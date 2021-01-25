Red Bull與本地品牌「茶星人E.Tea」聯手 推出能量手搖飲品為港人打氣

其實早於2019年，Red Bull已經和台灣最大的手搖飲料品牌「清心福全」合作，推出過「Red Bull能量紅茶」，更備受推崇成為TOP 5神級手搖飲品。而上年Red Bull和「清心福全」亦趁著熱潮再次推出「Red Bull無糖能量綠茶」。雖然現在到台灣旅客有點遙遙無期，但現在香港一樣可以品嚐Red Bull手搖茶飲，兩款特飲「Red Bull能量烏龍茶」以及「Red Bull無糖能量Soda」每杯都只售港幣38元，立即到「茶星人E.Tea」15間分店，一次試齊兩款！

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其實早於2019年，Red Bull已經和台灣最大的手搖飲料品牌「清心福全」合作，推出過「Red Bull能量紅茶」，更備受推崇成為TOP 5神級手搖飲品。而上年Red Bull和「清心福全」亦趁著熱潮再次推出「Red Bull無糖能量綠茶」。雖然現在到台灣旅客有點遙遙無期，但現在香港一樣可以品嚐Red Bull手搖茶飲，兩款特飲「Red Bull能量烏龍茶」以及「Red Bull無糖能量Soda」每杯都只售港幣38元，立即到「茶星人E.Tea」15間分店，一次試齊兩款！

新推飲品中，「Red Bull能量烏龍茶」採用特選台灣高山凍頂烏龍茶，加入鮮橙，有茶香、橙香之餘，再加入整罐充滿能量的Red Bull，醒神百倍！而另一款「Red Bull無糖能量Soda」，則用上無糖Red Bull再加上特調的梳打及清爽的青檸，混合薄荷味，帶點Mojito的感覺，而且屬低糖之選。

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