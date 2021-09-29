電競選手「食雞」有心得 《PUBG》專業貼士

نصائح المحترفون لاحتراف ببجي موبايل © David Ihl

在香港，無論巴士、地鐵車廂、餐廳，或者朋友屋企，都不難找到有人正在玩《PUBG》，從而可知遊戲熱辣程度。而電競選手圈，則以團隊主導，他們每天練習、直播，了解對手習性，才能攻無不克，戰無不勝。

2021年PUBG Mobile Red Bull MEO East World Finals冠軍隊Team KOUT就為玩家們提供了「食雞」貼士。

20歲領軍擊敗多地選手

成為冠軍之路，KOUT擊敗過來自日本、GCC、新加坡、南非、香港等地的玩家，而贏到最後在決賽對決的，就是他們和來自印尼的Morph Team。20歲的Fahad Bader Nasser AlJaber在2018年第一次玩《PUBG Mobile》，計一計數，即是17歲開始玩，算老啦......

採取主動 唯快不破

作為IGL(In-Game Leader)，他的角色是帶領及組織團隊前進，讓隊友們知道何時進擊。他的記憶中，在決賽賽事一開始已經採取主動，找尋佔領區域的好地點，他說最重要就是在正確的地方出現，如果你或隊友們未能現身在重點區域，其他玩家就有機可乘，所以絕對要把握好機會。

而他的第一個技巧貼士，就是最緊要快！因為只要控制節奏，對手就要跟隨你的步伐加速，要他們被動地想像你的下一步動作，有擾敵之效果之餘，亦可以牽著對手走，這就是你要做到的事，亦是首要最重要的目標。

另一位Team KOUT的隊員Faraj Aldalmani，24歲，貼士就是在比賽前要多訓練，台上一分鐘，台下十年功，雖然有點廢話，但實屬至理名言。

心理質素定輸贏

而21歲的Team KOUT隊員Mustafa Luay Dhyaaldain，最初是在YouTube的廣告中發現《PUBG Mobile》這遊戲，而這亦令他成功找到他玩遊戲的天賦才能。他的貼士是要常常保持冷靜而集中，要知道何時機會落到自己手中，亦要控制自己的情緒，就算遊戲進展不在你預期之內，也不要感到太緊張。雖然這個和練習多少沒直接關係，但多作練習，亦表示你能有更多機會遇到不同情況，以做好心理準備。

至於在比賽時需要的裝備，很簡單，就是要保持你的手機電量充足，還有要帶備慣用的headset，還有連接電話的轉插器。

正如Team KOUT所說，要令技巧更好，最直接的方法就是多玩多練習，但不是玩得長時間便一定好，還要講求質素，即是在每局遊戲中，你自己可以學到甚麼，得到甚麼經驗，亦要緊記犯錯的地方，避免重覆犯下同樣錯誤，這樣才會有更大進步幅度。