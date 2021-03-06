虛擬跑步定向賽事「Red Bull Takeover」下月開跑 想點玩 由你話事！
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全新的隊際虛擬跑步定向賽事「Red Bull Takeover」，將香港這座著名的「石屎森林」化成巨型遊樂場。此項活動將跑步及體能訓練演變為遊戲，讓參賽者運用手機應用程式「District」，走訪香港島及九龍各區設置的過百個Checkpoints收集積分。
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運動界猛人何柱霆、Utah Lee領軍爭奪冠軍位置
「Red Bull Takeover」定於4月24日 (星期六) 上演，活動將所有參加者分成紅隊及藍隊，分別由本港運動健將、兩屆跳繩世界冠軍何柱霆及星級健身Utah Lee以隊長身份率領。每位參賽者以個人名義登記報名後，須揀選加入其中一支隊伍，並夥拍隊友在手機應用程式「District」上尋找Checkpoints，於比賽當日將會同時起步，於下午3時至6時期間之三小時內，一起Takeover The City！屆時參加者更可以用手機應用程式追蹤各自的即時比賽積分，未到比賽最後的一分鐘也不知鹿死誰手，十分刺激。想贏？就要睇下有無「跟錯隊」！
「石屎森林」化成巨型遊樂場
整個賽事設有過百個Checkpoints，包括「instagrammable」打卡熱點及隱藏的街道位置，隨時發掘到香港的隱世景點！參賽者可自行選擇起步點，期間可於每個Checkpoint及透過跑步距離獲取分數，而全程賽事需徒步進行。值得一提是部份Checkpoints更有附加任務及獎勵分數，例如體能挑戰、測驗、分數提升的功能及能量加油站等。兩個隊長Timothy及Utah亦會在部分Checkpoint設置任務，參賽者完成的話將得到額外分數。所以點樣同各個隊友編排路線就會成為取勝關鍵。
比賽當然少不了獎品，結束後累積最多分數成功Take over the city的隊伍將會成為隊際冠軍﹐勝出隊伍的成員將會得到精美獎品。另外，為增加參加者之間的爭勝心﹐活動還加設了個人積分排名最高的獎項！
想參賽挑戰一下個人耐力及體力的話，由即日起至4月10日期間，登入賽事網頁http://www.redbull.hk/redbulltakeover 報名就可以成為賽事一份子，每名參賽者報名費為250港元，可獲贈選手包一個，要注意每支隊伍都有限參賽人數，盡快報名選擇你心儀的隊伍及隊長！