Edge。手掣背部下方會增加兩枚功能鍵，搖桿帽亦可以更換，隨手掣已有標準、高圓頂、低圓頂選擇，而手掣背面按鍵則可選半圓頂或槓桿。玩家可以儲存最多5組設定。
至於售價及發售日等資料，則尚未公佈。