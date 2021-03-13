捷克新環保平台Cyrkl為廢物尋找「好主人」

處理廢物的重要性

即使考慮到購買抉擇及環境影響，我們依然會以不同方法製造出各式各樣的廢物。當然，思考減少產生廢物的方法非常重要，但想辦法去處理已存在的廢物同樣重要。

將廢物掉進普通垃圾箱是否已經足夠？我們是否最少也進行一下垃圾分類？又或是考慮將我們製造的廢物送到可將其轉化成有用新產品的公司？捷克的初創公司Cyrkl正正就是一個可靠的新平台。

商業廢物

Cyrkl的創辦人Cyril Klepek分享：「我們成功從一個節慶活動上收集到一些二手鋁罐，而通過一家公司將這些鋁罐轉化成汽車零件。」

Cyril Klepek, šéf Cyrklu © Igor Paliatka

Cyrkl認為多達百分之九十的廢物是由商業環境產生，所以今次計劃主要目標是公司。 Cyrkl從公司收集廢物，再運送到去無害環境的地方，將廢物從堆填區抽出來減少污染地球。由塑料到金屬再到紡織品等，幾乎所有類型的廢物都接受，為公司和製造商在處理廢物上給予極大幫助。

這正正是Cyrkl存在的價值，它是一個數碼平台，將製造廢物的人和公司跟可以明智地使用廢物的公司連繫起來，例如將廢物轉化成新產品，它在中歐市場中佔最大位置。

最佳時機

兩年前創立Cyrkl的Klepek解釋：「回收1公斤的鋁可以減少11公斤的二氧化碳，這是我們要回收所有棄置鋁罐及其他鋁材料的重要性。對於要如何處理材料真的很憤怒。」透過這個平台，他從中得到大躍進。