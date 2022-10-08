Red Bull Half Court三人籃球賽世界總決賽 港隊首次參戰16強止步

香港代表先贏東道主埃及 再大勝約旦

香港代表先贏東道主埃及 再大勝約旦 © Red Bull

「Red Bull Half Court三人籃球賽」自2020年舉辦，香港區首次派隊參戰世界總決賽賽事。香港代表「建龍飛馬B」在小組成功以次名出線16強淘汰賽。而女子組的港隊代表「Onching」在小組賽四戰皆北未能晉級8強淘汰賽。賽事於周五下午4時(香港時間2022年9月30日晚上10時)在埃及開羅體育會所(Cairo Sporting Club)展開男、女子小組賽以及男子組16強賽事。至周六下午4時(香港時間2022年10月1日晚上10時)則移師吉薩(Giza)金字塔及獅身人面像旁邊搭建的場地開波。

「建龍飛馬B」在男子組小組賽，先以9：8險勝東道主埃及，之後第二場被上屆季軍瑞士以9：8擊敗，不過在關鍵一戰，最後一場小組賽，則以21：10大勝約旦，成功取得小組次名出線16強。不過面對德國隊，最終以10：19落敗，完成今年埃及之旅。

至於女子組「Onching」，則分別以7：15、6：13、7：16、及7：10不敵日本、捷克、埃及和印度。

「建龍飛馬B」朱梓鎔：有體力不繼的情況

「建龍飛馬B」朱梓鎔：有體力不繼的情況 © Red Bull

首次以「建龍飛馬B」球員身份參戰「Red Bull Half Court三人籃球賽」世界總決賽，朱梓鎔賽後表示覺得和外國球員差距很大：「未能晉身8強，我們不會失望，因為畢竟整個賽事，我們都是3人應戰，有體力不繼的情況。我們覺得透過這次賽事，見識到很多、學到很多東西，原來三打三賽事都有這麼多戰術，發覺自身與外國球員的差距很大，特別是對抗性、比賽的強度方面，所以日後一定要加強體能的訓練。」

「Onching」盧曉芳：香港要急起直追

「Onching」盧曉芳：香港要急起直追 © Red Bull

女子組方面，小組賽，「Onching」隊長盧曉芳表示天氣炎熱對球員發揮都有影響：「我們的體能明顯不及對手，以致基本技術、外圍投射均未能發揮水準。球隊太長時間未有面對高強度的比賽，此外，世界各國的三人籃球水平已經提升了不少，香港要急起直追就必須要推行系統性訓練。」