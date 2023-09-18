Bobby 成為第一屆 Red Bull Dance Your Style 香港站冠軍 © Red Bull HK

大賽當日座無虛席 ｜由現場觀眾成為評審決定勝負

觀眾落力歡呼，現場氣氛熾熱 © Red Bull HK

第一屆香港Red Bull Dance Your Style吸引逾2,500市民駐足觀看，當日香港文化中心露天廣場長樓梯座無虛席，就連旁邊的海濱長廊亦人頭湧湧，現場氣氛熾熱，觀眾的歡呼叫喊聲此起彼落。這項一對一的街舞賽事，雲集本港16位頂尖街舞舞者，他們擅長的舞種多元，從 Hip hop、House、Locking 到 Popping、 Waacking等等。DJ Kei 以時下流行音樂出題，讓舞者即興進行battle，由MC 奶茶 Lydia 的帶領，現場觀眾成為評審作出票選，投票決定每一輪的贏家晉級。

觀眾為評審，用摺扇票選定勝負 © Red Bull HK

由16強至準決賽，每一輪均分兩個回合對賽，每一回合每位舞者均有一分鐘施展舞技。總決賽則是三個回合對賽，每一回合每位舞者同樣有一分鐘施展舞技。各輪Battle結束後，觀眾選擇展示印上紅色一面或藍色一面的摺扇進行投票，票數多者即晉級下一輪賽事。大家都極力為自已心水的舞者投票，歡呼聲不絕。

Bobby 和 SUKIRABBIT 於決賽爭奪冠軍 | 精彩連連

Bobby 比賽時的舞姿 © Red Bull HK

Bobby在首輪battle先擊敗Waccking 舞者TIN TIN，之後淘汰Locking舞者JOSE，在準決賽再挫退曾經叱吒大專舞壇的WESLEY。決賽Bobby面對香港Hip hop前輩舞者SUKIRABBIT，後者擅長舞種HipHop, Dancehall, Afro Style及Freestyle，是本地著名團體 ShortyGunz, SIS, Fe-style Ranger成員之一。SUKIRABBIT的晉級過程，則先後擊敗擅長不同類型舞蹈的HOTING、世界知名舞團Legion X成員LUENMO，以及擅長Krump舞種風格的HOAX。

Bobby 奪冠感動流淚 © Red Bull HK

對於贏得香港站冠軍Bobby感到十分高興：「文化中心這個地方很特別，因為15年前我的第一個比賽就是在這裏舉行。在決賽能夠面對SUKIRABBIT我覺得很榮幸，我們都算是香港街舞界的前輩，所以在台上面對對方的時候，大家心情都十分激動。」作為知名舞團King Botics的成員之一，Bobby曾勝出無數舞蹈比賽，包括2016年SDK Asia世界舞蹈大賽香港站的冠軍。對於即將代表香港到德國出戰世界總決賽，他表示將會積極緞練體能，調節好自己的心態，練好基本功，因為剛剛9月到歐洲比賽，賽前便傷到右膝韌帶，現在還未恢復。

向16位參賽舞者、台前幕後工作人員及觀眾致敬

16強Battle 對戰，April (左) 和 Ocean (右) © Red Bull HK

今次香港站大賽共有16名本地街舞精英參賽，由10男6女舞者組成，各自擅長不同的舞種，包括：Popping、Hip hop、Waacking、House、Voguing、Krump、Locking以及Freestyle。其中最廣為人知的是電影《狂舞派》演員及舞者BOBBY、全⺠造星5十強人馬TSOUL、曾參與全⺠造星4的SIUSA。此外，還有首位躋身荷蘭Summer Dance Forever前16的香港舞者HOTUNG、曾代表香港到台灣出席大專街舞賽College High的新晉舞者TIN TIN、國際知名 Voguing舞團House of Marciano的成員KEN KEN、APRIL、在法國巴黎舉行的Juste Debout 2019躋身前16的JOSE、KAYI、在荷蘭Summer Dance Forever獲得第12名的LUENMO、香港第一代Hip hop舞者SUKIRABBIT、新世代Locking舞者CHAK、活躍於大專Hip hop舞蹈圈子的WANJ、曾為多位知名歌手的音樂及演唱會編排舞蹈的編舞家OCEAN、香港第一代從事Krump舞蹈風格的YUEN aka HOAX、大專街舞賽College High 2022年度冠軍WESLEY。

大賽場地：香港文化中心露天廣場長樓梯 © Red Bull HK

連日大雨，大賽當日天空終放晴，但稍為悶熱。大賽舉行場地於戶外，台前幕後工作人員及觀眾的投票摺扇或自備的小風扇不停撥動著。16位舞者全力以赴地舞動著，完全沒有因為汗水和體力的流失減弱熱情，為所有人帶來一場精彩的battle 大賽及表現。