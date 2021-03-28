選電競屏幕規格8個重點 要順暢靠這些數字
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要做電競級玩家，要裝備自己，更要升級自己的裝備，除了主機，第一件想到要升級的可能就是顯示屏。電競對屏幕的高要求，當中尤其以賽車Sim Racing極其重要，因為屏幕需要顯示極速飛過的賽道及景物，同時也要注視對手的舉動，在Esports世界，勝負分界隨時在毫秒之間。
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如果你都一直心思思想入手電競屏幕，但對大量規格數字沒概念？以下8個重點幫緊你幫緊你。
不過未看8個重點前，首先要提一提，遊戲是否顯示暢順，除了屏幕之外，也要電腦本身的規格、效能高才可支持到，尤其是CPU及顯示卡，當中獨立顯示卡更屬必要項目，換電競屏幕前也應該再升級，以確保在換上2K或4K屏幕時，和用1080P屏幕玩時一樣順暢。
電競屏幕選擇8要點：
1.屏幕呎吋：
電競屏幕最細也要24吋，不過要有好效果，建議27吋以上更好。不過也要留意，如用27吋屏幕，電腦枱的深度最好有70cm才不會太近。如若希望選用32吋或以上，則建議可考慮選曲面屏幕。而可視角度則大多是170度左右。
2.更新率：
一般屏幕更新率是60Hz，但電競屏幕最少都要120Hz至240Hz，才能保證延緩減到最低，尤其是玩《PUBG》類遊戲時更有要求，所以這個數字是越高越好。
3.反應時間：
Response Time，越短代表顯示屏畫面變換的過程不會有「拖影」出現，現在的電競屏幕反應時間基本上為2ms至5ms，高階一點就1ms。
4.解析度：
之前全高清是Full HD(1920 x 1080)，現在最少應選2K(2560x1440)或4K(3840x2160)。當然如之前所說，電腦的效能可否支援才是重點。
5.亮度：
一般屏幕約250~350nit，電競屏幕建議要在300nit以上。而點距則在0.2至0.35mm之間。
6.支援插口：
一定要有支援廣泛使用的HDMI(High Definition Multimedia Interface)以及由PC及晶片製造商聯盟開發的DP(Displayport)。
7.面板：
分為IPS、VA及TN。IPS色彩會較好，但反應决度只屬中等；VA則屬中階，色彩中等，反應速度亦較慢；而適合電競的則是TN，因為反應速度夠快，即顯示流暢度高，不過色彩顯示會比較弱。
8.內置揚聲器：
基本上建議可以選擇沒有內置揚聲器，因為價錢會便宜一點，而且一般玩家、用家都會額外連接音質高的揚聲器，顯示器的揚聲器基本上只作後備用途。這個情況有點像防閃爍、抗藍光功能，有會比較安心，但沒有亦可能未必感覺到分別。
電競隊Red Bull Racing Esports與 AOC電競屏幕最新合作
選電競屏幕當然亦可以參考頂尖選手的選擇，說到電競賽車，Red Bull Racing Esports Team一向高手雲集。而車隊剛剛便宣佈會和AOC電競屏幕連結夥伴關係。其實AOC和Red Bull一直有淵源，在不同賽事如《League of Legends》、《DOTA2》及《CS:GO》都有AOC提供的最高階電競屏幕，而現在更集中支持Red Bull Racing Esports Team，在他們的訓練基地提供頂級的電競屏幕，絕對有利團隊的賽前訓練，有望各選手表現發揮得更好。