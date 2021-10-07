Red Bull Half Court三人籃球賽 冠軍隊I LOVE BEBE：「為隊友的last dance！」

男子組賽事，由甲一球員林俊達及胡兆智領軍的I LOVE BEBE以小組全勝姿態殺入淘汰賽，四強戰以一分險勝D.Twelve，不過效力飛鷹的甲一球員胡兆智卻受傷未能在決賽上陣，於是在沒有替換球員下，憑樊啟然最後連轟兩分，及永倫球員林俊達的3分，以總分8:7勇挫START UNKNOWN。I LOVE BEBE隊長陳梓仲其實在決賽亦受了傷頂硬上，胡兆智說：「我們沒有預期能走到決賽，最困難是打到四強時我自己受傷，到決賽又到梓仲受傷，在沒有人替換的情況下，最後捱到尾拿到冠軍，真的很興奮。亦因為我們實力沒有特別突出，所以沒有輕敵空間，每一場賽事都認真防守，可能因為三人賽比較容易爆冷，有點幸運地一步步晉級。」說到梓仲之後會移民：「贏在決心、信任，拼到最後心態好重要。由於兩周後梓仲便會離港移民，我們沒一起參加過甚麼比賽，今次就當是他的last dance啦！所以跟今次奇蹟地勝出，實在是完美的回憶。」