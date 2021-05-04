玩轉維港兩岸 Red Bull Takeover選手3小時內合力跑了2,750公里

玩轉維港兩岸 Red Bull Takeover © Red Bull

將「石屎森林 」化成巨型遊樂場

Red Bull Takeover將「石屎森林 」化成巨型遊樂場，多達300個分數有高有低的Checkpoints，散佈在維港兩岸，參賽者運用手機應用程式「District」，走到Checkpoints，抵達得愈多愈好，同時，高分數Checkpoints是搶分關鍵，所以每名選手都要自選起點及路線，將潛能發揮至極限。

Red Bull Takeover既是個人賽，也是隊制賽，選手可自由加入藍或紅組，藍組由星級健身教練Utah Lee率領，紅組由兩屆跳繩世界冠軍何柱霆率領，激戰過後，兩組總得分是1,822,640分和1,437,960分，勝方的隊長Utah Lee說「比賽期間我們可以用手機應用程式追蹤各自的即時比賽積分，感覺好像競爭對手就在身邊一樣，十分刺激！此外，不同的Checkpoints有不同的挑戰，在跑步一段長時間還要應對各樣的挑戰，是非常大的考驗」，紅方隊長何柱霆則說「Red Bull Takeover除了要求耐力與速度，亦挑戰團隊合作精神。我們大部分隊友都在賽前部署好跑步路線，務求在比賽限時內到達最多的Checkpoints」，賽事考驗速度、耐力、體能和智慧，絕對是刺激體驗。

231名Red Bull Takeover選手在維港兩岸出發 © Red Bull

賽事橫跨維港兩岸，在那處搶分是關鍵，賽後亦得出不少有趣的統計數字，下年活動再度回歸亦十分有參考價值！

3個鐘可以跑到幾多？

相信不少參加者受賽事爭分奪秒的氣氛影響下﹐不知不覺地「認真咗」﹐這是賽後聽到最多參加者的感受！難怪活動最終集眾人之力跑了2,750公里！即是每人平均跑了10公里以上。

Red Bull Takeover真的有策略可言？

絕對有﹐這也是數據得出的結論﹐識得玩應該係咁樣玩﹐大部分參加者都爭取港島區Checkpoints佔了59%，九龍區則佔41%。因為港島區由其半山位置的Checkpoints分數較高！男子組第二跟第三名的Rhydian Bell以及Michael Baker表示︰「我們在賽前相約一起討論路線﹐這是很重要的﹐因為這樣做令我們的目標更明確﹐不會受周遭其他checkpoint的引誘而浪費一些寶貴的時間！」二人在比賽期間亦互相鼓勵﹐最後雙雙打入頭三。

星級健身教練Utah Lee率領的藍組勝出 © Red Bull

另外，最多人收集分數的Checkpoint是UTAH CHALLENGE， 有161名選手達陣，這個Checkpoint的分數很高，可見選手很機智，爭取抵達高分的Checkpoint。部分Checkpoint不單要走過，還要做體能、答問題或完成指定任務，考驗體能，也考驗智力，參賽者平均抵達40個checkpoints，最利害的選手抵達了121個Checkpoints，他就是男子組冠軍Michael Fung，全場最高分選手，絕非浪得虛名，賽後Michael 亦表示︰「要3小時內馬不停蹄地到訪Checkpoints真是一大挑戰﹐所以時間控制是十分重要﹐何時應該全力衝刺、何時留前鬥後都是致勝關鍵。下年一定會再報名﹐延續個人連勝。」

經過3小時比拼，選手合共跑了2,750公里 © Red Bull

經過3小時比拼，選手合共跑了2,750公里及奪得到320萬分，全場奪得最高分的男選手是Michael Fung，勇取37,120分，另外，巾幗不讓鬚眉，Tatjana Schaefer以29,960分奪得女子組冠軍，她說︰「能夠奪冠是一大驚喜﹐我很喜歡沿途碰見其他參加者﹐跟他們虛擬High Five﹐賽事令我重拾比賽的感覺﹐希望來年可以再度參與其中」。

比賽完滿落幕，選手玩得盡興之餘，賽事多個合作夥伴也為參賽選手提供豐富禮品，男女子冠軍分別獲得Red Bull Takeover冠軍獎座、Apple Watch第6代和OtterBox Exo Edge保護套，亞軍和季軍就獲得Airpods Pro和OtterBox Lumen Airpods保護套，前三名選手均可獲得Decathlon $500現金券，為賽事增添快樂。