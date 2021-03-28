選電競屏幕規格8個重點 要順暢靠這些數字

選電競屏幕當然亦可以參考頂尖選手的選擇，說到電競賽車，Red Bull Racing Esports Team一向高手雲集。而車隊剛剛便宣佈會和AOC電競屏幕連結夥伴關係。其實AOC和Red Bull一直有淵源，在不同賽事如《League of Legends》、《DOTA2》及《CS:GO》都有AOC提供的最高階電競屏幕，而現在更集中支持Red Bull Racing Esports Team，在他們的訓練基地提供頂級的電競屏幕，絕對有利團隊的賽前訓練，有望各選手表現發揮得更好。