01 Red Bull Can You Make It 的精神

這項挑戰的核心精神不在於爭取第一隊到達終點，而是在於沿途的經歷和體驗 - Dare to Try（勇於嘗試）。參賽者需要具備勇氣、冒險精神、魅力、溝通能力和策略等多方面的素質。在旅程中，在旅程中，有一個問題超越一切：Can You Make It?

你可能會對一罐Red Bull能帶你走多遠而感到驚訝！

到達關卡進行挑戰遊戲取得積分 © True Lighters隊員Heidi

02 勝利隊伍及香港隊伍

2024的勝利隊伍是來自美國的 Gladiators，他們在七天內橫跨八個國家，累積了驚人的18,784分。而來自香港的唯一參賽隊伍 - True Lighters 累積了令我們為之驕傲的 10,396 分。

True Lighters由Kisha、Chloe和Heidi組成，三人是充滿活力、喜歡探索冒險的女生。她們在中學時認識，多年後Heidi已在加拿大生活，由Kisha聯絡大家一起組隊參賽。三人各有所長：Kisha 是勇氣隊長，懂得照顧隊友。Chloe 是位跳舞能手，在許多舞蹈挑戰項目中得分。Heidi 兼職教授英語，溝通力強，成功協助隊伍換取車票、食物或住宿等資源。

她們膽粗粗地一起開始這項旅行挑戰，希望擴闊眼界。活動後，除了獲得畢生難忘的經歷外，亦超越了自己的舒適圈，更擴展了自己認知的體力極限、自我的框架和可能性的定義。

以Red Bull換來的晚餐 © True Lighters隊員Heidi

03 挑戰中的甜酸苦辣

起步時的迷茫

True Lighters 由巴塞隆拿（Barcelona）出發，一開始時完全不知所措亦缺乏勇氣。

“5…4…3…2…1跑啊啊啊啊!! 我哋三個人完全冇頭緒要跑去咩方向，跟住一百幾人同一個方向跑，連自己身處邊都唔係好知。途中我地見到雪糕鋪想做換雪糕challenge，但係一開始好驚驚，企鋪頭出面唔夠膽入。”

看到這裡，大家應該會想拍一拍她們的肩膀說聲：「加油！」。說句加油很容易，接下來亦有一些小確幸，但連她們自己都未必想過將會遇到一些很辛苦的經歷。

第一次成功 - 立即開跑！

“跟住見到前面有個修緊車嘅人，我解釋完個比賽佢竟然話可以車我地去Barcelona Nord巴士站！我攬攬 Portugal team 講聲加油 see you there，自己有人幫，睇住人哋繼續求非常bittersweet，送咗一罐 Red Bull 比佢我地即刻出發，雖然只係十分鐘車，但係係第一次成功！”

第一次的成功總是來之不易，卻格外令人振奮。

競爭隊伍的幫助

“我本身已經唔多嘅自信，直接冇曬，好想喊但係意義不大，返車站三個人一齊呆坐， 呢個時候見到有第二team喺面前行過，係Team Tazmania 三個法國Toulouse 嘅finance bro 佢地見我地士氣低落，教我地三樣嘢：

1. 介紹自己之前直接攞張redbull thank you card出嚟 氣勢都大啲

2. KEY WORDS 一句內講曬RED BULL, COMPETITION, CHECKPOINT 等等字眼

3. 違例搭車後果係遲啲嘅問題

係真係有幫助。”

在最低落的時候，對手的意外幫助往往能除了帶來轉機，亦幫助True Lighters重新振作。這段經歷展示了比賽中團隊間互助的精神。

街頭冒險的寒夜 - 被偷、被趕

“我攰到危機意識降為零, 有Kisha𥄫住，我合埋眼直接瞓著。警察入嚟趕人，被趕出去條街凍到乜咁，仲要落雨，我地攞齊嘢一齊行去bicycle parking繼續瞓，地下好硬 睡袋好薄，我好凍，凍到震，我放條脷喺牙中間以為stop到，點知咬到流血。”

除了經常要在外渡夜，True Lighters 的歴程中兩度被偷走所有 Red Bull 能量飲品：“落車嘅時候我地嘅唯一貨幣，成箱Red Bull再一次被偷，放行李架畀人攞走曬。”

這段經歷揭示了比賽中最艱難的部分。參賽者不只要面對有機會無家可歸的困境，還要忍受惡劣的天氣和環境。被偷走Red Bull更是雪上加霜，考驗著各人的毅力和應變能力。我們再一次為所有參賽者感到驕傲。

人間總有甜 - 人幫我，我幫人

在外渡夜時遇到其他路宿者，她們聽了突尼西亞難民的經歷，True Lighters以Red Bull送出溫暖給突尼西亞難民作鼓勵。再提提大家，Red Bull 是參賽者唯一的貨幣，但旅途中不是人幫我就是我幫人，不忘世間有情。

而後來在大量的拒絕幫助中，她們亦得到許多人的支持及協助，相信都是欣賞這班勇氣可嘉的冒險者，同時或許幫助者可感覺自己亦參與在歴程其中。其中令人印象深刻的幫助者有正能量的消防員及被拒絕到面紅耳赤時出現的陳生：“途中見到消防局同消防車，我厚面皮去問佢可唔可以用Red Bull換坐消防車，得咗！！！好新奇嘅體驗，係challenge來的，咁就+150，消防員都玩得好開心。"

“掃曬全部鋪頭都冇人肯買巴士票，呢個時候我同餐廳露天位嘅男人有眼神接觸，我好淆但直接行過去: '你好你会中文吗？我们在参加这个七天内从巴塞去柏林的比赛，香港只有我们一队，可以帮我们吗？' 佢叫陳生，勁chill話：'嗯！等我一下，入去餐廳放低嘢就叫我地帶佢去巴士站，同佢行到flixbus counter話要去Paris車票 x3，就係咁我地準備坐13個鐘nightbus去巴黎了”

在艱難的旅程中，這些溫暖的時刻顯得格外珍貴。這一切都展現了人性中美好的一面。

在 Heidi 的社交平台中有著她們第一天到達至終點衝線的分享，當中感受到她們在體力及精神情緒上的起跌。

*以上內容摘要自Heidi社交平台的內容

香港隊伍 - True Lighters 其中兩位隊員 © True Lighters隊員Heidi

04 問及她們這次旅程學到了甚麼？

很欣賞她們的正面態度，著眼自己所成長的，所明白學到的。三位女生說學到了寶貴的人生經驗，她們都提到現在堅信所有問題都可以解決，只要保持正面。

她們都令我們感受到經歷後對自身成長了的自信，相信她們亦為發掘到更係極限的自己而感到驕傲。雖然她們經歷了無比艱辛，嚐盡人生百味，但仍展現了人性中那不可忘懷的溫暖。

Kisha強調了信任隊友和保持正面心態的重要性，她說： 「回顧翻成個旅程，發現成功嘅前提係要相信自己同信任隊友，自身堅定意志同隊友嘅扶持決定左比賽嘅成敗。識得點樣合作溝通係重中之重，例如學會尊重，聆聽，理解同包容等等。正面心態決定一切。放負只會令隊伍停濟不前，拒絕思考，只要能夠保持樂觀積極，問題就會迎刃而解。」

Chloe發現人是沒有極限的，只要積極樂觀，就能克服困難，她說： 「一開始以為會攰到行唔到，點知一次又一次嘅爆seed令我哋最後成功扺達柏林! 辦法總比問題多，支持住我地嘅係you MUST make it！以後人生無論遇到d咩困難 我都會諗起，既然我冇錢冇手機都可以成功由西班牙走到德國，咁應該冇野難到我嘅！凡事只要夠積極樂觀，就乜都解決到!」

Heidi則學會了自信和厚面皮的重要性，她說： 「原來有自信真係大曬！厚面皮就無敵！被拒絕嘅經歷好快就忘記，不過成功嘅時候就會變 lifelong memory，我呢八日不斷提醒自己目標係 to be rejected as many times as possible，越試得多就越有機會成功。好開心識到唔同國家嘅朋友！無論係其他team定係路上有幫過手嘅人！」

香港隊伍 - True Lighters參加小型賽車挑戰 © True Lighters隊員Heidi

Red Bull Can You Make It 活動為Kisha、Chloe和Heidi帶來了一次改變人生的冒險，展示了決心、團隊合作和不屈不撓的精神。這次經歷不只創造了難忘的回憶，還為她們未來的人生提供了寶貴的啟示。我相信她們的故事能鼓舞大家，包括她們自己，繼續相信這世間美好的人與事。