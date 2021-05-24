Red Bull Kumite London is coming
© Red Bull/Capcom
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《Street Fighter V》重返舞台！舉世矚目的Red Bull Kumite London今月開鑼！

你準備好了嗎？舉世矚目的格鬥遊戲競賽將於今個月在英國盛大舉行，亦是本年度首個大型線下賽事之一。
作者 Ben Sillis
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Red Bull Kumite

Red Bull Kumite London

UK
Red Bull Kumite是一項與眾不同的格鬥遊戲競賽，將於2021年強勢回歸，並在全新場地Red Bull Gaming Sphere舉行！Red Bull Kumite London是整個競賽系列中最令人激動的一環，經過一年的線上競賽，它將成為2021年首個盛大線下Street Fighter V活動之一。
在5月22日（星期六）舉行的邀請賽上，官方將公開全新格鬥遊戲Guilty Gear Strive，翌日（5月23日）就舉行獨家Street Fighter V競賽，當中雲集16位世界頂級玩家參加。
兩場於倫敦肖爾迪奇Red Bull Gaming Sphere舉行的場事將透過Twitch及YouTube進行直播，場地亦被悉心打造以配合Red Bull Kumite的傳奇精神。

全新形式，全新場地

Red Bull Kumite London雲集16位頂級Street Fighter V 玩家，在直播上鬥過你死我活爭奪個人冠軍。競賽起初於2015年至2018年在巴黎舉行，直到2019年移師到日本，以向Street Fighter的發源地致敬，到2021年賽事首次在倫敦舉行。
為這個激烈周末揭開序幕，Red Bull Kumite London將獨家公開全新格鬥遊戲《Guilty Gear Strive》，除了邀請職業玩家進行比賽，亦會跟開發商Arc System Works進行深入訪問等。活動請來12位來自格鬥遊戲社區的精英玩家進行長達6小時的直播，確保粉絲及玩家可以在《Guilty Gear Strive》於2021年6月正式發布前了解所有他們需知的一切。
An image showing the timetable for Red Bull Kumite London
Red Bull Kumite London: All the details
© Red Bull

《Street Fighter V》重返舞台

震撼人心的《Street Fighter V》競賽將於星期日舉行，作為電子競賽日曆上最令人激動的盛事，將有16位來自全球的玩家在長達10小時的直播上鬥生鬥死！
整個賽事將有15位頂級玩家，及一位於5月2日在Last Chance Qualifier UK上勝出的星級英國玩家參加，請做好準備，全新《Street Fighter》賽季即將開始。
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