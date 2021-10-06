Red Bull Cliff Diving普利亞站是Gary Hunt和Rhiannan Iffland的舞台

雖然在普利亞最後一天受天氣影響，但Gary Hunt和Rhiannan Iffland都成功在2021賽季倒數第二站取得勝利，衛冕Red Bull Cliff Diving World Series的冠軍。

即使受連環惡劣因素影響而逼使比 主辦商將賽制由原定的四輪縮短成三輪，但這兩位冠軍級人馬依然保持正常水準，克服強風和巨浪，以一站式高技術將這項運動推至頂端。

Iffland在三個賽季中取得11連勝後抵達意大利，她知道在普利亞只要入到頭五強就已經成功，然而這位澳洲選手在雙腳離開踏板後，在毫無預料之下贏了加拿大選手Jessica Macaulay，並奪下她的第五個國王卡赫基利獎杯。

Iffland在勝出後表示：「我非常自豪，對於今天成功奪冠，我為自己增添了少少額外的壓力，在具挑戰性的情況之下，我知道不應該這樣做，但我很高興及興奮，現在晉身本賽季最後一場比賽，我終於可以輕鬆呼吸，現在我真的可以好好享受它。」

Prvakinja Rhiannan Iffland u letu do pobjede u Apuliji © Dean Treml/Red Bull Content Pool

跟Iffland及和Macaulay一起登上領獎台的，仲有另一位加拿大選手Molly Carlson， 她在21米高的平台上以出色的表現延續了令人印象深刻的出道 季。

在男子比賽中，Hunt在本週較早時候就宣布落實會在這一站結束比 ，而這位法國選手亦成功在12個季中第9次獲得卡赫基利國王獎杯。

Hunt透露：「在今年第一站之後，我知道將會變得非常艱難，每個人看起來都很敏銳。我為自己在整個比賽系列中一直奮戰而感到自豪，我真的不想再忍受四天的壓力，所以現在很高興，我可以在接下來的幾天以最少的壓力參加一場很好的表演。」

Gary Hunt je ostvario tri uzastopne pobjede i došao do svoje devete titule © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hunt於本季跟他最相近的對手一起登上領獎台，羅馬選手Constantin Popovici及Catalin Preda，二人分別於比奧運會基準幾乎高出三倍的平台上獲得第二名和第三名。

Something about this place makes you want to fly © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool The waves crash below Meili Carpenter © Dean Treml/Red Bull Content Pool David Colturi loves a twist © Dean Treml/Red Bull Content Pool Looking up at Constantin Popovici © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Keeping those limbs loose on the terrace © Dean Treml/Red Bull Content Pool Platform or dancefloor? © Dean Treml/Red Bull Content Pool Ellie Smart composes herself in the high winds © Dean Treml/Red Bull Content Pool Jonathan Paredes and Orlando Duque enjoyed watching on © Romina Amato/Red Bull Content Pool Jessica Macaulay battles the waves on the way back to shore © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland leaps to her 12th win in a row © Romina Amato/Red Bull Content Pool Iffland feels the love from Aussie compatriot Xantheia Pennisi © Romina Amato/Red Bull Content Pool Celebration time for the women © Romina Amato/Red Bull Content Pool Gary Hunt secured title number 9 in Puglia © Romina Amato/Red Bull Content Pool The Frenchman rides the waves back to the podium © Romina Amato/Red Bull Content Pool The men proudly raise their trophies © Romina Amato / Red Bull Content Pool

一眾懸崖跳水選手已於星期二在這個獨特的普利亞私人住宅屋頂及陽台完成第二輪比賽，現在留在Polignano a Mare準備參加本週末的總決賽。排名可能早就確定，但隨著2022年世界大賽的爭奪資格將會在歐洲懸崖跳水主場繼續進行，仍有很多比賽可以爭取。