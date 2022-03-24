Red Bull支持香港電競隊35人打8項目 衝擊2022年9月亞運電競獎牌

說到電競，近年舉行不少電競活動的Red Bull，除了在國際舞台上支援多支強隊包括韓國的T1及美國的Cloud 9戰隊外，在香港本地都有出力推動電競項目，舉辦過Red Bull Kumite、Red Bull M.E.O及Red Bull Solo Q等賽事，讓香港職業、業餘選手都有更多機會展現自己才能，發展電競事業，更有助本地選手和世界各地高手交流，如之前Red Bull Solo Q冠軍，就去到德國參戰總決賽，決戰世界強者。