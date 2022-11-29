Red Bull Dance Your Style世界總決賽將在約翰尼斯堡舉行

Red Bull Dance Your Style … Red Bull Dance Your Style 是以一個全新的尬舞概念，重點將大家聚在一起慶祝跳舞、音樂和表演，以及重現街舞風格所象徵的社交和派對氛圍。

正式歸來，自從2019年在巴黎首次舉行Red Bull Dance Your Style世界總決賽、2022年在Tik Tok舉辦Red Bull Dance Your Style挑戰及經歷過2021年度賽事因疫情暫停後，來自30個國家、超過60位舞者已經準備好在舞台上一決勝負，看看誰是最後大贏家。

如果你錯過了前幾年的Red Bull Dance Your Style，不用擔心，讓我們告訴你比賽的規則，這是一埸全球性的舞蹈賽事，將Hip-Hop、Krumping、Waacking、Dancehall、House、Popping、Locking等多種風格街舞融合為一。

如果你錯過了前幾年的Red Bull Dance Your Style，不用擔心，讓我們告訴你比賽的規則，這是一埸全球性的舞蹈賽事，將Hip-Hop、Krumping、Waacking、Dancehall、House、Popping、Locking等多種風格街舞融合為一。

如果你錯過了前幾年的Red Bull Dance Your Style，不用擔心，讓我們告訴你比賽的規則，這是一埸全球性的舞蹈賽事，將Hip-Hop、Krumping、Waacking、Dancehall、House、Popping、Locking等多種風格街舞融合為一。

這是一場對Hip-Hop文化、過去cypher、派對和活動的回顧。在台上，DJ透過不同音樂組合來挑戰舞者，從商業歌曲到funk、車庫搖滾、流行曲、dancehall、搖滾、Rap到經典老歌，這些歌曲將激發舞者極致地展現自己的舞技及freestyle功力、戲劇及表演能力。

這是一場對Hip-Hop文化、過去cypher、派對和活動的回顧。在台上，DJ透過不同音樂組合來挑戰舞者，從商業歌曲到funk、車庫搖滾、流行曲、dancehall、搖滾、Rap到經典老歌，這些歌曲將激發舞者極致地展現自己的舞技及freestyle功力、戲劇及表演能力。

這是一場對Hip-Hop文化、過去cypher、派對和活動的回顧。在台上，DJ透過不同音樂組合來挑戰舞者，從商業歌曲到funk、車庫搖滾、流行曲、dancehall、搖滾、Rap到經典老歌，這些歌曲將激發舞者極致地展現自己的舞技及freestyle功力、戲劇及表演能力。

來自世界各地的最強舞者們將以正面對決來贏取觀眾投票，而不是由評審團選出贏家，現場觀眾將決定真正稱霸舞池的舞者來成為2022年Red Bull Dance Your Style世界冠軍。

來自世界各地的最強舞者們將以正面對決來贏取觀眾投票，而不是由評審團選出贏家，現場觀眾將決定真正稱霸舞池的舞者來成為2022年Red Bull Dance Your Style世界冠軍。

來自世界各地的最強舞者們將以正面對決來贏取觀眾投票，而不是由評審團選出贏家，現場觀眾將決定真正稱霸舞池的舞者來成為2022年Red Bull Dance Your Style世界冠軍。

目前已經有27位在2021年贏得自己國家決賽的舞者獲得比賽席位，但對於2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽，另外一組舞者仍有機會給當地觀眾留下深刻印象並加入行列。

目前已經有27位在2021年贏得自己國家決賽的舞者獲得比賽席位，但對於2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽，另外一組舞者仍有機會給當地觀眾留下深刻印象並加入行列。

目前已經有27位在2021年贏得自己國家決賽的舞者獲得比賽席位，但對於2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽，另外一組舞者仍有機會給當地觀眾留下深刻印象並加入行列。

前一年有超過430萬人觀看線上直播，並有超過4,000名粉絲到現場參加比賽。

前一年有超過430萬人觀看線上直播，並有超過4,000名粉絲到現場參加比賽。

前一年有超過430萬人觀看線上直播，並有超過4,000名粉絲到現場參加比賽。

在約翰尼斯堡舉行的2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽會是一場精彩盛宴，也能展現非洲大陸孕育出多種街舞風格的豐饒。

在約翰尼斯堡舉行的2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽會是一場精彩盛宴，也能展現非洲大陸孕育出多種街舞風格的豐饒。

在約翰尼斯堡舉行的2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽會是一場精彩盛宴，也能展現非洲大陸孕育出多種街舞風格的豐饒。

我很高興有機會能夠在自己的土地上代表南非參加Red Bull Dance Your Style世界總決賽。

我很高興有機會能夠在自己的土地上代表南非參加Red Bull Dance Your Style世界總決賽。

我很高興有機會能夠在自己的土地上代表南非參加Red Bull Dance Your Style世界總決賽。

今年12月，Shanny J終於以她融合Waacking和 Voguing的舞蹈登上舞台，自豪地展示獨有的南非舞蹈風格。

今年12月，Shanny J終於以她融合Waacking和 Voguing的舞蹈登上舞台，自豪地展示獨有的南非舞蹈風格。

今年12月，Shanny J終於以她融合Waacking和 Voguing的舞蹈登上舞台，自豪地展示獨有的南非舞蹈風格。