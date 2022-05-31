來認識紙飛機世界錦標賽的星級評審

在世界總決賽的三個類別入面，距離和飛行時間都嚴格取決於數字，亦令特技飛行成為唯一需要飛行員面對評審團的比賽。當國家特技飛行決賽選手以60秒時間在薩爾茨堡的 Hangar-7上演一場令人眼花繚亂的表演時，他們需要打動的評委員正正是創下紀錄的飛行員Dario Costa、兩次獲得奧運會滑雪板Big Air的Anna Gasser、BMX傳奇人物Senad Grosic及科學編輯Jennifer Leman。

Dario Costa

Dario Costa 曾與Flying Bulls飛行隊一起飛行，是首位在Red Bull Air Race Challenger Class中獲勝的意大利飛行員，曾教授雜技飛行及擔任第26屆世界特技飛行錦標賽的比賽總監。而令他名氣大增的壯舉正是他2021年的‘Tunnel Pass’，一次穿越兩條狹窄自動隧道的破紀錄飛行，在航空史上寫下新一頁，他為世界總決賽的評判特技飛行帶來全面的專業知識。

意大利選手Dario Costa在伊斯坦布爾附近完成破紀錄的Tunnel Pass © Eros Maggi/Red Bull Content Pool

Costa表示：「這是一個很帥氣的飛行活動，令我想起當年我玩小型紙飛機一直夢想著飛行，這次活動把大家重返童年，是一件不可小覷的稀有神奇事情。」

當被問及想要尋找甚至時，他回答：「創造力，這對我來說很重要，亦是我喜歡特技飛行的原因，無論是紙飛機還是真飛機，我都很期待。」

Anna Gasser

來自奧地利的Gasser不是飛行員，但在空中創新方面絕對是專業人士。 2013年這位奧地利單板滑雪運動員成為新一代女性自由式滑雪運動員中的閃亮明星，是首位完成 Cab Double Cork 900的女性。她通過Cab Triple Underflip 和 Cab Double Cork 1260達到最高榮譽，當中包括她在Big Air 中得到奧運會金牌。

Anna Gasser挑戰Slopestyle © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

對Gasser來說，今次活動亦大家回憶起快樂的童年時光：「Red Bull Paper Wings看起來很有趣！我們小時候不是都造過紙飛機嗎？這是每個人都明白的東西。談到特技飛行比賽，我想快點看看學生們的想法。這一切都與創造力有關，我相信並不容易判斷。請給我驚喜，令我大吃一驚！」

Senad Grosic

Senad Grosic用單車完成其「特技飛行」風格，這位BMX騎手在家鄉奧地利挑戰了最大的跳躍及最難的技巧。在眾多榮譽中，Grosic贏得Austrian King of Dirt和Red Bull Dirt Ride冠軍，但他亦周遊列國跟下一代分享自己的靈感和技能。當他擔任世界總決賽評委時，他將尋求令人瞠目結舌的創新，當他通過BMX表現娛樂觀眾時，亦想從中得到點創新。

Senad Grosic © rutgerpauw.com/Red Bull Content Pool

Jennifer Leman

Jennifer Leman與飛行的「聯繫」是作為著名出版物《大眾力學》的新聞編輯和科學記者，她於報紙及網上報導有關數字和科學的故事。Leman 曾寫過Red Bull Stratos不同跳傘項目，及記錄火星聲音的任務，她更對太陽系中的所有衛星進行排名。除了擔任世界總決賽評委外，她還為參賽者主持一場關於特技飛行的獨家會議。

Jennifer Leman © Marc Schwarz / Red Bull Content Pool