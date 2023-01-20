玩轉2023新春｜打卡必玩必去推介
送虎迎兔，放寬防疫措施後，新年去邊好？今個新年終於能跟親友享受相聚時間。除了嘆盡賀年美食外，你們還有甚麼計劃呢？Red Bull為你提供滿滿能量開展新一年，立刻向下滑，發掘新年打卡熱點、和家人朋友必玩遊戲、行大運路線！
一．林村許願節 | 體驗傳統節慶氣氛
新一年新開始，不少香港人都祈求身體健康，事業愛情兩得意，一家出入平安。相隔兩年，林村許願廣場將於2023年1月22日至2月5日（農曆年初一至十五）復辦許願節 -「香港許願節2023」。市民可購買寶牒許願，誠心許願後拋上兩棵大榕樹樹幹上，只要不跌下來就寓意願望成真，或可選擇點蓮花燈祈福。許願廣場亦設有傳統小食攤檔、攤位遊戲及精彩表演，一家大細都能感受熱鬧的新年氣氛。
時間：上午8:45 － 下午6:30
交通：九巴63R新春特快專線，穿梭港鐵大埔墟站、大埔超級城、港鐵太和站、林村許願廣場
二．大戰四方城 | 聚首一堂一起玩樂
過年必做當然少不了跟親朋好友打麻雀，Red Bull特別製作了這副精美的Red Bull能量爆升版麻雀，令你在新年能量滿滿大戰四方城！
贏到這副麻雀方法很簡單，Red Bull由1月24日（星期二）起，一連4個星期二在Red Bull Hong Kong Instagram的限時動態提出一個與麻雀有關的主題，大家可因應主題分享你的打麻雀趣事。Red Bull Hong Kong將於該週的回應中選出5個最出色的分享，再於限時動態供大家投選出最佳答案送出這副限量版麻雀作為獎品。立刻追蹤 @RedBullHK IG跟貼更新！
三．利東街燈籠街 | 新春氣氛打卡熱點
其中一個人氣打卡地點非利東街莫屬，以688個大紅燈籠及彩兔裝飾為主題的步行街，寓意闔家團圓。街道上，每一個角落都充滿新春節日氣氛，燈籠每日下午5時起亮燈，燈光下的利東街更加喜氣洋洋，適合一大群人去打卡。
四．日本「地膚之森」波波草園藝裝置｜北角海濱花園
即日起至2023年3月15日，北角海濱花園以日本茨城縣人氣波波草花海為藍本，為大家帶來「地膚之森」波波草園藝裝置，裝罝更獲日本國營常陸海濱公園官方認證，名乎其實將日本嫩紅波波草花海搬到香港。必到打卡位包括琉璃光影教堂、唯美水晶球隧道，無論日頭夜晚也十分吸睛，快跟另一半過一個浪漫又與別不同的新年！
五．離島行大運 | 愉景灣至梅窩
來到兔年，新春願望是想更健康的你，立刻跳出市區到離島行個大運，順便親親大自然，行完一定兔氣揚眉！這條新手行山路線，長約6.5公里，大概需時3.5小時。路途上可飽覽愉景灣、迪士尼樂園、坪洲、遠至港島的景色。行大運後亦可在梅窩醫肚，海傍有海鮮飯店、咖啡室、西餐廳等，吹吹海風，望着無敵大海景享受美食。立即起行吧！
路線：愉景灣＞稔樹灣＞聖母神樂院＞銀鑛灣沙灘＞梅窩
交通：中環3號碼頭乘船到愉景灣，或乘搭區外穿梭巴士DB01R，由愉景廣場巴士總站往返東涌站巴士總站