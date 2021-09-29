蘇皓兒撐場 屯門H.A.N.D.S上蓋籃球場大變「新」

街頭籃球風 Chloe So：多一個打卡地點
「Red Bull Half Court三人籃球賽」早前和本地藝術團體Parent’s Parents以及基滙資本民坊，活化屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場，最搶眼當然是Parent’s Parents的巨型圖案在場上現身，有藝術氣質又充滿街頭文化元素。早前球場就有打手印及表演賽舉行，不同年代的本地籃球員包括前港隊控球後衛、曾協助威立贏得1997亞洲冠軍球會盃冠軍的吳柱業、前港隊大前鋒的李嘉耀、前港隊得分後衛、首名進軍CBA的香港球員潘志豪都有到場，還有就是週末會落場的Chloe So，她說平常打波都主要在九龍區，但當日看到H.A.N.D.S球場：「覺得十分有特色、好靚！令我日後多了一個練波、打卡的地點。」
設計靈感來自《Slam Dunk》
說回地上的巨型圖案，由Parent’s Parents成員Wong Tin Yau設計，他說到設計靈感：「因為小時候看《Slam Dunk》漫畫，都是說搶籃板可以主宰賽果，所以我畫了搶籃板的人。另外，今次設計我比較著重顏色方面。覺得街頭籃球和Hip Hop、Graffiti等街頭文化都可以連繫一起。」
早前已經在網上進行投票，而投選籃球場設計的部份參加者，其掌印更被融入圖案當中，表明「Own Your Court」態度！
其實除了香港，意大利、土耳其、塞爾維亞、尼日利亞及瑞士等地都有Red Bull翻新工程，讓全球籃球迷都可以感受到這份熱血及熱情。
「Red Bull Half Court 3人籃球賽」早前舉行的3天初賽已分別於8月15、21及28日在民坊旗下的運動場：將軍澳明德運動場、屯門兆禧運動場及九龍灣啟業運動場舉行，本週末10月2日就會集合晉身決賽強隊，在屯門H.A.N.D.S籃球場舉行，睇波記得睇埋新球場！