是甚麼令山地車女神Rachel Atherton參演電影《The Old World》？

Rachel Atherton這個名字，在世界各地已經不再陌生。32歲的她在女子速降山地車比賽中已佔據主導地位足足十多年，她和她單車出現在Red Bull TV的次數遠遠超越她的精英職業生涯，而她先後贏了五屆世界冠軍，六屆世界盃及37場世界盃回合。

Η Rachel φίλμαρε τα πρώτα πλάνα πριν την έναρξη των αγώνων του 2019 © Julian Mittelstädt

儘管Atherton創下成功，但在比賽週末以外仍甚少在螢幕上見到Atherton！終於，現在可以了。

這位英國山地車車手在長篇電影《The Old World》獻出其首次演出。《The Old World》是一部以歐洲單車作為主軸的電影，融合山地車和BMX，在迷人風景下展示歐洲部分重量級單車，欣賞Atherton及一眾選手如Emil Johansson，MartinSöderström，Matthias Dandois，Szymon Godziek，Dawid Godziek和Nico Vink等從城市飛越去到野外，展現他們令人難以置信的單車技能。

在Atherton的環節，她以英國威爾士北部的大山區作為背景，展現了她驚人的騎車技術。

我們跟Atherton聊到她今次的演出，及差點沒能完成的原因！

Οι αδερφοί Tillman εντοπίζουν νέο σημείο για filming © Julian Mittelstädt

能夠參與演出長篇電影是件很酷的事！這是一條陪伴大家成長的影片，就如你晚上跟哥哥弟弟或朋友觀看影片後，就會有外出騎單車的興致。過程會給予你壓力，因為你知道它將以電影形式播出，而不是在Instagram出現。

你是如何進行拍攝？跟準備比賽應該有很大不同吧？

對的！對於一個賽車手來說，要參與電影及為此付出時間很困難。作為賽車手要非常專注訓練及即將來臨的賽季，我很難去改變自己想法，我首次參與拍攝是在2019年4月，正正是季賽之前，要賽車手參與拍電影真的很難，壓力頗大。

Ανάμεσα στις δύο περιόδους για το filming πέρασε περισσότερο από ένα έτος © Julian Mittelstädt

那你是何時開始拍攝第二部分？

大約是今年夏季末，但結果並不理想。我們不能拍攝是因為我嚴重受傷，我折斷跟腱，足足花了差不多一年時間才能重新騎上單車。離開單車後，我無法進行跳躍及拍攝，需要先騎幾個月單車，慢慢感到舒適才可以再次準備拍攝。

受傷至今已經有一年多，我才剛剛開始再次在單車上找回信心及振作起來。受傷的確令人沮喪，你會感到生氣，但只要你抱有積極態度及從中得到改善，就不會浪費時間。

Η Atherton έβγαλε την ενέργεια που έχει στους αγώνες © Julian Mittelstädt

山地車是一項傳統以男性為主的運動，你認為現時有改變嗎？

我是來先賽車運動的選手，我專注在速度，亦喜歡由A加速到B，我不在乎自己外觀及風格，只追求速度。過去幾年我們看到越來越多女性從事騎車工作而不是比賽，他們更自由地表達自己，學習技巧及風格，而不必擔心速度。

將來你計劃參加更多拍攝嗎？

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