Red Bull與本地品牌「茶星人E.Tea」聯手 推出能量手搖飲品為港人打氣
新一年人人亦抖擻精神迎接新挑戰，不過說到提升能量除了Red Bull能量飲品可以送你一對翼外，現在連茶飲店手搖飲品都一樣可以讓你醒神起飛。因為Red Bull與香港品牌茶飲店「茶星人E.Tea」跨界合作，推出「Red Bull 能量烏龍茶」及「Red Bull無糖能量SODA」兩款全新手搖飲品，即時去「茶星人E.Tea」全線15間分店就可以試到這醒神茶飲。
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Red Bull本地品牌「茶星人E.Tea」聯手 推出手搖能量茶飲為港人打氣
15間分店試齊兩款Red Bull手搖飲品
其實早於2019年，Red Bull已經和台灣最大的手搖飲料品牌「清心福全」合作，推出過「Red Bull能量紅茶」，更備受推崇成為TOP 5神級手搖飲品。而上年Red Bull和「清心福全」亦趁著熱潮再次推出「Red Bull無糖能量綠茶」。雖然現在到台灣旅客有點遙遙無期，但現在香港一樣可以品嚐Red Bull手搖茶飲，兩款特飲「Red Bull能量烏龍茶」以及「Red Bull無糖能量Soda」每杯都只售港幣38元，立即到「茶星人E.Tea」15間分店，一次試齊兩款！
新推飲品中，「Red Bull能量烏龍茶」採用特選台灣高山凍頂烏龍茶，加入鮮橙，有茶香、橙香之餘，再加入整罐充滿能量的Red Bull，醒神百倍！而另一款「Red Bull無糖能量Soda」，則用上無糖Red Bull再加上特調的梳打及清爽的青檸，混合薄荷味，帶點Mojito的感覺，而且屬低糖之選。
「茶星人E.Tea」屬於香港人的品牌 有茶味更有人情味
「茶星人E.Tea」老闆郭仁銳(Allen)是土生土長的香港人，中學畢業後到英國留學，曾經在上海舉辦過賽車賽事，亦有組織車隊，原來和Red Bull愛速度愛刺激的風格很配合。雖然Allen未從事過飲食行業，但兩年前和拍檔萌起做生意的念頭，在周遊列國四出找尋意念期間，就遇上茶飲店這概念，所以在2018年10月，就在美孚開了第一間屬於香港人的「茶星人E.Tea」茶飲店。而之後「茶星人E.Tea」的分店開設地點都是以充滿香港情懷、感受到人情味的屋邨為主。
發展到現在，店內採用的茶葉、珍珠等材料，更分別來自台灣、意大利、歐洲等多地，開拓出更廣的口味以迎合香港人愛嚐新的消費模式，現在全港已經有15間分店，紅磡分店試業期間更有第二杯飲品半價優惠。
近年全球都掀起手搖飲品熱潮，今次本地品牌聯同Red Bull出手，香港人一定要把握機會試試這醒神威力！
「茶星人E.Tea」分店地址：
美孚 新邨吉利徑49E2號地舖 2606 1636
天水圍 天盛商場M419地舖 6881 2984
屯門 悅湖山莊商場地下110號地舖 9764 1393
將軍澳 富康花園商場40號地舖 6273 3442
大角咀 富榮花園二期04號地舖 6548 7882
粉嶺 粉嶺祥華邨祥華市場地下06號 5563 3966
大埔 大埔昌運中心地下49號舖 6998 5194
鴨脷洲 鴨脷洲村西邨地下街市9號檔位 9126 4865
沙田 河畔花園商場地下5號舖 5115 7881
西灣河 太安樓地下A27B號舖 9293 0075
灣仔 灣仔道中滙大樓地下E號舖 6273 3442
屯門 屯門市廣場二期UG層19-20號 6826 1262
旺角 旺角花園街好景商業中心地下18號舖 9315 9342
紅磡 德民街29號德民大廈地下B2舖 9458 5024
元朗 鳳攸東街9號好順意大廈地下10號舖 4611 8011