情人節放閃：情侶一起運動更甜蜜

情侶一起運動更甜蜜 © Corbis

1. 共同興趣｜成為你的推動力

與伴侶一起鍛煉可能有助於讓過程變得更愉快，從而更容易保持運動的習慣，建立共同興趣。若伴侶本來沒有做運動的習慣，當然剛開始的時候會較困難，但只要一步一步去適應，在另一半身旁加以鼓勵，成為對方的最強後盾，很快就會成為你運動的最佳拍檔。擁有共同興趣後，大家一齊拍住上！

2. 減少鬧交｜感情變得更好

有研究發現，與伴侶一起鍛煉可以改善情緒並提高關係滿意度。當你運動時，你的身體會釋放激素，如安多酚 － 助你感覺良好的荷爾蒙，又可消除疼痛的感覺。因此在運動後，你跟伴侶都會感到更快樂，持續地做運動更可令快樂的效果更持久。而且快樂的人經常露出笑容，被認為更有吸引力。在鍛煉時，你會更了解彼此的體力和局限性，更重要的是了解彼此的感受和需求，令大家的關係變得愈來愈好。

3. 欣賞對方 | 一起分享運動成果

進行雙人鍛煉可以幫助你實現運動目標，旁邊有人為你打氣可以令你加快進步。你們也能分享當中的起起落落，包括你的情緒和精神狀態，一起共同經歷，從中更欣賞對方。當專注於一個共同的目標，你們會一起去建立良好的行為模式去達到目標，因為你們都知道運動習慣對彼此很重要，關係亦然。

4. 一起探索｜使關係更正面

在鍛煉過程中時，跟對方開玩笑，取笑誰舉得更重、跑得更快、誰做的俯臥撑更多，也是一種情侶相處的方式，有些情侶也把一起運動、開心的時間，轉化為逃離工作和生活壓力的一種方法。而且你們更可一起嘗試及探索新的運動，例如攀石、獨木舟等，嘗試新的運動可以促進大腦中多巴胺的產生，這種化學物質可以增強正面積極的感覺，雙方關係更緊密。

5個令你跟伴侶更甜蜜的情侶健身動作

1. 俯臥撑擊掌

這個動作能訓練胸部和三頭肌肌肉。首先，你們面對面做俯臥撑。 女生可用膝蓋支撐，男生可維持用腳趾支撐。 然後你們伸出左手擊掌，再將你的手放回原處，完成一個俯臥撑後，伸出右手擊掌。這樣動作就完成了！

俯臥撑擊掌 © Evo Fitness

2. 撓手深蹲

這個動作牽涉全身的肌肉，包括大腿、臂部、腹部肌肉等。首先，你們需要背對背站立， 用你的右臂撓住你伴侶的左臂，另一邊也一樣做法。然後開始下蹲，使大腿與地面平行，背部挺直。當動作穩定後，你們一起向順時針方向轉動。完成一圈後，轉向另一個方向，重複進行。

钩手深蹲 © Shivalik Journal

3. 「無影檯」加三頭肌撐體 (Triceps Dips)

這個動作結合了上半身和下半身的訓練，靠牆坐「無影檯」加三頭肌撐體。首先，一個人靠牆坐「無影檯」，膝蓋呈 90 度角，大腿與地板平行。然後另一人使用第一個人的腿作為基礎做三頭肌撐體。若想增加難度，可以將你的腳放離自己遠一點，十分有挑戰性！

「無影檯」加三頭肌撐體 © Cosmopolitan UK

4. 旋轉傳球 (Rotational Twist)

這個動作能訓練腹內外斜肌、背肌等。首先，你需要準備一個藥球(Medicine Ball)，沒有藥球的話，用滿水的水樽也可以。然後背對背站立並下蹲，直到大腿與地板平行。開始時，你拿著藥球，轉向左邊，把它傳給伴侶，伴侶需要轉身抓住球。之後轉向相反方向，將球傳回去。當你完成這組動作後，可以改變方向進行。

旋轉傳球 © lifetime60day.com

5. 手推車步行 (Wheelbarrow Walk)

相信大家小時候都曾跟朋友在體育堂做過這個動作，其實這個動作能訓練手臂及核心肌群。首先你需要準備做手臂平板支撐動作，確保雙手與肩一樣寬，伴侶則站在後方抓住你的腳踝，然後你開始用手臂及核心肌肉支撐自己向前行，距離可隨意決定，每人輪流挑戰。

手推車步行 © totalworkout.fitness