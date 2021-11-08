Red Bull Shay' iMoto帶你了解南非最流行又最瘋狂的自轉賽車運動

你之前可能未曾聽說過「自轉」，但這種將飄移和個人技合二為一的狂野技術在南非非常流行，我們將告訴你當中原因。

所以，甚麼是自轉？

基本上車手將他們的賽車鎖定為自轉，然後在刺耳的滑輪聲及煙霧中爬出賽車，再展示出一系列獨特動作。有時車手甚至會倒掛在車窗上，頭部僅離地面幾毫米，飄移融合一場舞蹈表演，目的就是娛樂群眾。

Red Bull Shay' iMoto將自轉賽車高手推上頂峰 © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Red Bull Shay' iMoto的運動總監 Vic Pardal表示：「用簡單分類術語解釋的話，自轉是在創造娛樂同時控制混亂的藝術，就如戲劇一樣，至於飄移就是一項被嚴格規則和格式管理的賽車運動。」

自轉其不需要擁有高技術賽車及所有主流賽車運動成本，如果你的賽車可以自轉，那就是你開始需要的一切，即使經典的BMW 325i是專業人士的首選賽車。

雖然有部分人並不視它為賽車運動，但對於自轉愛好者來說，它是他們的驕傲及喜悅。Vic Pardal表示：「這是一種文化和運動，同時是涵蓋所有種族和面孔的唯一賽車運動，是這個國家每個人都可以參加的唯一一個賽車運動。」

根據 Pardal所說，自轉在南非文化中根深蒂固，更擁有超過30多年歷史：「傳統上它被用在人們葬禮和生命的慶祝活動，及部分違法的慶祝活動，雖然它仍然流行及原始，但過去30年自轉已經有了很大發展，並與時並進浸入主流的賽車行業。

「只要南非有後輪驅動賽車，人們就一直進行自轉賽車，但今天的自轉可能跟早幾年叔叔或祖父在娛樂中心停車場所做的非常不同。」

Pradal表示在主流層面，自轉車手已成為娛樂大眾的表演者：「這幾乎是一個巡迴馬戲團，作為收費演員，我們由一個城市去到另一個城市娛樂大眾。」

雖然傳統上自轉不是一項競爭性的賽車運動，但在Red Bull Shay’ iMoto開發的創新形式下，將以不影響傳統景觀的前提下衛冕冠軍。

Red Bull Shay’ iMoto變成了一場認真對決。 © Mpumelelo Macu/Red Bull Content Pool