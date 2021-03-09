Nailing Those First Laps
F1 一級方程式

Red Bull F1年度新車發表5大精彩亮點

© Vladimir Rys
現在，我們可以稍稍喘口氣，讓我們回顧一下2021年Red Bull F1年度新車發表會的亮點所在。
作者 Red Bull HK發佈於
Heading Down The Straight With Honda
Heading Down The Straight With Honda
© Getty Images
極精彩的一個星期！ 我們不僅發表了RB16B，還高興見到Max回到駕駛座內，並首次看到Checo駕駛Red Bull賽車。可以肯定地說，藍色比粉紅色更適合他！
隨著一切的行程進行，如果你錯過了我們分享的一些影片、文章或照片集，也不要緊。 我們集結了上週賽車發表會上的5項亮點在此與你分享...
1.RB16B的 小小預告
上周初，我們分享了RB16B的簡短介紹影片，但是我們僅向您提到有關該車外觀的一些示意畫面。不過，若它未能讓你為之震撼，那麼您可能不是Red Bull Racing真正的粉絲，因為它肯定讓我們隨時備戰、蓄勢待發！
F1 一級方程式 · 1分鐘
不停注入新動力
2. 新車的氣味
上週三，Max和Checo在銀石賽道惡劣天氣的情況下首次體驗了他們2021年的新款賽車。備役車手Alex也親駕RB15，並到RB16B車庫與二人分享參考數據。但我們的大牛車手們如何看待他們的新車呢?……請繼續看下去！
3. Checo首次效力Red Bull
在讓Checo駕駛RB16B之前，他花了星期一和星期二來適應2019年的RB15賽車。這是為了讓他習慣於Red Bull賽車的控制，並根據自己的喜好調整座椅和踏板位置–這是對車手如何適應新團隊時，對賽車的初體驗。
F1 一級方程式 · 2分鐘
Sergio Pérez poprvé za volantem RB15. Sleduj video
4. 透過鏡頭：Checo的首次試車
在Checo的首次試車之旅，我們邀請攝影師Vladimir Rys來捕捉這個難忘時刻。記得在Sergio成為Red Bull車手，第一次駕駛的照片集中，他以其獨特的表現手法展現了Sergio的情感、速度與過程。
Heading Out For Those First Few Laps
New Lid Looks Good In Our Livery
Sun Starts To Shine At Silverstone
Never Give Up
Can't Wait To Welcome Back Fans
Weighing In Before The Bull Outing
Back On Track At Last
Name On His New Office
RB15 In The Spotlight
Nailing Those First Laps
Discussing That First Experience With The Boss
Spreading That Spray
Love That Livery. Why Change A Good Thing?
Bringing The Bull Back In
New Lid Looks The Part In The Car
Heading Out For Those First Few Laps
© Vladimir Rys
01/15
5. Checo的新頭盔亮相
RB16B並不是上週出現展場的唯一大事，我們還首次見到了Checo於2021年駕駛新款賽車的頭盔。相信你會同意這是一件藝術精品的傑作。
F1 一級方程式 · 2分鐘
Launching Checo's Lid
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