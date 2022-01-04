Red Bull Solo Q總決賽冠軍 Viggomopsen：「早預料自己拿冠軍。」

The new champion being interviewed © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

在集合全球19位強勁玩家的Red Bull Solo Q，是1v1《League of Legends》比賽，經過激烈賽事後，來自丹麥的Mads 'Viggomopsen' Mikkelsen把獎盃帶回家鄉。

成為冠軍、可以把獎盃帶回丹麥的感覺如何？

能成為《League of Legends》1v1世界冠軍，感覺很好。我很想在大眾面前表現自己的技術及對遊戲的認識，這個比賽就成全了我。這亦代表丹麥也有很多最好的《League of Legends》玩家。

Viggomopsen pumped about his victory © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

哪部份你覺得自己表現最值得奪獎？在哪一個回合你對自己的表現最滿意？

最值得奪冠的時刻，其實是早於比賽的準備，我在賽前準備了很長時間，所以當我贏得每場小組賽後，我都知道自己在數據搜集和練習方面做得很好很足夠。當然，決賽還是最值得自豪的部份，但其實我在很早階段，也意會到自己可以有好成績。

The top three Red Bull Solo Q finalists pose with their medals © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

你怎樣在比賽中覺得自己的1v1技術有進步？

我認為我的表現在比賽中不斷提升，就算我在準決賽及決賽舞台上因為緊張而打嗝......不過我不覺得比賽中的進步是重點，我始終覺得我的練習及準備時間才是最重要。

你怎樣為今次比賽準備？

當我收到比賽的模式及規則後，我就開始從理論出發，快速研究一次各角色及道具，哪個組合可以讓我得到勝利。之後我找出Anathema’s Chains作為道具，就開始用所有時間去練習。

今次勝利會為你帶來甚麼影響？你在2022年電競範疇上有沒有甚麼目標？

其實在比賽前我一直有計劃放棄玩《League of Legends》，但這次比賽令我覺得我不應該現在放棄。似乎我仍然可以在電競範疇及《League of Legends》領域中尋求發展。所以在2022年，我的目標是有機會加入European Regional League的隊伍，再挑戰一下。

你會怎樣慶祝？

當我回到家鄉後，我會和朋友一起慶祝，開派對、喝酒。

你有沒有說話想對看著你奪冠的觀眾說說？

我想說多謝支持我的每一位！這對我來說真的很有意義，就算我知道我仍然未成大器，這讓我更能感受到每一位支持者的力量。另外，如果有其他玩家看到，我想說，大家不要被遊戲佔據你所有生活，但只要你仍然覺得有趣，就請繼續追求夢想，繼續進步，做一個更好的玩家，更好的人。

In the heat of the battle © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool