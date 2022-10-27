Red Bull 車手Max Verstappen　蟬聯F1世界冠軍殊榮

Max Verstappen 可謂是實事求是的車手。日本大獎賽前被問及如何在鈴鹿賽道上，贏得第二座F1一級方程式賽車世界冠軍時，這位Oracle Red Bull車隊的明星言簡意賅。

他表示：「我們需要一個完美的周末，他知道如果他能以 112 分或更多的優勢離開日本，超過最接近的競爭對手Charles Leclerc （Ferrari）和隊友 Sergio Pérez ，那麼冠軍就是他的。」 聽起來很簡單，對吧？然而 ，周日的 53 圈比賽絕不是如此。

Verstappen 的勝利是他創紀錄賽季的第 12 次勝利，但這場勝利過程是漫長，有些令人困惑，並且伴隨著比賽後期的轉折。紅旗之前的暴雨讓比賽僅持續了兩圈，看起來一場比賽根本不會發生，賽道上的積水拖延了兩個多小時才重新開始，在鈴鹿鉛色的天空下，黃昏即將來臨。

當比賽重啟，最初是在第 6 圈 Verstappen 居領先位置，他在安全車後方，荷蘭車手清除障礙到如此程度，以至於對於誰能贏得比賽幾乎沒什麼興趣。 然而，在他身後，隊友Pérez即將發揮他的作用。

Verstappen 在可以想像的棘手情況下，贏得今站比賽。 © Getty Images/Red Bull Content Pool

等待三個小時後決定比賽重啟，在28 圈比賽的最後一圈開始，Pérez 位居Leclerc的前方，但在最後一個彎道上，Leclerc跑出賽道超越了Pérez，取得了優勢，但在賽後被判罰了 5 秒，讓墨西哥車手獲得第二名，為Red Bul在本賽季拿下第五次 1-2 名的佳績。

然後又發生了轉折：在完成 28 圈時，由於比賽已經超過了預定圈數的一半，因此獲得了全部的世界冠軍積分。 再加上Leclerc的判罰，意味著Verstappen以 113 分的優勢贏得冠軍，其實112 分已足以拿下他的第二座世界冠軍頭銜。在賽後頒獎台前採訪進行到一半時，Verstappen被告知世界冠軍頭銜確定——這不僅僅是勝利——也是他的另一項里程碑。

Verstappen迎來今年第12場勝利 © Getty Images/Red Bull Content Pool

在獲得第一座世界冠軍後的第二年，這位Oracle Red Bull車隊的明星加入了其他六名車手的行列，他們都是在登上世界之冠後即留在那裡，並在下個賽季重複他們第一座冠軍的頭銜。

前6位車手包括Alberto Ascari (1952-53)、 Jack Brabham (1959-60)、Alain Prost (1985-86)、Michael Schumacher (1994-95)、Mika Hakkinen (1998-99)及 Sebastian Vettel (2010-11)，現今這位 25 歲的荷蘭車手在 2021 年和 2022 年做到了這一切，他的成就來自在鈴鹿Honda的支援，為Red Bull樹立了新的標杆，讓這場勝利更加值得鼓舞。

Verstappen的勝利是他今年的第 12 場勝利，也是Red Bull在 2022 年贏得的第 14 場勝利，取代 2013 年的（13 場勝利），成為車隊史上最成功的賽季，也是Verstappen的第 32 場 F1 勝利，讓他與兩屆世界冠軍Fernando Alonso齊名，並一起在歷史記錄中排名第六。

如果Red Bull在鈴鹿噴灑冠軍香檳的景象看起來很熟悉，那是非常合理；2011 年在日本的冠軍爭奪戰，那是Vettel再次連續四次為車隊贏得世界冠軍。

在一個週末，Oracle Red Bull和 Scuderia AlphaTauri車隊，宣布與Honda達成一系列新協議，以加強雙方組織間的聯盟——特別是Honda在兩輛車上獨特標誌的回歸——這是一場最好的結局，相信在未來的好幾年都是話題所在。

以下是 Verstappen 如何以兩座世界冠軍的身份，成為這項運動的偉大人物

他們的評論

鑑於比賽結束的混亂局面，可以理解的是，Verstappen對在他後方，Leclerc 與Pérez在最後一個彎道所發生的戲劇性場景一無所知，更震驚地發現，在獲得全部世界冠軍積分的情況下，這個冠軍號碼２是他的。

Verstappen表示：「我們度過了多麼美好的一年。這真是令人難以置信，我無法想像會發生這些事情，去年纏鬥奮戰到最後，並且今年再次擁有如此優異、出色的賽車。」

我非常感謝所有為這次成功做出貢獻的人。在這裡的整個團隊，以及在工廠不斷努力的工作同仁，他們永遠不會錯過任何嘗試讓賽車更快的動力。 除此之外，我們與Honda一起完成的工作——每年都在不斷快速進步。現在和他們一起贏得兩次世冠是非常激動人心的，而且這裡（在日本）也受到許多人的關注。我很自豪我們能在這裡贏得世界冠軍。

「拿到第一座世冠時很情緒化，但第二座就更棒了，這個賽季我們所擁有勝利的殊榮，偉大的比賽，團隊合作和我們擁有的 1-2名。同時我們在車隊排名也名列前茅，所以我們真的應該好好關注它，這真是蠻特別的一年。」

那一刻，Max 才意識到第二個頭銜是他的 © Getty Images/Red Bull Content Pool

鑑於當日的大部分時間裡，更適合 RB18 賽車的比賽條件，Verstappen 鬆了一口氣。

Verstappen 表示：「沒有比賽就離開這裡會很糟糕……我很高興我們最終能參加比賽。」

「雨下得很大，我們駕駛真的很困難。幸運的是，我們跑了很多圈。車的速度超快……」

「我當然非常高興能在這裡獲勝，但也很高興看到所有的車迷朋友他們能夠堅持到最後。最後天色已經有點黑了，但很高興我們能在這裡比賽。」

Oracle Red Bull車隊領隊Christian Horner在賽事瘋狂結束並輕鬆奪冠後，表現出三分之一的興高采烈，三分之一的困惑和三分之一的疲憊。

Horner表示：「我們認為這不會是滿分——我們認為還差一分。」

「這超出了我們所有的夢想。Max一直是真正的主導——這是我們的第 14 場勝利，更是我們車隊的一個記錄。他的駕駛方式......我們在前幾場比賽中遇到了一些困難後回神了，但老實說， 他和車隊已經將其提升到另一個層次。」

「與Honda一起在日本贏得勝利……這真的很特別。所有參與者的表現都非常出色。」

Checo的壓力使之成為可能

在Leclerc被判罰後，Pérez的第二名並沒有讓Horner或車隊失望，這使墨西哥車手在車手積分榜上比Ferrari車手高出一分，而Oracle Red Bull車隊現在非常接近確保了車隊的冠軍頭銜，這是該車隊自 2013 年以來從未獲得過的成就。

Oracle Red Bull車隊現在以 165 分領先Ferrari，還剩四場比賽； 如果他們在下一場美國奧斯汀的比賽中獲得更多的優勢離開，那麼將贏得車隊最希望獲得雙冠王的榮耀。

週日的第二名，已在Pérez的計畫之內； 從第 4 位出發，他沒有足夠的速度早早與 Verstappen 和 Leclerc 並肩作戰，但從第 7 圈開始，Pérez發揮他著名的輪胎管理專長並採取了行動，他真正的實力在昏暗的夜色中大放異彩。

Pérez 從未放鬆，最後一刻更獲得他的獎勵 © Getty Images/Red Bull Content Pool

當Leclerc從Verstappen後方落後時，他為輪胎性能苦苦掙扎，Pérez緩慢地但肯定牽制住了他，在最後一圈開始時，摩納哥車手被制約了。 時間看來是Pérez最大的敵人，但他的壓力得到了回報——並讓Verstappen比Ferrari車手多獲得兩分的優勢，進而讓他的奪冠成為可能。

Pérez的第二名，無疑是他在鈴鹿歷年職涯的最佳表現——在之前的九次日本之旅中，他的成績從未超過第七名——而他今年的第九個頒獎台，進一步鞏固了他的第 12 個 F1 賽季的最佳表現。

Gasly 差點出事，導致AlphaTauri車隊未能得分

AlphaTauri 的 Yuki Tsunoda 在他的第一個主場大獎賽的終點位置和 Pierre Gasly 未能獲得世界冠軍積分；Tsunoda第 13 名，而Gasly是 18 名完賽中的第 17 名。 但周日之後，Gasly成為許多人心中關心的對象，因為比賽較早發生的事件，讓這項運動的許多車手感到困惑與憤怒。

排位第三的Ferrari車手Carlos Sainz在開場圈撞車，Gasly在碎片噴飛中未能看到，撞上了一大塊落在賽道上的標牌，一圈後被迫進站維修。

一圈後紅旗出現前，法國車手還在一路追趕，他還很生氣地看到一輛救援車在賽道上收集Sainz撞壞的Ferrari碎片。 2014 年在鈴鹿，摩納哥車手Jules Bianchi在同樣潮濕的條件下跑出賽道，並在障礙物前撞上了一輛拖拉機，頭部重傷導致次年死亡。

Gasly 表示：「我不明白這是怎麼回事。我們本來可以再等一分鐘才能回到維修區，然後把拖拉機放在賽道上。我從那台起重機旁通過了兩米。我關心我的同事，未來我們不希望面臨這種情況。」

Gasly 在看到第 17 名完成賽事後，鬆了一口氣 © Getty Images/Red Bull Content Pool

AlphaTauri 早在周日鈴鹿賽道開賽之前就已經出現在新聞中，在排位賽之前宣布 Nyck de Vries 將在 2023 年與Tsunoda並肩作戰，取代Gasly的位置。

27 歲的de Vries在上個月的義大利大獎賽中擔任Alex Albon在Williams車隊的替補車手後，加入了 AlphaTauri車隊，而這位荷蘭人在 F1 之前的簡歷中有著閃閃發光的成績，其中包含 Formula E (2020-21) 和 Formula 2 ( 2019) 的頭銜。

Gasly將在下個賽季效力Alpine接替Fernando Alonso的位置，屆時與Esteban Ocon.一起在法國車隊創造一個全法的陣容。Gasly職涯的所有 104 場 F1 比賽皆效力於 AlphaTauri、Toro Rosso 或 Red Bull，他的輝煌戰績是在 2020 年義大利大獎賽上獲得迄今為止唯一的一場勝利。

時機就是一切

由於所有場地都開始了周日延遲比賽的準備，並準備以雨胎備戰，而且能見度非常高，對於那些勇敢的人來說，這是一個幸運的案例，他們比理想情況更早地改用中性胎 - 後面有兩名車手就用這個賭賭看，期待贏得績分。

在他退役前在鈴鹿的最後一場比賽中，Vettel在開始時發現他的Aston Martin被Alpine的 Fernando Alonso推離了賽道位居後方，而Williams車手Nicholas Latifi排在最後，並認為他沒有什麼可失去的。 當安全車開放場地，兩人即盡快進站，並在他們的對手做出反應之前取得較大的進步。

Vettel 與 Latifi隨著輪胎的衰退和方格旗的隱隱出現，最後衝線分別以第六名（Vettel）和第九名（Latifi）完賽，Latifi的兩分世界冠軍績分是他今年賽季的第一次。

最後一擊前的等待

從我們三年來第一次完成的亞洲雙站，到我們最近歷史悠久的美洲兩場賽事；休息一周後，F1日本站後返回美國本土，前往奧斯汀的美洲賽道參加美國大獎賽（10 月 23 日），在接下來的周日（10 月 30 日），向南飛行了幾個小時墨西哥城大獎賽迎戰。 .

這是一年前Verstappen的雙冠王，拿下完美的 50 分，並提昇他在世界冠軍頭銜上的領先優勢，而他過去三次出戰奧斯汀最終都戴過牛仔帽登上頒獎台，並捧回了獎杯（2018 年第二，2019 年第三，去年獲勝）。

在 2015 年進行真正的主場比賽之前，Pérez將 F1 每年在 COTA 的戰事稱為他的“主場”比賽，並且有充分的理由，因為他成千上萬的車迷將蜂擁而至，為他們的英雄歡呼。去年的第三名是迄今為止 Checo 在德克薩斯賽道九場比賽中於奧斯汀的最好成績。