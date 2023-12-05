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Climbing

2023 Red Bull Dual Ascent 雙人攀登競賽

Red Bull Dual Ascent雙人攀登競賽於 2023 年11 月回歸，在瑞士阿斯科納-洛迦諾地區韋爾扎斯卡大壩（Verzasca Dam）的人造路線上進行多段攀爬比賽，閱讀了解更多。
作者 Red Bull HK
5 min read更新於

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Red Bull Dual Ascent

This head-to-head multi-pitch climbing competition features 12 mixed teams made up of 24 of the world’s best climbers across various disciplines battling it out on 180m-long artificial routes.

Switzerland

Alberto Gines López

Spanish climbing prodigy Alberto Ginés López has burst onto the professional scene, winning elite level medals while still in his teens.

SpainSpain

Oriane Bertone

The youngest-ever climber to master a V14 boulder problem, French phenomenon Oriane Bertone is one of the sport's hottest properties.

FranceFrance

Felipe Camargo

A free climbing icon from Brazil, Felipe Camargo loves nothing more than conquering the most challenging routes on the planet.

BrazilBrazil

Angie Scarth-Johnson

Australian climbing phenom Angie Scarth-Johnson has come a long way since scaling trees as an infant, but she's never stopped reaching higher and higher.

AustraliaAustralia

奥地利 Red Bull Dual Asce…

37分鐘

Summary

  1. 1
    什麼是多段式攀登？
  2. 2
    Red Bull Dual Ascend 中的「Dual」是…
  3. 3
    真的困難嗎？
  4. 4
    上次誰贏了？
  5. 5
    2023年競賽如何進行？
  6. 6
    誰參加Red Bull Dual Ascent攀登賽？
  7. 7
    我們曾經在哪裡見過韋爾扎斯卡大壩？
競爭是現代攀岩其中一個重要的部分——與自己、路線、攀石牆、環境和其他攀登者較量。體育館或競技場的攀岩比賽很容易安排，相反戶外競賽的實際條件卻有著很多的不同，中間的變數也很多，包括路線、運輸安排和對環境的影響。
Red Bull Dual Ascent於 2022 年首次舉辦，一個突破人造路線攀岩賽事的戶外攀岩比賽。 大多數攀岩館的最高高度約為 60-70米標準賽場的高度，而 Red Bull Dual Ascent 的高度要高得多。 與 2022 年一樣，今年賽事地點位於瑞士 220 米高的韋爾扎斯卡大壩，運動員們將在那裡攀爬 180 米的巨型水壩。

37分鐘

奥地利 Red Bull Dual Ascent

英语 +6

這只是其中一個Red Bull Dual Ascent與其他攀岩比賽不同的原因。你還能看到在相同的人工路線上進行的Muti-pitch比賽。繼續了解有關本賽事的更多信息，以及 2023 年比賽的詳細內容。
01

什麼是多段式攀登？

攀爬多段路線需要兩人或以上的團隊進行。一個人「領攀」，就像在運動攀登路線上一樣，冒著爬到固定點上方的風險，如果他們跌倒，固定點會抓住他們，而其他人則負責保護。對於下一個繩距，他們將交換位置，保護者攀爬下一個繩距，而第一個攀爬者則休息和保護。「繩距」通常定義為使用一條標準繩索可以攀爬的高度，長度通常為 60-70米，因此繩距通常約為 30-40米高。 全世界最具傳奇色彩的多段式攀登路線可能是Yosemite國家公園埃爾卡皮坦 (El Capitan) 上的The Nose路線。
02

Red Bull Dual Ascend 中的「Dual」是什麼？

這次攀岩比賽提供在其他攀岩比賽從未見過的：兩條路線，彼此相鄰。 每條路線均由 6 個繩距和 180 米的攀爬組成，兩條路線之間的每個抓點都是相同的，而且在完全相同的位置。
Venue during the Red Bull Dual Ascent in Verzasca, Switzerland on October 30, 2022.

慢慢向上攀登！

© Red Bull HK

03

真的困難嗎？

這次攀登由 Simon Margon領導的專業路線設計團隊負責組織（Janja Garnbret 從 2020 年開始策劃 360 Ascent）。 在法國系統中，賽場的最低難度為 6C，難度等級最高為 8B。 換句話來說－艱難。
正如著名巴西登山家Felipe Camargo 和 2023 年確認參賽者表示：「這項比賽經過專門設計，旨在創新並突破可能的界限——我們希望這也能激勵攀岩界和新手迎接自己的挑戰。」
04

上次誰贏了？

第一屆比賽於 2022 年 10 月舉行，共有 16 名登山者以兩人一組的形式對決。 西班牙選手Alberto Ginés López 和斯洛維尼亞選手Luka Potočar在決賽中擊敗斯洛維尼亞冠軍Domen Škofic和前抱石世界冠軍Jernej Kruder，贏得加冕最後冠軍的榮耀。
Alberto Ginés López and Luka Potočar seen during the Red Bull Dual Ascent in Verzasca, Switzerland on October 30, 2022.

西班牙選手Alberto Ginés López 和斯洛維尼亞選手Luka Potočar贏得2022年冠軍的榮耀

© Red Bull HK

05

2023年競賽如何進行？

運動員們於 10 月 30 日齊聚韋爾扎斯卡大壩，比賽日將持續到 11 月 1 日至 4 日。 11 月 3 日休息日，11 月 4 日為決賽日。
總共將有 24 名攀岩運動員參加Red Bull Dual Ascent賽事。 這些運動員將被分配到 12 支隊伍中。2023 年的參賽隊伍將是混合隊伍，即一名男運動員和一名女運動員。
Louna Ladevant & Petra Klingler seen at the Red Bull Dual Ascent event in Verzasca, Switzerland on October 29, 2022.

2023 年的參賽隊伍將是混合隊伍

© Red Bull HK

兩人一組將使用相同的繩索和設備在相同的路線上進行正面攀登。 路線將採用「紅點」（閃光模式）攀登，這意味著這是登山者第一次嘗試該路線； 然而，他們會在路線示範前收到信息。
團隊在每一次攀爬、領先和追隨時都需要清楚的紅點發送。 攀登者可以無限次失手摔落，如果他們確實跌倒，他們會再次以相同的坡度開始。 如果兩人都完成了所有路線，則完成路線的總時間將決定獲勝者。 直到第二位攀登者完成最後一個攀登，時間才會停止。
06

誰參加Red Bull Dual Ascent攀登賽？

名單囊括了來自不同攀岩項目的運動員：
  • Petra Klingler (SUI)
  • Louna Ladevant (FRA)
  • Alberto Ginés López (ESP)
  • Jenya Kazbekova (UKR)
  • Jernej Kruder (SLO)
  • Julija Kruder (SLO)
  • Felipe Camargo (BRA)
  • Angie Scarth-Johnson (AUS)
  • Domen Škofic (SLO)
  • Vita Lukan (SLO)
  • Shawn Raboutou (USA)
  • Brooke Raboutou (USA)
  • Andrea Kumin (SUI)
  • Sascha Lehmann (SUI)
  • Matty Hong (USA)
  • Nina Williams (USA)
  • Federica Mingolla (ITA)
  • Edu Marin (ESP)
  • Marcello Bombardi (ITA)
  • Giorgia Tesio (ITA)
  • Dylan Chuat (SUI)
  • Lucie Vaillant-Bultel (FRA)
Felipe Camargo as seen at the Casa de Pedra Cave in Iporanga, Brazil on July 06, 2022.

Felipe Camargo第一次參加Red Bull Dual Ascent

© Red Bull HK

這比賽經過專門設計，旨在創新並突破可能的界限
Felipe Camargo
07

我們曾經在哪裡見過韋爾扎斯卡大壩？

您的眼睛沒看錯——是的，韋爾扎斯卡大壩看起來很熟悉。 它出現在很多電影中，最著名的是詹姆斯·龐德電影《黃金眼》，龐德從上方高空彈跳。 該大壩蓄水 2300 萬立方英尺，每秒允許 4萬6,000 立方英尺（這個量很大）的水流流入沃戈爾諾湖，每年發電 234 吉瓦時。 這也是Red Bull Dual Ascent攀登賽一個令人驚嘆的舞台。

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Red Bull Dual Ascent

This head-to-head multi-pitch climbing competition features 12 mixed teams made up of 24 of the world’s best climbers across various disciplines battling it out on 180m-long artificial routes.

Switzerland

Alberto Gines López

Spanish climbing prodigy Alberto Ginés López has burst onto the professional scene, winning elite level medals while still in his teens.

SpainSpain

Oriane Bertone

The youngest-ever climber to master a V14 boulder problem, French phenomenon Oriane Bertone is one of the sport's hottest properties.

FranceFrance

Felipe Camargo

A free climbing icon from Brazil, Felipe Camargo loves nothing more than conquering the most challenging routes on the planet.

BrazilBrazil

Angie Scarth-Johnson

Australian climbing phenom Angie Scarth-Johnson has come a long way since scaling trees as an infant, but she's never stopped reaching higher and higher.

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奥地利 Red Bull Dual Asce…

37分鐘
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