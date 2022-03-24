Red Bull支持香港電競隊35人打8項目 衝擊2022年9月亞運電競獎牌

Red Bull全力支持香港隊 由亞運開始至2024年
說到電競，近年舉行不少電競活動的Red Bull，除了在國際舞台上支援多支強隊包括韓國的T1及美國的Cloud 9戰隊外，在香港本地都有出力推動電競項目，舉辦過Red Bull Kumite、Red Bull M.E.O及Red Bull Solo Q等賽事，讓香港職業、業餘選手都有更多機會展現自己才能，發展電競事業，更有助本地選手和世界各地高手交流，如之前Red Bull Solo Q冠軍，就去到德國參戰總決賽，決戰世界強者。
上年Red Bull Solo Q香港站冠軍。
今次Red Bull就會與參戰亞運的香港電競隊合作，而且由9月杭州亞運開始，更包括至到2024年期間的各大型賽事，為選手提供最強補充能量的泉源，希望為香港孕育電競隊伍出一分力，衝出香港踏上國際舞台。
亞運設8個電競項目
上月尾亞洲電子體育聯合會和香港電競總會舉行了「杭州亞運香港電子競技代表隊選拔發佈會」，當中就宣佈香港電競總會將為今年2022年9月舉行的第十九屆亞洲運動會「杭州亞運」選出香港電子競技代表隊。初步預計會派出35位電子競技選手代表香港參戰杭州亞運。
而首次成為正式比賽項目的電競賽事，則分為8個項目，即是8款不同遊戲，當中包括《爐石戰記》、《傳說對決》（亞運版本）、《英雄聯盟》、《FIFA ONLINE 4》、《快打旋風V》、《絕地求生M》（亞運版本）、《DOTA 2》和《夢三國2》。
香港代表隊名單5月公佈
至於今次香港代表隊的電競運動員，將會由上年加入成為中國香港體育協會暨奧林匹克委員會成員的香港電競總會根據不同遊戲比賽項目，透過選拔及其他方式選出本地運動員代表香港出戰。而杭州亞運電競項目香港代表隊的選拔方式以及有關資料將上載至香港電競總會網站（esahk.org），最終香港電競代表隊名單將於5月公佈。