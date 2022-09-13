PS5缺貨反加價 PS VR2下年頭推出

自2020年11月12日推出後，PlayStation 5主機一直因原材料供應問題而供不應求。來到推出接近兩年的時候，PS5更有價格改動，並非減價，而是在8月25日宣佈在7個地區提高建議零售價，包括香港、台灣、日本、英國、中國、加拿大、墨西哥、澳洲、歐洲。

自2020年11月12日推出後，PlayStation 5主機一直因原材料供應問題而供不應求。來到推出接近兩年的時候，PS5更有價格改動，並非減價，而是在8月25日宣佈在7個地區提高建議零售價，包括香港、台灣、日本、英國、中國、加拿大、墨西哥、澳洲、歐洲。

自2020年11月12日推出後，PlayStation 5主機一直因原材料供應問題而供不應求。來到推出接近兩年的時候，PS5更有價格改動，並非減價，而是在8月25日宣佈在7個地區提高建議零售價，包括香港、台灣、日本、英國、中國、加拿大、墨西哥、澳洲、歐洲。

最新售價是搭載Ultra HD藍光光碟機的PS5主機$4380，PS5數位版主機$3580。而消息則由SIE CEO Jim Ryan在PlayStation Blog上公佈，表明是因疫情影響，所以PS5零件供應鏈依然緊張，加上物流、通脹率、不利的貨幣趨勢而作出了艱難的決定，就是加價約12%……

最新售價是搭載Ultra HD藍光光碟機的PS5主機$4380，PS5數位版主機$3580。而消息則由SIE CEO Jim Ryan在PlayStation Blog上公佈，表明是因疫情影響，所以PS5零件供應鏈依然緊張，加上物流、通脹率、不利的貨幣趨勢而作出了艱難的決定，就是加價約12%……

最新售價是搭載Ultra HD藍光光碟機的PS5主機$4380，PS5數位版主機$3580。而消息則由SIE CEO Jim Ryan在PlayStation Blog上公佈，表明是因疫情影響，所以PS5零件供應鏈依然緊張，加上物流、通脹率、不利的貨幣趨勢而作出了艱難的決定，就是加價約12%……

在PS5缺貨下，Sony Interactvie Entertainment還有發表了PS5專用的次世代 VR 系統PlayStation VR2(PS VR2)，而且將會於2023年年初正式發售。新一代PS VR2會搭載OLED屏幕，左右兩邊屏幕解像度為2000 x 2040，可作90Hz或120Hz更新率切換，視野角度110度，支援注視點渲染(Foveated Rendering)技術。遊戲方面，暫時已知包括有《Resident Evil Village》以及《Horizon Call of the Mountain》等等。

在PS5缺貨下，Sony Interactvie Entertainment還有發表了PS5專用的次世代 VR 系統PlayStation VR2(PS VR2)，而且將會於2023年年初正式發售。新一代PS VR2會搭載OLED屏幕，左右兩邊屏幕解像度為2000 x 2040，可作90Hz或120Hz更新率切換，視野角度110度，支援注視點渲染(Foveated Rendering)技術。遊戲方面，暫時已知包括有《Resident Evil Village》以及《Horizon Call of the Mountain》等等。

在PS5缺貨下，Sony Interactvie Entertainment還有發表了PS5專用的次世代 VR 系統PlayStation VR2(PS VR2)，而且將會於2023年年初正式發售。新一代PS VR2會搭載OLED屏幕，左右兩邊屏幕解像度為2000 x 2040，可作90Hz或120Hz更新率切換，視野角度110度，支援注視點渲染(Foveated Rendering)技術。遊戲方面，暫時已知包括有《Resident Evil Village》以及《Horizon Call of the Mountain》等等。