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Red Bull Dance Your Style世界總決賽將在約翰尼斯堡舉行
全球最頂尖的街舞舞者們將於12月10日雲集南非參加2022年Red Bull Dance Your Style，想知道更多比賽詳情就繼續看下去！
Red Bull Dance Your Style正式歸來，自從2019年在巴黎首次舉行Red Bull Dance Your Style世界總決賽、2022年在Tik Tok舉辦Red Bull Dance Your Style挑戰及經歷過2021年度賽事因疫情暫停後，來自30個國家、超過60位舞者已經準備好在舞台上一決勝負，看看誰是最後大贏家。
如果你錯過了前幾年的Red Bull Dance Your Style，不用擔心，讓我們告訴你比賽的規則，這是一埸全球性的舞蹈賽事，將Hip-Hop、Krumping、Waacking、Dancehall、House、Popping、Locking等多種風格街舞融合為一。
Red Bull Dance Your Style為舞者提供一個全球性舞台來展現真我，也讓觀眾接觸到全新舞蹈風格。
這是一場對Hip-Hop文化、過去cypher、派對和活動的回顧。在台上，DJ透過不同音樂組合來挑戰舞者，從商業歌曲到funk、車庫搖滾、流行曲、dancehall、搖滾、Rap到經典老歌，這些歌曲將激發舞者極致地展現自己的舞技及freestyle功力、戲劇及表演能力。
來自世界各地的最強舞者們將以正面對決來贏取觀眾投票，而不是由評審團選出贏家，現場觀眾將決定真正稱霸舞池的舞者來成為2022年Red Bull Dance Your Style世界冠軍。
目前已經有27位在2021年贏得自己國家決賽的舞者獲得比賽席位，但對於2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽，另外一組舞者仍有機會給當地觀眾留下深刻印象並加入行列。
前一年有超過430萬人觀看線上直播，並有超過4,000名粉絲到現場參加比賽。
在約翰尼斯堡舉行的2022年Red Bull Dance Your Style世界總決賽會是一場精彩盛宴，也能展現非洲大陸孕育出多種街舞風格的豐饒。
我很高興有機會能夠在自己的土地上代表南非參加Red Bull Dance Your Style世界總決賽。
今年12月，Shanny J終於以她融合Waacking和 Voguing的舞蹈登上舞台，自豪地展示獨有的南非舞蹈風格。
Shanny J分享：「我很高興有機會能夠在自己的土地上代表南非參加Red Bull Dance Your Style世界總決賽，能夠贏得全國決賽絕對是美夢成真。而且，有機會在我家鄉與世界頂尖舞者較量，對我來說是一件非常興奮的事，也是我努力訓練的動力。」
我們一起期待見識這場盛大的比賽，享受無法形容的娛樂體驗，相信現場氣氛定必感染你，一齊在現場大騷舞技。
2021年美國Red Bull Dance Your Style贏家和具有多樣作品的popper Angyil提到：「雖然這是一場比賽，但Red Bull Dance Your Style的核心本質是對舞蹈的歌頌，提供舞者一個全球性舞台來展現真我，也讓觀眾接觸到全新舞蹈風格。」
這是你不容錯過的街舞賽事！