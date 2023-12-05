Climbing
2023 Red Bull Dual Ascent 雙人攀登競賽
Red Bull Dual Ascent雙人攀登競賽於 2023 年11 月回歸，在瑞士阿斯科納-洛迦諾地區韋爾扎斯卡大壩（Verzasca Dam）的人造路線上進行多段攀爬比賽，閱讀了解更多。
競爭是現代攀岩其中一個重要的部分——與自己、路線、攀石牆、環境和其他攀登者較量。體育館或競技場的攀岩比賽很容易安排，相反戶外競賽的實際條件卻有著很多的不同，中間的變數也很多，包括路線、運輸安排和對環境的影響。
Red Bull Dual Ascent於 2022 年首次舉辦，一個突破人造路線攀岩賽事的戶外攀岩比賽。 大多數攀岩館的最高高度約為 60-70米標準賽場的高度，而 Red Bull Dual Ascent 的高度要高得多。 與 2022 年一樣，今年賽事地點位於瑞士 220 米高的韋爾扎斯卡大壩，運動員們將在那裡攀爬 180 米的巨型水壩。
37分鐘
奥地利 Red Bull Dual Ascent
這只是其中一個Red Bull Dual Ascent與其他攀岩比賽不同的原因。你還能看到在相同的人工路線上進行的Muti-pitch比賽。繼續了解有關本賽事的更多信息，以及 2023 年比賽的詳細內容。
01
什麼是多段式攀登？
攀爬多段路線需要兩人或以上的團隊進行。一個人「領攀」，就像在運動攀登路線上一樣，冒著爬到固定點上方的風險，如果他們跌倒，固定點會抓住他們，而其他人則負責保護。對於下一個繩距，他們將交換位置，保護者攀爬下一個繩距，而第一個攀爬者則休息和保護。「繩距」通常定義為使用一條標準繩索可以攀爬的高度，長度通常為 60-70米，因此繩距通常約為 30-40米高。 全世界最具傳奇色彩的多段式攀登路線可能是Yosemite國家公園埃爾卡皮坦 (El Capitan) 上的The Nose路線。
02
Red Bull Dual Ascend 中的「Dual」是什麼？
這次攀岩比賽提供在其他攀岩比賽從未見過的：兩條路線，彼此相鄰。 每條路線均由 6 個繩距和 180 米的攀爬組成，兩條路線之間的每個抓點都是相同的，而且在完全相同的位置。
03
真的困難嗎？
這次攀登由 Simon Margon領導的專業路線設計團隊負責組織（Janja Garnbret 從 2020 年開始策劃 360 Ascent）。 在法國系統中，賽場的最低難度為 6C，難度等級最高為 8B。 換句話來說－艱難。
正如著名巴西登山家Felipe Camargo 和 2023 年確認參賽者表示：「這項比賽經過專門設計，旨在創新並突破可能的界限——我們希望這也能激勵攀岩界和新手迎接自己的挑戰。」
04
上次誰贏了？
第一屆比賽於 2022 年 10 月舉行，共有 16 名登山者以兩人一組的形式對決。 西班牙選手Alberto Ginés López 和斯洛維尼亞選手Luka Potočar在決賽中擊敗斯洛維尼亞冠軍Domen Škofic和前抱石世界冠軍Jernej Kruder，贏得加冕最後冠軍的榮耀。
05
2023年競賽如何進行？
運動員們於 10 月 30 日齊聚韋爾扎斯卡大壩，比賽日將持續到 11 月 1 日至 4 日。 11 月 3 日休息日，11 月 4 日為決賽日。
總共將有 24 名攀岩運動員參加Red Bull Dual Ascent賽事。 這些運動員將被分配到 12 支隊伍中。2023 年的參賽隊伍將是混合隊伍，即一名男運動員和一名女運動員。
兩人一組將使用相同的繩索和設備在相同的路線上進行正面攀登。 路線將採用「紅點」（閃光模式）攀登，這意味著這是登山者第一次嘗試該路線； 然而，他們會在路線示範前收到信息。
團隊在每一次攀爬、領先和追隨時都需要清楚的紅點發送。 攀登者可以無限次失手摔落，如果他們確實跌倒，他們會再次以相同的坡度開始。 如果兩人都完成了所有路線，則完成路線的總時間將決定獲勝者。 直到第二位攀登者完成最後一個攀登，時間才會停止。
06
誰參加Red Bull Dual Ascent攀登賽？
名單囊括了來自不同攀岩項目的運動員：
- Petra Klingler (SUI)
- Louna Ladevant (FRA)
- Alberto Ginés López (ESP)
- Jenya Kazbekova (UKR)
- Jernej Kruder (SLO)
- Julija Kruder (SLO)
- Felipe Camargo (BRA)
- Angie Scarth-Johnson (AUS)
- Domen Škofic (SLO)
- Vita Lukan (SLO)
- Shawn Raboutou (USA)
- Brooke Raboutou (USA)
- Andrea Kumin (SUI)
- Sascha Lehmann (SUI)
- Matty Hong (USA)
- Nina Williams (USA)
- Federica Mingolla (ITA)
- Edu Marin (ESP)
- Marcello Bombardi (ITA)
- Giorgia Tesio (ITA)
- Dylan Chuat (SUI)
- Lucie Vaillant-Bultel (FRA)
這比賽經過專門設計，旨在創新並突破可能的界限
07
我們曾經在哪裡見過韋爾扎斯卡大壩？
您的眼睛沒看錯——是的，韋爾扎斯卡大壩看起來很熟悉。 它出現在很多電影中，最著名的是詹姆斯·龐德電影《黃金眼》，龐德從上方高空彈跳。 該大壩蓄水 2300 萬立方英尺，每秒允許 4萬6,000 立方英尺（這個量很大）的水流流入沃戈爾諾湖，每年發電 234 吉瓦時。 這也是Red Bull Dual Ascent攀登賽一個令人驚嘆的舞台。
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