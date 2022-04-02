Red Bull Red Edition迎接熱辣夏季必試西瓜新口味

放寬措施做好準備 補充體力爽玩到盡

放寬措施做好準備 補充體力爽玩到盡 © Red Bull

困了幾個月，4月尾解禁終於可以更有活力，約埋朋友戶外活動！加上天氣漸漸回暖，炒熱夏日氣氛是時候。為玩到盡做好準備，先可以試試Red Bull帶來的全新能量，就是除了原味及無糖口味以外，第三款引入香港的口味---Red Bull Red Edition西瓜口味。近日正式登陸香港，同樣採用阿爾卑斯山純淨山泉水，經典能量飲品配方再注入清新爽甜西瓜味，再加上氣泡爽快感，雪凍飲一啖即時醒神，冰感力量灌注全身！

除了味道夠爽，外觀都要夠清新，今次真係有紅色包裝，罐身以亮麗紅色為主，霧面設計真係未放入雪櫃感覺都凍冰冰，和看慣了的藍、銀雙色設計相比，多了一份特別版感覺，買兩罐放枱頭，可能未飲齋看已可以提神。

西瓜味Red Bull IG遊戲送限量版西瓜波

西瓜味Red Bull IG遊戲送限量版西瓜波 © Red Bull

今次真係童年回憶湧出來，因為很多人小時候都玩過西瓜波？Red Bull趁著推出Red Edition西瓜口味和大家玩遊戲，送西瓜波禮品包！由即日起至5月16日，會在社交平台Instagram舉行Catch the Can限時動態濾鏡遊戲，透過採用自拍濾鏡感測頭部動作，就可以移動頭部「接著」由畫面上方跌下來的物品，當中包括3倍積分的Red Bull Red Edition西瓜口味飲品！

玩完遊戲只需要Tag @RedBullHK，再將遊戲分數分享至個人限時動態或帖子並把帳戶轉為公開，再於指定網址填寫資料便成功參加。首200名在限時動態分享及完成登記的參加者，便可贏得限量版Red Bull Red Edition西瓜波禮品包1件！而分數最高的5位參加者，更可獲一次獨特的Red Edition體驗，輕鬆攞獎品，今個夏天真係爽到爆呀！

等唔切嘅朋友都可以去到各大7-11、Circle K、Vango、百佳同惠康超級市場搵下全新Red Edition 嘅蹤影！ © Red Bull

等唔切嘅朋友都可以去到各大7-11、Circle K、Vango、百佳同惠康超級市場搵下全新Red Edition 嘅蹤影！