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是甚麼令山地車女神Rachel Atherton參演電影《The Old World》？

© Julian Mittelstädt
五屆世界冠軍山地車女神Rachel Atherton參與了Tillman Brother的最新長篇電影，更展現了令人難忘的山地車演出，但原來拍攝過程中差點未能完成，她披露了背後原因。
作者 Red Bull HK發佈於
Rachel Atherton這個名字，在世界各地已經不再陌生。32歲的她在女子速降山地車比賽中已佔據主導地位足足十多年，她和她單車出現在Red Bull TV的次數遠遠超越她的精英職業生涯，而她先後贏了五屆世界冠軍，六屆世界盃及37場世界盃回合。
Η Rachel Atherton στη Βόρεια Ουαλία.
Η Rachel φίλμαρε τα πρώτα πλάνα πριν την έναρξη των αγώνων του 2019
© Julian Mittelstädt
儘管Atherton創下成功，但在比賽週末以外仍甚少在螢幕上見到Atherton！終於，現在可以了。
這位英國山地車車手在長篇電影《The Old World》獻出其首次演出。《The Old World》是一部以歐洲單車作為主軸的電影，融合山地車和BMX，在迷人風景下展示歐洲部分重量級單車，欣賞Atherton及一眾選手如Emil Johansson，MartinSöderström，Matthias Dandois，Szymon Godziek，Dawid Godziek和Nico Vink等從城市飛越去到野外，展現他們令人難以置信的單車技能。
在Atherton的環節，她以英國威爾士北部的大山區作為背景，展現了她驚人的騎車技術。
我們跟Atherton聊到她今次的演出，及差點沒能完成的原因！
Οι αδερφοί Tillman εντοπίζουν νέο σημείο για filming
Οι αδερφοί Tillman εντοπίζουν νέο σημείο για filming
© Julian Mittelstädt
能夠參與演出長篇電影是件很酷的事！這是一條陪伴大家成長的影片，就如你晚上跟哥哥弟弟或朋友觀看影片後，就會有外出騎單車的興致。過程會給予你壓力，因為你知道它將以電影形式播出，而不是在Instagram出現。
你是如何進行拍攝？跟準備比賽應該有很大不同吧？
對的！對於一個賽車手來說，要參與電影及為此付出時間很困難。作為賽車手要非常專注訓練及即將來臨的賽季，我很難去改變自己想法，我首次參與拍攝是在2019年4月，正正是季賽之前，要賽車手參與拍電影真的很難，壓力頗大。
Ανάμεσα στις δύο περιόδους για το filming πέρασε περισσότερο από ένα έτος
Ανάμεσα στις δύο περιόδους για το filming πέρασε περισσότερο από ένα έτος
© Julian Mittelstädt
那你是何時開始拍攝第二部分？
大約是今年夏季末，但結果並不理想。我們不能拍攝是因為我嚴重受傷，我折斷跟腱，足足花了差不多一年時間才能重新騎上單車。離開單車後，我無法進行跳躍及拍攝，需要先騎幾個月單車，慢慢感到舒適才可以再次準備拍攝。
受傷至今已經有一年多，我才剛剛開始再次在單車上找回信心及振作起來。受傷的確令人沮喪，你會感到生氣，但只要你抱有積極態度及從中得到改善，就不會浪費時間。
Η Atherton έβγαλε την ενέργεια που έχει στους αγώνες
Η Atherton έβγαλε την ενέργεια που έχει στους αγώνες
© Julian Mittelstädt
山地車是一項傳統以男性為主的運動，你認為現時有改變嗎？
我是來先賽車運動的選手，我專注在速度，亦喜歡由A加速到B，我不在乎自己外觀及風格，只追求速度。過去幾年我們看到越來越多女性從事騎車工作而不是比賽，他們更自由地表達自己，學習技巧及風格，而不必擔心速度。
將來你計劃參加更多拍攝嗎？
BMX rider Matthias Dandois performs under a rail support network in Paris during filming of The Old World.
An aerial shot of Matthias Dandois performing a BMX trick in a busy Gare du Nord train station, Paris.
Downhill rider Rachel Atherton reviews footage on set of The Old World along with two crew members.
The Old World director Andi Tillmann films Martin Söderström downhill mountain biking in Stranda, Norway.
+7
我非常享受，某種程度上它比比賽更悠閒，你沒有時間壓力，如果是比賽，你必須在當天那場比賽中表演，但拍攝如果你搞砸了，可以再來一次。