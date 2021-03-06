虛擬跑步定向賽事「Red Bull Takeover」下月開跑 想點玩 由你話事！

運動界猛人何柱霆、Utah Lee領軍爭奪冠軍位置

「Red Bull Takeover」定於4月24日 (星期六) 上演，活動將所有參加者分成紅隊及藍隊，分別由本港運動健將、兩屆跳繩世界冠軍何柱霆及星級健身Utah Lee以隊長身份率領。每位參賽者以個人名義登記報名後，須揀選加入其中一支隊伍，並夥拍隊友在手機應用程式「District」上尋找Checkpoints，於比賽當日將會同時起步，於下午3時至6時期間之三小時內，一起Takeover The City！屆時參加者更可以用手機應用程式追蹤各自的即時比賽積分，未到比賽最後的一分鐘也不知鹿死誰手，十分刺激。想贏？就要睇下有無「跟錯隊」！