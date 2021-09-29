蘇皓兒撐場 屯門H.A.N.D.S上蓋籃球場大變「新」

「Red Bull Half Court三人籃球賽」早前和本地藝術團體Parent’s Parents以及基滙資本民坊，活化屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場，最搶眼當然是Parent’s Parents的巨型圖案在場上現身，有藝術氣質又充滿街頭文化元素。早前球場就有打手印及表演賽舉行，不同年代的本地籃球員包括前港隊控球後衛、曾協助威立贏得1997亞洲冠軍球會盃冠軍的吳柱業、前港隊大前鋒的李嘉耀、前港隊得分後衛、首名進軍CBA的香港球員潘志豪都有到場，還有就是週末會落場的Chloe So，她說平常打波都主要在九龍區，但當日看到H.A.N.D.S球場：「覺得十分有特色、好靚！令我日後多了一個練波、打卡的地點。」