Red Bull幫你解決情人節禮物煩惱 新產品減價貨男女都啱

歐冠16強對戰 奧地利FC Red Bull Salzburg vs 拜仁慕尼黑
可能你情人是拜仁幕尼黑球迷，但第一戰2月17日係奧地利FC Red Bull Salzburg主場，天氣仲凍的話，隔著電視看直播要暖一點又多一點氣氛，有這條「FC Salzburg V Bayern Munich Champions League Matchday Scarf」好合襯，17.95歐元。
情人節自製Red Bull特飲浪漫過節
2月14日未能出街晚飯，留家燭火晚餐後都要飲杯嘢，這套一對「Red Bull Glass Set」，設計像經典罐裝Red Bull飲品罐，包裝又靚，250 ml，送俾你到時一齊用吖？19.95歐元。
賽車拖鞋 Leadcat 2.0 Slides
Red Bull Racing上個賽季威到盡，如果你情人是賽車迷，一對拖鞋似乎都好實用。雖然現在天氣還凍，但很快夏天又到，戶外水上運動必備啦。新推出Red Bull Racing Leadcat 2.0 Slides by PUMA，男女都啱著，44.95歐元。
Red Bull KTM Racing Team新產品
最新產品有Red Bull KTM Racing Team系列，KTM fans或是KTM車主相當合用，當中包括有Red Bull KTM Racing Team Twist Wallet，19.95歐元。還有大量其他產品、精品，如Official Teamline Drinking Bottle水樽，19.95歐元，750 ml，做運動最合用。
Red Bull Racing Apex T-Shirt by PUMA 接近半價撐車隊
你知減價啫，收禮物的未必知道嘛。經典Red Bull Racing T-Shirt by PUMA繼續撐賽車隊，100% cotton，有F1車隊標記，又有PUMA Cat logo，有紅、白、灰、黑四色，原價39.95歐元，現售19.95歐元。