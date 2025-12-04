F1 專欄：眾人皆醉麥獨醒

2025 卡塔爾格蘭披治冠軍 Max Verstappen（韋斯塔本）仍是爭世一的三子中，壓力最少、爭冠經驗最多的一人。卡塔爾三年霸後，「韋少」贏得今年第 7 場 F1，追平 Lando Norris（羅利斯）與 Oscar Piastri（奧斯卡）的年度分站冠軍數目，並取得個人第 70 場 F1 勝仗。

論壓力，奧斯卡的不會比羅利斯的大。因為奧斯卡目前總成績第三，落後第一的羅利斯 16 分、亦落後第二的韋少 4 分，這代表澳洲人需要依賴較大異數、或最大外力才能反勝。換言之，即使奧斯卡正常發揮都「唔夠做」，必須天公造美配合。

羅利斯呢？他只要前三名完成、只要做好自己，便不需理會他人成績，立即成為 F1 史上第 35 位世界冠軍。問題在於，他在巨大壓力下能正常發揮嗎？

前一場在美國賭城拉斯維加斯，羅利斯起步後 T1 犯錯失頭位。今場在卡塔爾 Q3 最後快圈，他在 T2 犯錯、推頭，沒有完成。在極端高壓的阿布達比閉幕戰，Norris 能夠在排位與比賽都精準判斷、決定並「交貨」嗎？如果可以，他就是世一。

至於 Verstappen，要做甚麼才能成為「五屆」呢？沒甚麼。他只需要「坐定定喺度，乜都唔駛做」，或者說他只能「等運到」，等 McLaren 繼美國「雙 DQ」與卡塔爾「神（經）戰術」後第三度自爆，或等麥拿侖車手 Norris 再度失誤。因為韋少是被動的。因為他即使贏得 2025 F1 閉幕戰冠軍，他仍要指望羅利斯只得殿軍或更差。因此，如韋斯塔本最終衛冕失敗，那只是 Red Bull 於季中大退步的代價而已。

奧斯卡可能最不甘心。因為 McLaren 如像另外 9 隊一樣、在卡塔爾安全車期間進站換胎，Piastri 與 Norris 將奪得至少冠、季軍，Verstappen 將衛冕失敗，奧斯卡將保持總第二、追近至落後 12 分（現實是總第三與 16 分），麥拿侖亦將提前一站、自 2008 年 Lewis Hamilton（咸美頓）後再次贏得 F1 車手世界冠軍。現在呢？荷蘭人自 2025 年第三站後，首次回到總第二，澳洲人則再次被打落第三。韋少，又回來了。

撇除陰謀論，這一戰「麥記大劇場」有何啟示？或許就是成功衛冕 F1 車隊世界冠軍的麥拿侖 overthink。他們在數據、理論與理性的迷霧裡，overlook 了最基本。也許這是本欄的後見之明，但同時這是另外 9 支 F1 車隊的先見。事實上，除麥拿侖外，其他車隊 SC 期間全部進站，這就是 F1 的 common sense。然而，這異數並不罕見。

在平治 F1 車隊八連霸期間，不下一次發生此等「眾人皆醉我獨醒」事件，包括咸美頓當年「一人再起步原來都可以盡興」。原因眾說紛紜，惟現代網絡似乎統稱：獨醒 L。本欄認為原因之一乃遙遙領先者的危機感、在眾多需處理事情的排序中被置低，卻同時「最多嘢輸」，因而較易想多了。例如：麥拿侖說擔心 traffic，這是事實。另一部分有關憂慮兩車齊 pit（double stack）或令 Lando 掉進 traffic 而導致不公或許也是事實？結果，在思考迴路卡住了，看不清「九隊齊 pit」才是 F1 common sense。

怎樣判斷這是否偏幫 Lando 呢？很簡單。假若相同情況但位置調轉：Lando 在前、Oscar 在後，然而麥拿侖卻 double stack，這將肯定是偏幫。不過，恐怕我們永遠無法知道。但假如麥拿侖仍然不 pit，這倒維持了機會公平（fairness of opportunity）或彰顯了程序公義，但已發生的歷史、或在平行時空的相同歷史就是代價。

往後的複雜性，在於麥拿侖兩車手仍信制度信多久。假設在阿布達比（或以後）出現一個類似卡塔爾、但能讓 Oscar 反勝贏世一的機會，他會精準判斷並決定違抗 team order、擅自進站嗎？「四屆花生友」Verstappen 就是正在充分利用此虛位、或猶疑、或懸念，最後一戰，引頸以待。