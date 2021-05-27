2021夏天Red Bull賽道承辦　F1及MotoGP兩大火熱賽事

今年夏天，賽車界將再次將目光專注在奧地利。去年，當Red Bull賽道為全球體育賽事舖路步上正軌之後，又重新回到F1一級方程式賽季歷史性的開端，該賽季包括連續兩個週末的F1比賽，以及連續兩場的MotoGP™賽事。今年，Spielberg將再次舉辦4場大獎賽，這個夏天，兩大精英賽車系列賽都將在Red Bull賽道開跑。

今年夏天，賽車界將再次將目光專注在奧地利。去年，當Red Bull賽道為全球體育賽事舖路步上正軌之後，又重新回到F1一級方程式賽季歷史性的開端，該賽季包括連續兩個週末的F1比賽，以及連續兩場的MotoGP™賽事。今年，Spielberg將再次舉辦4場大獎賽，這個夏天，兩大精英賽車系列賽都將在Red Bull賽道開跑。

今年夏天，賽車界將再次將目光專注在奧地利。去年，當Red Bull賽道為全球體育賽事舖路步上正軌之後，又重新回到F1一級方程式賽季歷史性的開端，該賽季包括連續兩個週末的F1比賽，以及連續兩場的MotoGP™賽事。今年，Spielberg將再次舉辦4場大獎賽，這個夏天，兩大精英賽車系列賽都將在Red Bull賽道開跑。

F1一級方程式賽車將於6月27日在奧地利率先登場Großer Preis der Steiermark大獎賽，另F1 myworld GroßerPreis von Österreich大獎賽將按計劃於7月4日舉行。之後，在8月，將舉行兩場MotoGP™賽事-8月8日的Michelin® Grand Prix of Styria大獎賽及8月15日的Motorrad Grand Prix von Österreich大獎賽。與2020年賽事最大的不同點是，今年夏天在Red-Bull賽道所有4場比賽都將開放觀眾入場觀戰。

F1一級方程式賽車將於6月27日在奧地利率先登場Großer Preis der Steiermark大獎賽，另F1 myworld GroßerPreis von Österreich大獎賽將按計劃於7月4日舉行。之後，在8月，將舉行兩場MotoGP™賽事-8月8日的Michelin® Grand Prix of Styria大獎賽及8月15日的Motorrad Grand Prix von Österreich大獎賽。與2020年賽事最大的不同點是，今年夏天在Red-Bull賽道所有4場比賽都將開放觀眾入場觀戰。

F1一級方程式賽車將於6月27日在奧地利率先登場Großer Preis der Steiermark大獎賽，另F1 myworld GroßerPreis von Österreich大獎賽將按計劃於7月4日舉行。之後，在8月，將舉行兩場MotoGP™賽事-8月8日的Michelin® Grand Prix of Styria大獎賽及8月15日的Motorrad Grand Prix von Österreich大獎賽。與2020年賽事最大的不同點是，今年夏天在Red-Bull賽道所有4場比賽都將開放觀眾入場觀戰。

在這個充滿挑戰的時代，Red-Bull賽道在2021年將再次支援F1和MotoGP™賽事，以彌補比賽日程中取消的行程。這也凸顯了賽道與F1賽車集團和國際汽聯之間，以及與Dorna和FIM的合作關係。週末的賽事也將充份顯示賽車嘉年華的回歸，觀眾可安全地返回賽道，並為他們所提供的氛圍，將會從奧地利向全世界各地傳達正面的意義與訊息。

在這個充滿挑戰的時代，Red-Bull賽道在2021年將再次支援F1和MotoGP™賽事，以彌補比賽日程中取消的行程。這也凸顯了賽道與F1賽車集團和國際汽聯之間，以及與Dorna和FIM的合作關係。週末的賽事也將充份顯示賽車嘉年華的回歸，觀眾可安全地返回賽道，並為他們所提供的氛圍，將會從奧地利向全世界各地傳達正面的意義與訊息。

在這個充滿挑戰的時代，Red-Bull賽道在2021年將再次支援F1和MotoGP™賽事，以彌補比賽日程中取消的行程。這也凸顯了賽道與F1賽車集團和國際汽聯之間，以及與Dorna和FIM的合作關係。週末的賽事也將充份顯示賽車嘉年華的回歸，觀眾可安全地返回賽道，並為他們所提供的氛圍，將會從奧地利向全世界各地傳達正面的意義與訊息。