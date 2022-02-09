Red Bull幫你解決情人節禮物煩惱 新產品減價貨男女都啱
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Red Bull幫你解決情人節禮物煩惱 新產品減價貨男女都啱

新年過後，2月仲要有心情慶祝情人節，不過慶祝還慶祝，開心還開心，買禮物始終要諗爆頭。這個時候，Red Bull又幫到手，除了飲一罐醒醒神外，還可以上Red Bull Shop看看，如果你情人係足球迷，2月17日歐冠16強奧地利FC Red Bull Salzburg對德甲勁旅拜仁慕尼黑一戰的Matchday Scarf已經有售！
作者 Red Bull
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歐冠16強對戰 奧地利FC Red Bull Salzburg vs 拜仁慕尼黑

歐冠16強對戰 奧地利FC Red Bull Salzburg vs 拜仁慕尼黑
歐冠16強對戰 奧地利FC Red Bull Salzburg vs 拜仁慕尼黑
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可能你情人是拜仁幕尼黑球迷，但第一戰2月17日係奧地利FC Red Bull Salzburg主場，天氣仲凍的話，隔著電視看直播要暖一點又多一點氣氛，有這條「FC Salzburg V Bayern Munich Champions League Matchday Scarf」好合襯，17.95歐元。

情人節自製Red Bull特飲浪漫過節

情人節自製Red Bull特飲浪漫過節
情人節自製Red Bull特飲浪漫過節
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2月14日未能出街晚飯，留家燭火晚餐後都要飲杯嘢，這套一對「Red Bull Glass Set」，設計像經典罐裝Red Bull飲品罐，包裝又靚，250 ml，送俾你到時一齊用吖？19.95歐元。
情人節自製Red Bull特飲浪漫過節
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賽車拖鞋 Leadcat 2.0 Slides

賽車拖鞋 Leadcat 2.0 Slides
賽車拖鞋 Leadcat 2.0 Slides
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Red Bull Racing上個賽季威到盡，如果你情人是賽車迷，一對拖鞋似乎都好實用。雖然現在天氣還凍，但很快夏天又到，戶外水上運動必備啦。新推出Red Bull Racing Leadcat 2.0 Slides by PUMA，男女都啱著，44.95歐元。

Red Bull KTM Racing Team新產品

Red Bull KTM Racing Team新產品
Red Bull KTM Racing Team新產品
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最新產品有Red Bull KTM Racing Team系列，KTM fans或是KTM車主相當合用，當中包括有Red Bull KTM Racing Team Twist Wallet，19.95歐元。還有大量其他產品、精品，如Official Teamline Drinking Bottle水樽，19.95歐元，750 ml，做運動最合用。
Red Bull KTM Racing Team新產品
Red Bull KTM Racing Team新產品
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Red Bull Racing Apex T-Shirt by PUMA 接近半價撐車隊

Red Bull Racing Apex T-Shirt by PUMA 接近半價撐車隊
Red Bull Racing Apex T-Shirt by PUMA 接近半價撐車隊
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你知減價啫，收禮物的未必知道嘛。經典Red Bull Racing T-Shirt by PUMA繼續撐賽車隊，100% cotton，有F1車隊標記，又有PUMA Cat logo，有紅、白、灰、黑四色，原價39.95歐元，現售19.95歐元。