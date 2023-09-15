2023 香港 Red Bull Dance Your Style - 賽前直擊

踏上世界舞台，有機會成為世界冠軍

香港冠軍舞者將獲得Red Bull Dance Your Style獎座及代表香港前往德國的法蘭克福，出戰Red Bull Dance Your Style全球總決賽的資格。Red Bull Dance Your Style是一個世界性殿堂級街舞比賽，能成為其中及與自己的街舞偶像和世界級的舞者正面對決切磋一番，是每位舞者的夢想之一。

今次比賽的其中一位街舞參賽者 Wesley 表現得特別激動，他表示參加Red Bull Dance Your Style是他從小的夢想，未知道香港會舉辦這個街舞盛事前，他已準備放手一搏，前往美國洛杉磯參加。他認為能夠被邀請成為第一屆的參賽舞者已是對他的鼓舞和肯定，他自爆當收到邀請時，情緒高漲得久久不能平復，感動得流下眼淚。

直擊賽前訪談

今次小編邀請到Waacking的舞者 Tin Tin、Freestyle的舞者 Wesley，及Hip Hop/Afro Dance的舞者 SukiRabbit 跟我們進行訪談，分享他們在跳舞過程中的高低起跌，以及他們的備戰心情。

Q1. 你們是何時開始接觸跳舞？如何愛上跳舞？

Tin Tin：「我小時候已經喜歡「喐身喐勢」，到小學開始跳民族舞，其中一個動作是模仿大象自轉，令我覺得跳舞的感覺很好玩，繼而高中有接觸更多舞蹈的機會，慢慢跳舞成為了我的生活習慣，現在更成為了我的生命題。」

跳舞成為了我的情緒、溝通方法及生命。 SukiRabbit

SukiRabbit：「在小學時曾學習芭蕾舞，那時的自己還不太肯定是否喜愛跳舞。直到中學時偶到啟蒙老師，開始接觸街舞。當聽到音樂時，滿腦子都有對動作的想法，那一刻起，我便知道自己已經愛上了跳舞。」

Wesley：「在大學時才接觸舞蹈，當時加入Danso（舞蹈學會）並第一次接觸跳舞。」他描術第一次表演時不太清楚跳得如何，只知道很想跳得好，讓大家的努力和心血沒有白費，在台上的成功感令他愛上了跳舞，渴望繼續挑戰自己。他特別喜歡創作，把自己的想法透過身體動作呈現。

Q2. 可以分享一下你認為舞蹈對個人的成長和發展有甚麼影響？

SukiRabbit 分享：「從開始接觸到喜愛，後來的付出和投放感情，然後到了培養這個興趣，不斷跟自己溝通，這個過程已是我的成長經歷之一。跳舞像是我一個朋友，我們之間擁有著親密的關係，一同成長和發展，在過程中的溝通令我更認識自己，這亦成為我的人生課題。在跳舞時，我看見真正的自己，我就是跳舞，跳舞就是我。」

Q3. 請問你們的舞蹈風格特點是？

Tin Tin解釋：「我主要的舞風是Waacking，Waacking是主要以手部舞動呈現的舞蹈，當中包括 Pose、線條、甩手等元素來表達自我。Waacking舞蹈參考了不同的舞蹈和電影，因此亦注入不同的舞蹈基礎在內。而它亦受傳統舞蹈風格的影響，自身舞蹈風格傾向以圓、同手同腳和轉圈為基礎。」

Wesley說：「 我的跳舞風格承載著我的生活經驗，包含了個人的思考模式及對battle的理解，觀眾能感受到我帶出來獨一無二的舞風。」

Q4. 創作舞蹈時，你從那裡獲得靈感呢？

Suki表示音樂能為她帶來靈感，但那只是其中之一個靈感來源。有時候看見一種顏色，一隻蟻，兩杯木枱上的咖啡，一晚失眠，一段旅程，一個體感等等，這所有都能成為她的創作靈感。

Q5. 經常飛到不同地方交流，你覺得這些旅程對你有甚麼幫助／啟發？

SukiRabbit 說：「相比以前的年代，現在在社交平台及網上已經有很多跳舞教學，更可以視像學習，無論你身在何地都十分方便。不過當我去到另一個國家的活動和比賽，能夠面對面跟前輩和來自不同地方的舞者交流，是一種很實在的交流，感受到他們的情緒和力量 。在旅程中，結識了很多朋友，從中我亦找到了自己的定位，明白自己的目標不是想成為那個人或某一類人，而是想成為自己跳舞時想成為的自己，同時保留自己的特點，這就是獨一無二、最珍貴的我。」

Q6. 有無一刻想放棄跳舞？為何沒有放棄？甚麼原因令你們堅持下去？

我愛現在的跳舞生活，雖然很辛苦，但從沒想過放棄跳舞。 Wesley

Wesley坦言：「有無數次想像過如果自己從來沒有接觸跳舞，這一刻自己會在做甚麼。但我沒有想過放棄跳舞，對我來說，每日都是一個新的挑戰，很想繼續進步。無論 freestyle、排舞或劇院表演，我都想在各方面更上一層樓。」

跳舞已經是我的生命，我不會放棄它。 Tin Tin

Tin Tin肯定地回答：「沒有想過放棄！令我堅持跳舞的原因其中之一是跳舞能令我進入無人之境，而我十分喜歡跳舞時的音樂、身體和思維共鳴的狀態。」

Q7. 被邀請參加Red Bull Dance Your Style後，你希望透過這個比賽達到甚麼目標呢？

Wesley很有信心地說：「參加 Red Bull Dance Your Style，我的最終目標是取得勝利。雖然16強高手如雲，但我對自己跳的風格很有信心，我想透過比賽可以鼓勵香港新一代的dancer－跳舞風格無分高低，只要找到想跳的方法、努力練習和勇敢挑戰自己，參加不同的比賽，堅持下去，你的舞蹈總有一日會被人看見。」

Tin Tin亦表示十分榮幸被邀請參與其中，他希望透過今次的舞台分享 Waacking的魅力，令有緣人了解背後的歷史。同時希望展現自己的舞蹈，令身邊的人知道我依然站在舞台上。

Red Bull Dance Your Style 香港區決賽即將舉行