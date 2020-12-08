余曉彤愛行山愛大自然 越野跑領悟堅持到底人生道理 © RED BULL

「行山對於我來說，除了是運動，更是一次接一次的挑戰，我試過去克羅地亞行到腳板受傷深至看到肌肉，又去過瑞士行山露營挑戰過百公里山路。在克服不同山路時，亦領悟到不少人生道理，令我知道只要肯堅持，總可以成功到達終點，這個道理應用於日常生活甚至談戀愛時都可以，令我在看到更美風景前，再堅定多一點。」

余曉彤愛行山愛大自然 越野跑領悟堅持到底人生道理

行山跑山玩法很多很自由，亦是吸引Hidy的原因：「我好鍾意大自然，行山可以係運動，亦令我更有心思去探索世界。之前都有跑步，但玩山之後，覺得跑步比較單一性，行山越野跑變化大很多，有上落山，有不同路況。累的時候可以chill一點和朋友行個郊遊徑野餐；Hardcore一點，可以跑山訓練；如果要做負重訓練，更可以行山兼露營，揹著幾十磅的裝備上山。」

香港有地理環境優勢

「每段路也有不同風景，轉個彎已經是另一片風光。」同樣愛潛水的Hidy覺得行山比較平易近人一點：「冬天落水比較辛苦，而且裝備又多，可能又要搭船才去到某個位置落水，水溫、水流、天氣都有大影響。」行山就隨時起行，這也是香港的地理優勢：「香港的山很近市中心，被山包圍是很幸福的，好像很多人屋企也有一個後山，吃飽飯就可以起行。外國可能要坐很長途車才去到山路入口，行山露營兩日又要坐長途車出城，要有長假期才可起行。但在香港，只要一對鞋一個袋，好像獅子山，我在家吃完飯行去附近就有山路上山，個多小時看看夜景就回程，很方便。」

拍電視節目學懂享受大自然 © RED BULL

拍電視節目學懂享受大自然

說到第一次行山，她說很深刻，因為完全沒有概念。「當時14歲，記得是去浪茄，當時竟然是穿拖鞋，越行越發現不妥，原來沒有想像中輕鬆。」直至六年前才真正開始享受行山樂趣：2014年拍《山步‧行》，之後2015年《環嶼一周》，去了香港很多山，好驚喜原來香港可以這樣美！原來最美的風景一直也在這裏。」到之後有機會參加比賽，認識了教練，真正參加訓練去跑越野，「開頭以為玩玩就算，但教練說目標是要我們幾個女仔衝擊頒獎台。我們當時心想沒可能吧？教練就和我們說，單獨出戰可能比較困難，但你們幾個速度差不多，而且也不慢，是有機會的。」之後經過訓練，試過連續兩星期拿下兩個冠軍：「第一個係逆走100，另一個就係背水一戰40幾K，原來真係可以，開始對自己更有信心，沉迷比賽。我記得上年都參加了八個比賽。」

行山也令她的生活習慣改變 © RED BULL

在山看到夜景不是平常事

行山也令她的生活習慣改變：「以前約朋友係去唱K行街，現在就多數是行山。夏天會行夜山，秋冬就日間行。訓練的時候就會大清早出發。有一班朋友一同上山是一種動力，和朋友上山很開心，因為平常就算見面，出來食飯又係各自玩電話，但行山時就會放低電話，傾談時間更多，就會分享很多真實感受。」

「行山為我帶來很多想法，人變得更簡樸，因為上山你只需要夠體力夠水夠食物，可以放低電話一整日，是一件簡單快樂的事。晚上包圍著你的是滿天星星，這種快樂是由心而發，比物質帶來的更實在更持久。有外國朋友來香港行山時說，香港的山很有特色，因為可以行到山上看到附近就有城市夜景，好像獅子山、飛鵝山，在外國沒可能感受到。」

山賽像愛情 原來可以不放棄 © RED BULL

山賽像愛情 原來可以不放棄

說到行過參加過最難忘的路程、比賽，Hidy說外國比較多：「戈壁沙漠行100K啦，還有克羅地亞一個Mountain Velebit的Premuzic Trail，由Zavizan去到Paklenica。瑞典北極圈的山路亦很特別，因為適應天氣變化，難度比較高。之後就是馬來西亞衝上東南亞第一高峰神山。」

不過說到最記得就是克羅地亞一役，因為受了傷：「腳板傷口看到肌肉，而且比一個五元硬幣還大，痛得睡不著，而且腳亦很腫，不過最後都負傷完成。這就是我感受最深的滿足感，不要輕易放棄，無論生活、工作上，甚至愛情上，都會發現自己原來可以繼續堅持下去。上山去到山頂，就要捱到落山。好像愛情，以前我很容易放棄，但參加比賽捱過苦，發現每一段路入面總有挫折位，堅持到就可以上到山頂，無論面對甚麼事都應該有這種精神。上完一座山又一座山，一定有up and down，人生都一定有上有落，有挫折但總會再上去，只要不怕辛苦不放棄。」

未來目標一定是珠峰 © REDBULL

隨緣珠峰 最終目標

未來目標，可能亦是很多山友的目標：「一定是珠峰，我不會說我想挑戰珠峰，我覺得是珠峰會否讓我有機會去挑戰，因為大自然是一個好神聖的地方，要去到珠峰這世界高峰，要天時地利，就算有錢都未必有能力，有能力又未必有時間，我未知自己何時準備好，又不知道自己是否有能力可以挑戰，但想到有一日如果成功，應該幾大滿足感。」

至於在香港，Hidy都有比較高階的路線提供：「一樹洞。由昂坪，再到鳳凰觀日左轉，經東山法門，落斜往地塘仔郊遊徑，到達涼亭對面有個牌的入口，再瘋狂爆林上斜（鳳鳥石脊）至一樹洞，再往羅漢塔方向，往鳳凰山頂，再回心經簡林。沿路都有不少很斜的路，難度幾高。」