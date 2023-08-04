PS5銷量突破4000萬部 對手Xbox Series X/S又有幾多？

Jim Ryan在官方Blog中提到，主機在2020年11月上市時，面對疫情挑戰，供應鏈一直未達預期，推出年多兩年想買機仍要「抽機」，直到近月PS5才貨量充足，而PS5的銷量終於在早前突破4000萬部。近月可能你都聽過身邊人訴說，買機的念頭已經轉淡，不過在歐美日主機的每月銷量仍然高企，至少比Xbox Series X/S，以及早幾年於2017年推出的Switch高。

遊戲超過2500款

雖然仍然有不少玩家抱怨PS5遊戲太少，不過隨著超大作《Final Fantasy XVI》推出，落力發揮PS5機能後，不少玩家都滿足了一點點。而Jim Ryan在Blog亦有強調PS5遊戲陣容強大，目前已有超過2500款PS5遊戲可供遊玩，雖然大部份遊戲在PS4亦玩到......

而同時亦都公佈了PlayStation社群投票選出的最具代表性的40款PS5遊戲，以下圖中就是40款遊戲。

遊戲超過2500款 © SIE

Xbox Series X/S銷量只及一半多一點

微軟曾坦言Xbox遊戲主機的銷售成績不如PS5及任天堂Switch，而在上月於巴西舉行的Best International Games Festival，據說微軟就在簡報中提到，Xbox Series X/S的銷量約2100萬部，不過當中有48%的Xbox Series S玩家是平台新用戶。其實早於4月時，外國遊戲數據網站「VGChartz」亦都在Xbox Series X|S上市第30個月，預計主機銷量為2100多萬部。

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2023年首季賣出630萬部

之前微軟收購動視暴雪事件，令不少人都擔心之後在PS5玩不到《Call of Duty》，不過隨著問題明朗化，表明在PS5及其他平台也能玩到《Call of Duty》，PS5機主或準機主應該不用再顧慮。

雖則說可能有玩家在之前抱觀望態度，但其實Sony在第一季的財報，亦出PS5全球已經累積銷量已有3850萬部，而且在2023財年第一季有630萬部的銷售成績。

而「VGChartz」亦公佈了3大遊戲主機在今年1至4月的銷售成績，當中PS5表現最好，和2022年同期相比增長達178.1％，至於微軟Xbox Series X／S則售出435萬部，至於任天堂Switch，亦有189萬部，而這兩部主機相比起2022年同期的銷量，分別下滑25.4％及19.8%。

當然，相比起前一代PS4在2022年創下1億1720萬部的銷量，以及仍在不斷推出新作、近期還有超殿堂級大作《薩爾達傳說 王國之淚》推出的任天堂Switch累積超過1.2億部的銷量，PS5還有很長的路要走。