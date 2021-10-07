Red Bull Half Court三人籃球賽 冠軍隊I LOVE BEBE：「為隊友的last dance！」

說到這個籃球賽，也要介紹一下這H.A.N.D.S籃球場，是「Red Bull Half Court三人籃球賽」聯乘本地藝術團體Parent’s Parents及基滙資本民坊進行的活化工程，錯過了上周末激戰的籃球友，之後都記得要去打卡！
「Red Bull Half Court 3人籃球賽」有不少本地籃球名將參戰，包括上屆男、女子組冠軍隊成員蘇尚瀛、卓婷、男子甲一組球員蔡龍德、劉子禮等。74支男子球隊進行三日初賽後，其中23支球隊和上屆冠軍蘇尚瀛率領的START UNKNOWN爭奪賽事總冠軍。而女子組方面，則有16支隊伍直接進入決賽日，當中包括上屆女子組冠軍隊成員卓婷的Beast。
I LOVE BEBE：三人賽比較容易爆冷
男子組賽事，由甲一球員林俊達及胡兆智領軍的I LOVE BEBE以小組全勝姿態殺入淘汰賽，四強戰以一分險勝D.Twelve，不過效力飛鷹的甲一球員胡兆智卻受傷未能在決賽上陣，於是在沒有替換球員下，憑樊啟然最後連轟兩分，及永倫球員林俊達的3分，以總分8:7勇挫START UNKNOWN。I LOVE BEBE隊長陳梓仲其實在決賽亦受了傷頂硬上，胡兆智說：「我們沒有預期能走到決賽，最困難是打到四強時我自己受傷，到決賽又到梓仲受傷，在沒有人替換的情況下，最後捱到尾拿到冠軍，真的很興奮。亦因為我們實力沒有特別突出，所以沒有輕敵空間，每一場賽事都認真防守，可能因為三人賽比較容易爆冷，有點幸運地一步步晉級。」說到梓仲之後會移民：「贏在決心、信任，拼到最後心態好重要。由於兩周後梓仲便會離港移民，我們沒一起參加過甚麼比賽，今次就當是他的last dance啦！所以跟今次奇蹟地勝出，實在是完美的回憶。」
Beast：餓了波很久！
女子組則是上屆冠軍成員卓婷為首的Beast奪冠，小組三戰三勝打入8強，在決賽和Lucky Clover對決，Beast在卓婷及馬丹鳳夾擊下佔盡優勢，結果卓婷成功衛冕，與唐曉蕾分別為球隊射入3分，成為全隊得分最高的兩名球員，協助Beast以8:4勇奪女子組錦標。
卓婷說到：「今場波致勝關鍵就係默契同信任，賽前都好想攞冠軍，因為係自2019年後第一個比賽，餓了波很久，可以同一班隊友攞冠軍好開心，雖然跟上屆已換晒唔同隊友，但都是港隊隊友。大家都好理性地發揮得好有節奏及部署，做到賽前計劃。亦成功箝制對方射手，加上每位成員都有得分。」