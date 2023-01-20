一．林村許願節 | 體驗傳統節慶氣氛

林村許願節 © 香港旅遊發展局網頁－香港許願節2023

新一年新開始，不少香港人都祈求身體健康，事業愛情兩得意，一家出入平安。相隔兩年，林村許願廣場將於2023年1月22日至2月5日（農曆年初一至十五）復辦許願節 -「香港許願節2023」。市民可購買寶牒許願，誠心許願後拋上兩棵大榕樹樹幹上，只要不跌下來就寓意願望成真，或可選擇點蓮花燈祈福。許願廣場亦設有傳統小食攤檔、攤位遊戲及精彩表演，一家大細都能感受熱鬧的新年氣氛。

時間：上午8:45 － 下午6:30

交通：九巴63R新春特快專線，穿梭港鐵大埔墟站、大埔超級城、港鐵太和站、林村許願廣場

二．大戰四方城 | 聚首一堂一起玩樂

過年必做當然少不了跟親朋好友打麻雀，Red Bull特別製作了這副精美的Red Bull能量爆升版麻雀，令你在新年能量滿滿大戰四方城！

Red Bull能量爆升版麻雀 © Red Bull Hong Kong

Red Bull能量爆升版麻雀 © Red Bull Hong Kong

贏到這副麻雀方法很簡單，Red Bull由1月24日（星期二）起，一連4個星期二在Red Bull Hong Kong Instagram的限時動態提出一個與麻雀有關的主題，大家可因應主題分享你的打麻雀趣事。Red Bull Hong Kong將於該週的回應中選出5個最出色的分享，再於限時動態供大家投選出最佳答案送出這副限量版麻雀作為獎品。立刻追蹤 @RedBullHK IG跟貼更新！

三．利東街燈籠街 | 新春氣氛打卡熱點

利東街燈籠街－大紅燈籠 © 利東街

利東街燈籠街－彩兔裝飾 © 利東街

其中一個人氣打卡地點非利東街莫屬，以688個大紅燈籠及彩兔裝飾為主題的步行街，寓意闔家團圓。街道上，每一個角落都充滿新春節日氣氛，燈籠每日下午5時起亮燈，燈光下的利東街更加喜氣洋洋，適合一大群人去打卡。

四．日本「地膚之森」波波草園藝裝置｜北角海濱花園

「地膚之森」波波草園藝裝置 © 北角匯

嫩紅波波草花海 © 北角匯

即日起至2023年3月15日，北角海濱花園以日本茨城縣人氣波波草花海為藍本，為大家帶來「地膚之森」波波草園藝裝置，裝罝更獲日本國營常陸海濱公園官方認證，名乎其實將日本嫩紅波波草花海搬到香港。必到打卡位包括琉璃光影教堂、唯美水晶球隧道，無論日頭夜晚也十分吸睛，快跟另一半過一個浪漫又與別不同的新年！

五．離島行大運 | 愉景灣至梅窩

離島行大運 | 愉景灣至梅窩 © Red Bull Hong Kong

來到兔年，新春願望是想更健康的你，立刻跳出市區到離島行個大運，順便親親大自然，行完一定兔氣揚眉！這條新手行山路線，長約6.5公里，大概需時3.5小時。路途上可飽覽愉景灣、迪士尼樂園、坪洲、遠至港島的景色。行大運後亦可在梅窩醫肚，海傍有海鮮飯店、咖啡室、西餐廳等，吹吹海風，望着無敵大海景享受美食。立即起行吧！

路線：愉景灣＞稔樹灣＞聖母神樂院＞銀鑛灣沙灘＞梅窩

交通：中環3號碼頭乘船到愉景灣，或乘搭區外穿梭巴士DB01R，由愉景廣場巴士總站往返東涌站巴士總站