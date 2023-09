2023 香港 Red Bull Dance Your Style - 賽前直擊

香港冠軍舞者將獲得Red Bull Dance Your Style獎座及代表香港前往德國的法蘭克福,出戰Red Bull Dance Your Style全球總決賽的資格。Red Bull Dance Your Style是一個世界性殿堂級街舞比賽,能成為其中及與自己的街舞偶像和世界級的舞者正面對決切磋一番,是每位舞者的夢想之一。