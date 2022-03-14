Red Bull Paper Wings 香港評審團教你放飛機貼士

Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽每三年一次，今年飛到香港，勝出者隨時贏得5月奧地利世界賽資格。當中Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽共分成3個組別，包括最長飛行時間(Longest Airtime)、最遠飛行距離(Longest Distance)及花式飛行(Aerobatics)。不過今年香港區就只設花式飛行(Aerobatics)組別，而且首次以網上形式舉行，參加者只要提交一段不超過30秒的表演影片到Instagram，並加入@redbull、 @redbullhk、#redbullpaperwings、#hongkong﹐以及將帳戶設為公開便可。評判團會按社交媒體參與度、表演及影片創意(藝術、設計)、飛行表現評分。表演元素可以天馬行空，魔術、體操甚至可以發揮不同拍攝剪接技巧，最緊要有創意！現在報完名，即時看看三個評審單位的貼士！

即時報名(4月1日截止)：

10萬訂閱YouTube頻道JFFT教路 最緊要張封面圖

10萬訂閱YouTube頻道JFFT教路 最緊要張封面圖 © Red Bull

已經有超過10萬位訂閱者的JFFT，2013年10月成立，四位成員讀書時期已經認識，說到成立目標認真講是識女仔，再補充目標暫未成功，不過已經放棄。說到拍片要吸引觀眾，四人即時回復正經教路：「怎樣可以在30秒內吸引觀眾眼球呢？當然要封面圖夠吸引。」還有要夠「大」：「聲要大，樣要大，飛機都要大啦。」最後貼士就是最直接最簡單：「最好靚仔靚女，就係咁簡單。」

10萬訂閱YouTube頻道JFFT教路 最緊要張封面圖 © Red Bull

Hip Hop + Robot舞者Larry：花心思選擇背景音樂

Hip Hop + Robot舞者Larry：花心思選擇背景音樂 © Red Bull

17歲開始跳舞的Larry，2018年已經在網上分享自己跳舞影片，到現在有超過4萬粉絲。跳了約5年舞，他形容自己風格為「Hip Hop加Robot」。最大目標希望自己的跳舞片更多人看，所以問他賺view數心得最適合。「不想別人太快飛走你的影片，一首好的背景音樂很重要，歌曲要有節拍感，要重bit，要配合氣氛花心思去找歌曲。要選一首好的音樂去配合自己的才藝。」

Hip Hop + Robot舞者Larry：花心思選擇背景音樂 © Red Bull

跳繩冠軍跳起放飛機：一開始就要有結果

跳繩冠軍跳起放飛機：一開始就要有結果 © Red Bull

兩屆世界跳繩錦標賽Timothy，跳繩玩花式是強項，原來玩飛機一樣強，他建議參加者在影片開始時已經要讓觀眾知道自己有幾勁：「如果你不想被別人太快飛走你的影片，可以一開始就先說結果，說明自己的飛機可以飛到多遠，有幾多花式玩到。或者加一點人手的特效。飛得勁就沒人飛走你段影片啦！」