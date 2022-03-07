Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽 摺紙飛機延續飛行夢

向世界紙飛機專家學習 © Red Bull

Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽設3個組別賽事，包括：最長飛行時間(Longest Airtime)、最遠飛行距離(Longest Distance)及花式飛行(Aerobatics)。今年港澳區只設花式飛行(Aerobatics)組別，而且首次以網上形式舉行，參加者只要提交一段不超過30秒的表演影片到Instagram﹐並加入@redbull、 @redbullhk 、#redbullpaperwings、#hongkong﹐以及將帳戶設為公開便可。評判團會按社交媒體參與度、表演及影片創意(藝術、設計)、飛行表現評分。表演元素可以天馬行空，魔術、體操甚至可以發揮不同拍攝剪接技巧。

早前澳門選手余健樂透過Red Bull Paper Wings的Fast Lane全球選拔賽，成為全球首位率先贏得花式飛行組別世界賽入場券的選手，有興趣參賽的朋友可以參考他的短片：

向世界紙飛機專家學習

RedBullPaperWings2022hk_RED BULL © Red Bull

說到要成為紙飛機專家，大家就要拜讀「紙飛機先生」John M. Collins的著作，他寫了一本關於紙飛機結構解析的書本《世界冠軍紙飛機：打破世界紀錄的紙飛機設計、飛行原理及調校技巧》。Collins創下世界紀錄紙飛機最長飛行距離，他將自己的成功歸功於對航空工程的熱愛與古老的摺紙藝術的結合。

紙飛機與各地的文化亦有關

Red Bull Paper Wings 2019 New Zealand competitors work on their designs © Oscar Keys/Red Bull Content Pool

Origami是日本禮儀和娛樂性摺紙的術語，由單字「ora(折叠)」和「kami(纸)」組成，根源可以追溯至1600年代後期的日本，世界上最古老的摺紙遊戲書籍是秋里篱島1797's圖文記錄下的《秘傳千羽鶴折形》(Hiden Senbazuru Orikata)。一些纸飛機愛好者甚至更進一步地追溯到大約2000年前的中國風箏，但這些飛行器是用木頭和布製成的。雖然歷史記載中國發明紙的時間為公元105年，但幾個世紀以來，對大多數人來說只是昂貴的奢侈品。

根據美國國家航空太空博物館(Smithsonian National Air and Space Museum)的說法，現代紙飛機是較新的創作發明，源自於1930年代Jack Northrop的想法，他是一間美國航天工業公司，洛克希德飛行器製造公司(Lockheed Aircraft Corporation)的聯合創辦人。

掌握紙飛機的製作 加入物理學的理論

Təyyarələrin quruluşu müxtəlif məqsədlər üçün müxtəlif olur © Mykyta Zavilinskyi/Red Bull Content Pool

在掌握紙飛機的製作訣竅前，你可能需要大量的嘗試與錯誤，但慶幸是大多數失敗的設計都可以安全地降落在最近的垃圾桶中。紙飛機設計不是隨意摺出來的，而是需要精心計算如何在同一張紙上摺出飛機部件——包括翼型(airfoil)、機頭(nose)、機翼(wings)、方向舵(rudder)、機身(hull)和尾翼(fins and tail)。這些細節都有助於物理定律，包括浮力、穩定性、飛行角度、升力位置、阻力、飛機機翼二面角和重心的表現。

紙飛機因為不是由機載發動機在空中推動的，而不能歸類到傳統定議上的飛機；它更像是一個紙的滑翔機，由人類的手臂作為動力來源，或類似火箭推動器的概念來推動飛行器運動。摺出的飛機各個部位，會最大化升力並保持機翼下方的氣壓大於上方的壓力。當然，這飛機的平衡發生變化，地心吸力便會將它帶回地面。