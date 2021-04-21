【幾時買到機？】PS5、Xbox Series X/S主機大戰第一季銷量 缺貨依然好賣過上代？

心急機迷先看結果，外國遊戲銷量追蹤網站VGChartz公開最新數據，於2020年11月12日推出的PS5發售21周之後，銷量達到710萬部；至於在2020年11月10日推出的Xbox Series X、Xbox Series S，發售21周後的銷量約443萬部！

近月各大主機銷量齊跌

近月各大主機銷量齊跌 © PlayStation 5

其實除新推出的PS5、Xbox Series X/S外，於2017年推出的任天堂Switch近日都出現缺貨情況，所以就算近日有Capcom皇牌大作《Monster Hunter Rise》發售，主機銷量都一樣要跌。據日本遊戲傳媒Famitsu在本月15日晚公佈的數字，4月5日至11日間，任天堂Switch在日本的銷量較3月29日至4月4日減少29%至96,259部，是該主機近三星期內銷量首次跌破10萬部。

至於PS5在日本的銷量，該星期亦較上周減少25%至15,660部，周銷量為兩個月內新低。至於Xbox Series X/S該星期更只賣出571部。

在日本，Sony及任天堂陣營保持傳統繼續遙遙領先微軟，而下個月5月迎來黃金周，如果主機供應量能增加，銷量應該會進一步再拉開。

任天堂Switch © Switch

PS5陣營領先 美國銷量反超前

至於VGChartz公開詳細數字，截至第21周，PS5全球賣出7,098,687部，Xbox Series X/S則4,427,489部，兩者差距比想像中大，所以亦可以解釋到為可在市面上比較難買到PS5。至於在美國地區，早前曾經有報道指Xbox Series X/S銷量微微領先，不過最新數字已經是PS5以2,894,334部反超前Xbox Series X/S的2,202,716部，不過相對其他地區，這個差距已經是最小。

在歐洲地區，PS5則賣出2,418,970部，Xbox Series X/S則1,294,880部；至於日本，PS5的銷量603,460部，而Xbox Series X/S則只有41,338部。

缺貨之下 PS5銷量走勢依然比PS4強

PS5在2020年11月發售，PS4則是在2013年11月推出。雖然PS5說是長期缺貨下開售，但原來21周後的全球銷量7,098,687部，仍然比上一代PS4的7,009,348部多接近10萬部。而且PS5亦剛成美國歷史上銷售速度最快的主機，據美國市場調查公司NPD(National Purchase Diary)公開報告，指PS5上市4個月後的美元銷售額，已經創下美國電子遊戲主機最快銷售速度。

)缺貨之下 PS5銷量走勢依然比PS4強 © Xbox Series X/S