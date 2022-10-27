Red Bull Stratos專案十周年　從黑夜飛向藍天10億人次觀看的紀錄

2012 年 10 月 14 日，一位來自奧地利43 歲跳傘運動員，在近 40 公里的高度，從太空邊緣的太空艙縱身躍下，以自由落體墜落回地球，這使他成為人類史上在飛行器之外，比音速還快巡航返回地球的第一人。

Felix Baumgartner只花了 34 秒就達到了 1 馬赫，創造了一個音爆，從下方新墨西哥沙漠觀看的人們，以及世界各地觀看任務直播的數百萬人都可以聽到。 4分20秒後，他打開降落傘，繼續實現完美的著陸行動。

一個醞釀了五年多的專案項目幾乎完美無缺。 它在全球 77 個電視頻道上播放，當時幾乎癱瘓了 YouTube 的伺服器。 十年過去了，來自 Red Bull Stratos 在 YouTube 上的內容已被觀看近 10 億次，回首過去，Baumgartner仍然認為這是一個震撼人心的時刻。 正如他在 Red Bull TV 播出的新太空跳躍( Space Jump )紀錄片中所說：我是在飛機外飛行，打破音速和歷史紀錄的第一人。沒人會記得第二次。

在專案項目開始時，Baumgartner係背著噴氣動力碳纖維翅膀飛越英吉利海峽和一系列世界紀錄的定點跳躍而聞名，他首先與工程師 Art Thompson合作。 兩人已經非常熟識，Thompson曾與Red Bull在多個項目上密切合作。

Felix Baumgartner 準備從太空邊緣起跳一刻 © Red Bull Stratos/Red Bull Content Pool

Baumgartner的問題很簡單：是否有可能從太空或平流層跳傘並以超音速墜落？Thompson說他必須考慮一下，但Baumgartner從未懷疑過，Thompson很快就接受了這個夢想，並表示：讓我找找解決方案！

難題的一部分是還有誰可以協助。 願望清單中最重要的是Joe Kittinger，他是前噴射戰鬥機飛行員，也是 1960 年夏天從 102,800 英尺（31,333 米）跳傘的世界紀錄保持者。Baumgartner的理念很簡單：如果你想攀登珠穆朗瑪峰，這地球上只有這一個人是一直處於領先地位，你可能會想和那個人談談。

兩人前往佛羅里達州，Kittinger向他們表示，如果他們將其視為空軍計劃，包括地面測試、低空跳傘和高空跳傘，他會考慮參與其中。 這是Baumgartner的理念，Kittinger很快就決定加入本專案。 在Baumgartner自己縱身躍下的那天，他的聲音是他唯一的聯擊中心，在他離開太空艙之前計檢查了 43 個檢查點。

團隊喜歡說自己是失敗者，雖然項目組發展到大約 300 人，但如此雄心勃勃的事業永遠不會一帆風順。 回想起來，Baumgartner喜歡開玩笑說，任何會議都會以嘗試解決四個問題開始，最終以發現另外四個問題結束。 但最大的絆腳石可能是飛行員本身。

自由飛行一直吸引著Baumgartner，他手臂上的紋身為飛行而生(Born to Fly)。在他飛行服的面罩內，他起初感到非常不舒服，最終陷入困境。穿一個小時，差不多是他的極限了。 在計劃進行 5 小時試驗的那一天，他受到了極大的影響，他短暫地離開了該項目。最後是請來心理學家Michael Gervais博士的開導。 兩週的時間，Baumgartner就可以連續幾個小時穿著這套飛行裝。 他確實不舒服，但他可以做到。

一直吸引Baumgartner的，是那種飛行自由感覺 © Jorg Mitter/Red Bull Content Pool

當時讓他陷入許多不舒服的境地，把他推到了恐慌的地步，Gervais 用他所謂的戰鬥呼吸幫助改變了他的想法。 當Baumgartner無法控制苦苦掙扎時，Gervais提醒他，穿著專為他設計的飛行裝，他是本項目的英雄。然後決定權在Kittinger身上，他是這個星球上唯一能夠真正理解Baumgartner正在經歷的人，他是無線電通訊時的唯一聲音。

訓練從 13 英里（21 公里）跳到 18 英里（29 公里），此時團隊放心了，Baumgartner將能夠勝任並完成這項冒險行動，到了 10 月，每個人都準備好了。

可以理解的是，前一天晚上是一個失眠之夜，然後是一個早起的電話，而在這一天，Felix穿著飛行衣擠進了一個直徑六英尺（1.8公尺）的太空艙內，並搭乘一個有 33個足球場大小的薄氦氣球升空飛入大氣層。

他所在的太空艙最初是一個帶有辦公椅的木箱，用於進行初步的測試。 到飛行時，它已經是一項尖端技術，計部署了 15 個攝影機，Baumgartner的飛行服上還有另外 5 個鏡頭。

回首往事，他記得與太空艙和飛行裝之間的愛恨交織，兩者都是為了挽救他的生命而做。正如他所說，如果飛行裝出現故障……你會死的。 所以，要擁有雙重生命支持系統，太空艙和飛行裝再好不過了。

隨著關鍵時刻的來臨，Kittinger一絲不苟的巡查了檢查清單，無線電通話兩端的兩個完美主義者逐一檢查了長期以來精心準備的每一個功能。

Baumgartner kurz vor dem Sprung. © Peter Rigaud/Red Bull Content Pool 你和 Red Bull Stratos 一起醒來，你和 Red Bull Stratos一起呼吸，你和 Red Bull Stratos 一起上床睡覺 Felix Baumgartner

一份最終清單放在門上，他開門並縱身躍下墜落回地球。現場觀看直播影像的觀眾，緊張感溢於言表。回到新墨西哥州羅斯威爾的任務控制中心，在場的工作人員，記得當他關閉太空艙中的壓力並打開他的飛行服內的壓力時大家皆保持沉默。

當他站在座艙邊緣時，他報告說：“我要回家了”的台詞是杜撰的。 他的實際訊息是——“我現在要回家了”——被短暫的通訊故障誤解了。 他還說出了這些貼切的話：“我知道全世界都在注視著，我希望全世界都能看到我所看到的一切。 有時你必須走得很高才能了解你到底有多渺小。”

在緊張的氛圍中，他讓自己意識到周圍的環境是多麼的平靜和安寧。 他將自己輕輕推了出去，腳在前，盡量少動，以免失去控制。

儘管平穩地跳出去了，但他仍會每秒旋轉一整圈，速度足以意識到一旦撞到更稠密的空氣，他就需要控制它。 幾乎沒有那麼大的風，他的跳傘技術用處有限，但他還是設法控制住了旋轉，雖然直到今天他還不太清楚這是怎麼做到的。 這就是他回顧過去所說的“控制的魔鬼”。

打破音速的目標已經從他的腦海中消失了。 諮詢過的科學家中有一半曾警告他會失控，另一半則警告說什麼都不會發生。 當它發生時，將介於兩者之間。

1 分 20 秒後，他在阿姆斯壯線以下 62,000 英尺（18,900 米）之處，如果此時沒有壓力服，血液會在此處沸騰。正如他所說，他“穩如磐石”並且能夠享受這種體驗。 黑色的夜空轉變成了藍天。

在 34,000 英尺（10,400 米）處，飛行服自動減壓。 最後的關鍵時刻是降落傘打開了，它在 9,000 英尺（2,750 米）的距離下成功地打開了他的頭盔面罩，再次從他周圍的空氣中吸入氧氣。 有一種戰勝一切的輕鬆感。

他回憶道：我非常高興。對我來說，在 Red Bull Stratos 工作就像我在監獄裡待了這麼多年一樣。 最後，當那天我的降落傘打開時，我覺得那些監獄的門打開了。 我可以走進自由，因為在所有這些日子裡，我們所有的停工時間裡，我一直在想著 Red Bull Stratos。你和 Red Bull Stratos 一起醒來，你和 Red Bull Stratos一起呼吸，你和 Red Bull Stratos 一起上床睡覺，這就是為什麼當我打開面罩的那一刻……對我來說，這就像是一個很大的解脫。

Baumgartner 離開太空艙一刻 © Red Bull Stratos

整個冒險過程幾乎完美無缺，然而他一直被著陸的方法困擾不已。他回憶道：我真的很想要一次完美的著陸表現。然後我就是一個快樂的人。

這是完美的畫面。 著陸後，他摘下面罩，欣喜若狂地擁抱了Thompson，然後被直升機帶回任務控制中心進行進一步的慶祝活動。

隨後舉行了一場派對，最後他在發射場觀看日出，在腎上腺素和欣快感中錯過了另一個晚上的睡眠。終於任務完成了。

正如Baumgartner回憶的那樣：這是我第一次坐在那裡知道我已經完成了。 它是成功的。 大家都開心。 我也很高興，我不必再穿上壓力服了。 不再進行測試，不再被 Red Bull Stratos 佔據。 所以……我重新獲得了自由，因為這些年的準備，我失去了自由。

之後，感覺整個世界都在注視著他。他是這個地表上最知名的面孔之一，他似乎總是被陌生人攔住——無論他是去餐館還是只是在加油站加油。

十年過去了，他仍然是從太空邊緣縱身躍下的第一人——但他仍然感覺整個經歷就像昨天才發生一樣。