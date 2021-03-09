Red Bull F1年度新車發表5大精彩亮點

Heading Down The Straight With Honda © Getty Images

極精彩的一個星期！ 我們不僅發表了RB16B，還高興見到Max回到駕駛座內，並首次看到Checo駕駛Red Bull賽車。可以肯定地說，藍色比粉紅色更適合他！

隨著一切的行程進行，如果你錯過了我們分享的一些影片、文章或照片集，也不要緊。 我們集結了上週賽車發表會上的5項亮點在此與你分享...

1.RB16B的 小小預告

上周初，我們分享了RB16B的簡短介紹影片，但是我們僅向您提到有關該車外觀的一些示意畫面。不過，若它未能讓你為之震撼，那麼您可能不是Red Bull Racing真正的粉絲，因為它肯定讓我們隨時備戰、蓄勢待發！

不停注入新動力

2. 新車的氣味

上週三，Max和Checo在銀石賽道惡劣天氣的情況下首次體驗了他們2021年的新款賽車。備役車手Alex也親駕RB15，並到RB16B車庫與二人分享參考數據。但我們的大牛車手們如何看待他們的新車呢?……請繼續看下去！

3. Checo首次效力Red Bull

在讓Checo駕駛RB16B之前，他花了星期一和星期二來適應2019年的RB15賽車。這是為了讓他習慣於Red Bull賽車的控制，並根據自己的喜好調整座椅和踏板位置–這是對車手如何適應新團隊時，對賽車的初體驗。

Sergio Pérez poprvé za volantem RB15. Sleduj video

4. 透過鏡頭：Checo的首次試車

在Checo的首次試車之旅，我們邀請攝影師Vladimir Rys來捕捉這個難忘時刻。記得在Sergio成為Red Bull車手，第一次駕駛的照片集中，他以其獨特的表現手法展現了Sergio的情感、速度與過程。

Heading Out For Those First Few Laps © Vladimir Rys 01 / 15

5. Checo的新頭盔亮相

RB16B並不是上週出現展場的唯一大事，我們還首次見到了Checo於2021年駕駛新款賽車的頭盔。相信你會同意這是一件藝術精品的傑作。

Launching Checo's Lid