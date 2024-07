Red Bull Can You Make It 的精神

這項挑戰的核心精神不在於爭取第一隊到達終點,而是在於沿途的經歷和體驗 - Dare to Try(勇於嘗試)。參賽者需要具備勇氣、冒險精神、魅力、溝通能力和策略等多方面的素質。在旅程中,在旅程中,有一個問題超越一切:Can You Make It?

“跟住見到前面有個修緊車嘅人,我解釋完個比賽佢竟然話可以車我地去Barcelona Nord巴士站!我攬攬 Portugal team 講聲加油 see you there,自己有人幫,睇住人哋繼續求非常bittersweet,送咗一罐 Red Bull 比佢我地即刻出發,雖然只係十分鐘車,但係係第一次成功!”

1. 介紹自己之前直接攞張redbull thank you card出嚟 氣勢都大啲

